לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה - מגדל יולי 2025

תשואות מקפת * לחודש 07/2025
|
|
מספר קופה/קוד הקרן
|
תשואה חודשית ל7/25
|
תשואה מצטברת 1-7/25
|
תשואה מצטברת 8/2024-7/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 8/2022-7/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 8/2020-7/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.7.2025
|
סטית התקן חודשית ל 5 שנים אחרונות
|
מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
162
|
|
|
|
|
|
168,471,199
|
|
מקפת אישית - מסלול כללי
|
2102
|
0.91%
|
8.11%
|
14.74%
|
32.01%
|
63.11%
|
67,016,721
|
1.37%
|
מקפת אישית - מסלול עד גיל 50
|
8801
|
1.10%
|
9.04%
|
15.86%
|
34.93%
|
65.39%
|
32,085,665
|
1.70%
|
מקפת אישית - מסלול 50 עד 60
|
8802
|
0.98%
|
8.15%
|
14.56%
|
32.16%
|
57.65%
|
12,811,453
|
1.43%
|
מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60
|
8803
|
0.69%
|
6.02%
|
11.10%
|
24.42%
|
43.11%
|
5,933,212
|
1.06%
|
מקפת אישית מסלול מנייתי
|
2142
|
1.46%
|
10.71%
|
19.48%
|
43.42%
|
79.83%
|
9,817,087
|
2.34%
|
מגדל מקפת אישית - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13572
|
2.66%
|
1.92%
|
6.06%
|
51.57%
|
|
19,380,325
|
|
|
מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
659
|
|
|
|
|
|
7,441,478
|
|
מקפת משלימה - מסלול כללי
|
2145
|
0.87%
|
7.79%
|
14.62%
|
27.70%
|
48.54%
|
1,030,612
|
1.70%
|
מקפת משלימה - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13627
|
3.39%
|
0.79%
|
5.04%
|
60.32%
|
|
1,790,367
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל,
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
התשואות הינן תשואות פיננסיות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).
|
יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.
|
ט.ל.ח.