ומה אם השוק האמריקאי טועה?

ביום שלישי האחרון (12.8) פורסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. אלו היו נתונים מתעתעים במקצת. מצד אחד, קצב האינפלציה הכללי נותר על מקומו ברמה של 2.7%, דומה לקצב ביולי. עדיין מדובר בקצב אינפלציה שגבוה מהיעד השנתי של הפדרל ריזרב שעומד על 2%. הוא גם גבוה מהקצב בחודשים מרץ-מאי שעמד על 2.3%-2.4%. למעשה מדובר בקצב אינפלציה דומה לזה של החודשים אוגוסט-נובמבר 24', תקופה שבמהלכה החל ה'פד' להפחית את הריבית משיא של 5.5% עד ל-4.5% בדצמבר האחרון.

נתון הרבה פחות משמח התגלה ב'אינפלציית הליבה' (Core Inflation). כלומר, אינפלציה שממנה מנוכים השינויים במחירי המזון והאנרגיה התנודתיים. כאן התברר שקצב האינפלציה דווקא עלה מ-2.9% ביוני ל-3.1% ביולי.

אינפלציית הליבה נחשבת לאחד המדדים המועדפים על ידי ה'פד' למדידת מגמות אינפלציה מהימנות יותר לטווח הבינוני. מדובר בנתון משמעותי, משום שהוא מבטא התפתחויות במחירי מוצרים ושירותים שנחשבים ל'דביקים' יותר. כלומר, כאשר עולה מחיר של שירות מסוים, למשל, ביטוח בריאות או שירותים ממשלתיים ועירוניים שונים, הסיכוי שהוא ירד נמוך בהרבה לעומת מחיר מוצרי מזון כמו ביצים ועגבניות. זו הסיבה שב'פד' נותנים משקל גבוה יחסית לנתוני אינפלציית הליבה בהשוואה לאינפלציה 'הרגילה'.

בהקשר זה חשוב לזכור שנתוני האינפלציה של השנה האחרונה זוכים לסיקור מיוחד מאחר והם מושפעים במידה רבה ממלחמת הסחר. עד לתחילת אוגוסט מלחמת הסחר היתה בסוג של השהייה. אחרי סערת "יום השחרור" של תחילת אפריל, החליט הנשיא טראמפ להשעות את תעריפי המכס על יבוא לארה"ב והותיר אותם על רמה של 10%. ההשעיה הזו הסתיימה בשבוע הראשון של אוגוסט, אז נכנו לתוקף שורה של מכסים על יבוא – על מדינות ועל מוצרים ספציפיים – ברמות שבין 10% ל-70%.

יבואנים רבים החליטו ברבעון בראשון של השנה להקדים רכישות וליצור מלאים עד שמדיניות המכסים תתבהר. כתוצאה מכך הם יכלו בהמשך למכור את המלאים שברשותם במחירים של תחילת השנה. המשמעות היא שאפקט המכסים של טראמפ עדיין לא ניכר באופן משמעותי במחיריהם של מוצרים ושירותים רבים. ההשפעה הזו אמורה להגיע במחצית השניה של 2025. זו גם הסיבה העיקרית שבעטיה החליט ה'פד' להימנע במהלך 2025 מהפחתות ריבית. עד מתי? "עד שמדיניות המכסים והשפעתם תתברר", כדברי כמה מבכירי הבנק המרכזי.

עבור טראמפ ניואנסים שמבחינים בין "אינפלציה כללית" ל"אינפלציית ליבה" לא בדיוק מצויים בלקסיקון. עם פרסום הנתונים הוא מיהר להכריז על 'ניצחון'.

"המכסים החדשים לא גרמו לאינפלציה או לאיזשהן בעיות בכלכלת אמריקה", הוא כתב ברשת החברתית שלו טרות'. "הם רק גרמו לתוספת עצומה של מזומן לאוצר המדינה", התרברב.

בהמשך חידש טראמפ את התקפותיו על יו"ר ה'פד', ג'רום פאואל, ודרש ממנו להפחית את הריבית מייד. "ג'רום 'מאוחר מדי' פאואל חייב להפחית את הריבית עכשיו", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. בהמשך הוא שיגר לפאואל איום לפיו תוגש נגדו "תביעת ענק" הקשורה לשיפוצים שנעשים כיום במטה הבנק המרכזי. "השיפוץ הזה יעלה 3 מיליארד דולר לעבודה שהיתה צריכה להסתיים ב-50 מיליון דולר בלבד. זה לא טוב!", לגלג טראמפ.

שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, לא פיגר בהרבה אחריו. בראיון לרשת פוקס ניוז הוא קבע שנתוני האינפלציה כל כך טובים שעל ה'פד' להפחית את הריבית כבר בישיבתו הבאה בספטמבר בחצי אחוז. לא פחות.

פעילי וול סטריט לא ממש התייחסו לנתונים המטרידים של אינפלציית הליבה ולקחו באופן די גורף את הצד של טראמפ. מדד נאסד"ק קפץ ביום ג' ב-1.4% ושבר שיא סגירה בפעם ה-19 השנה. דאו ג'ונס טיפס ב-1.1% ומדד S&P 500 הוסיף 1.1% כשגם הוא נסגר בשיא חדש, זו הפעם ה-16 השנה. מדד ראסל 2000 שכולל את מניות החברות הקטנות יותר (small-cap) קפץ ביום ג' ב-3%.

ומה באשר לתחזיות הריבית? גם הן לא השתנו בהרבה. הסוחרים בשוקי החוזים על הריבית שנתנו קודם לכן סיכוי של 90% להפחתת ריבית של רבע אחוז בפגישת בכירי ה'פד' ב-17 ספטמבר העלו את הסיכויים הללו ל-94%. תשואת האג"ח לשנתיים ירדה מ-3.77% לפני פרסום נתוני האינפלציה ל-3.71% לאחרי כן. גם זה ביטוי להימור של הסוחרים על הפחתת ריבית קרובה. חלק מהסוחרים אף מהמרים כעת על אפשרות של הורדת ריבית של חצי אחוז, בדומה לדרישתו של שר האוצר.

לפני הפגישה הבאה של וועדת השוק הפתוח בספטמבר יתפרסמו נתוני האינפלציה לחודש אוגוסט. אם נתוני אוגוסט יראו עליה נוספת בנתוני אינפלציית הליבה, ראשי ה'פד' יתקשו מאוד להצדיק הפחתת ריבית. מה גם שנתוני אוגוסט יהיו רק ה'ספתח' לעידן החדש של המכסים הגבוהים.

מה שמחזיר אותנו לשאלה שבכותרת: ומה אם השוק טועה? מה יקרה אם יתברר – כפי שמזהירים כלכלנים רבים - שהאינפלציה בארה"ב אכן במגמת עלייה?

תשובות ראשונות לכך נקבל כבר בחודש בקרוב. במידה והשוק צודק – מחירי האג"ח והמניות יוכלו להמשיך לעלות. אבל אם השוק טועה, ייתכן שתיקון מחירים לאחור מחכה לנו מעבר לפינה.

