תנועות המשקיעים בקרנות השבוע

הבורסה בתל אביב נסחרה השבוע במגמה חיובית כשברקע פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה. הדוחות הכספיים של הבנקים הציגו עלייה ברווחיות וביחד עם הורדת מגבלת שיעור הדיבידנד ע"י המפקח על הבנקים הביאו לעליות נאות במדד הבנקים.
מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-1.3%, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.8%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-3.9%, ומדד ת"א בנקים-5 עלה בשיעור של כ-3.8%. המחזור היומי השבוע הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל.
ביום חמישי ה-7.8.25 עודכנו המניות בבורסת ת"א שיצטרפו ב-26.8.25 למדדי ה-MSCI MID-CAP וה- MSCI SMALL-CAP. הצירוף למדדים אלה הביא לעליות בחברות המצטרפות. בנוסף בשלב הנעילה ב-26.8.25 צפוי מחזור של כמיליארד שקל במניית הפניקס וכמיליארד שקל במניית נובה.
מדד ת"א-בנייה עלה השבוע בשיעור של כ-1.3% למרות דיווח של משרד האוצר כי בחודש יוני הייתה ירידה במכירת דירות.
משרד האוצר דיווח כי שיעור הגירעון ל-12 החודשים האחרונים הצטמצם ביולי בהשוואה לחודש הקודם. בנוסף, התחזית לצמיחה לשנת 2026 הועלתה בהשוואה לתחזית הקודמת. התחזית לצמיחה לשנת 2025 הורדה בהשוואה לתחזית הקודמת.
מדדי איגרות החוב הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה חיובית השבוע.
התשואה לפדיון של איגרת החוב ל-10 שנים של ישראל ירדה השבוע. במקביל התשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב עלתה השבוע. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים חזרה להיות נמוכה מאיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.
השבוע הצטרפה לבורסה חברת איגרות חוב חדשה - פנטהאוז, העוסקת בתחום הנדל"ן והבנייה. זוהי החברה ה-17 השנה שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור.
חברת מניות חדשה הצטרפה השבוע לבורסה, חברת לודן-טק, העוסקת בפיתוח ויצור מערכות טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות. החברה פוצלה בדרך של דיבידנד בעין שחולק לבעלי המניות של לודן הנדסה.
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע מכירות בהמשך למכירות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות בהמשך לרכישות בסכום לא מהותי בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי איגרות חוב מקומיים נרשמו השבוע רכישות לעומת מכירות בשבוע הקודם.
בקרנות האקטיביות - בקרנות הכספיות נרשמו השבוע הזרמות, בהמשך להזרמות בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות נרשמו השבוע הזרמות בהמשך להזרמות בשבוע הקודם. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות נרשמו הזרמות, לעומת פדיונות בשבוע הקודם.
בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה חיובית על רקע נתוני אינפלציה לחודש יולי אשר היו נמוכים מהתחזית. מדד ה- Dow Jones עלה בשיעור של כ-1.7%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.2%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.2%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת - מדד DAX 40 נותר ללא שינוי, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.8%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.8%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.8%.
בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.3%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.3%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.5%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.7%.
מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.3%, ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות עלה בשיעור של כ-0.4%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.4% ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-0.5%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.17% ירידה בהשוואה לסוף השבוע הקודם שבו עמדה על כ-4.21%. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עלתה השבוע והיא עומדת על 4.26% בהשוואה ל-4.22% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים חזרה להיות נמוכה מאיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.
תנועות משקיעים בקרנות
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע מכירות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות נטו בהיקף 113 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בהיקף לא מהותי בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-158 מיליון שקל, לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-20 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל בשבוע שעבר. בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בבורסה תל אביב נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-10 מיליון שקל, לעומת פדיונות בהיקף של כ-342 מיליון שקל בשבוע הקודם.
הנפקות בשוק איגרות החוב
השבוע הצטרפה לבורסה חברת איגרות חוב חדשה - פנטהאוז, העוסקת בתחום הנדל"ן והבנייה. זוהי החברה ה-17 השנה שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור כמפורט להלן:
|
שם החברה
|
ענף/עיסוק
|
סכום
(במיליוני שקלים)
|
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית
|
סדרה נסחרת/ חדשה
|
סוג הצמדה
|
מח"מ
(שנים)
|
ריבית/
תשואה לפדיון
|
דירוג
"מעלות" /"מדרוג"
|
פנטהאוז
|
נדל"ן ובנייה
|
143
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
5.26
|
3.42%
|
בנוסף, כ-1.0 מיליארד שקל גוייסו ע"י חברת אג"ח מובנות, דניאל פיקדונות. החברה הנפיקה אג"ח הנושאות ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח בשיעור של 0.15%.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות ומק"מ
משרד האוצר גייס השבוע כ-2.8 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בבורסה, כאשר כ-84% מהסכום גויס באג"ח שקלי וכ-16% גויס באג"ח צמוד מדד.
מאקרו ושונות
ישראל
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
מדד אמון הצרכנים בחודש יולי 2025 עמד על 25- בהשוואה ל-27- בחודש יוני 2025 ובהשוואה ל-26- בחודש יולי 2024. מדד השינוי הצפוי במצב הכלכלי של המשק בשנה הקרובה עמד ביולי 2025 על 29- בהשוואה ל-40- בחודש יוני 2025 ובהשוואה ל-45- בחודש יולי 2024.
נתוני משרד האוצר:
הגירעון המצטבר ב-12 החודשים המסתיימים ביולי 2025 עמד על כ-4.8% מהתוצר בהשוואה ל-5.0% ב-12 החודשים המסתיימים ביוני 2025.
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר הודיע על הורדת תחזית הצמיחה לשנת 2025 ל-3.1% בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על 3.6%. התחזית לשנת 2026 עודכנה כלפי מעלה ל-5.1% בהשוואה ל-4.3% בתחזית הקודמת.
בחודש יוני 2025 נרכשו 5,844 דירות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), ירידה של 29% בהשוואה ליוני 2024 וירידה של 13% בהשוואה ליוני 2025.
ארה"ב
מדד המחירים לצרכן בחודש מאי עלה בשיעור של כ- 0.2%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על שיעור של כ- 2.7% מתחת לתחזית שעמדה על כ-2.8%.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א–35
|
1.3%
|
23.9%
|
ת"א–90
|
3.9%
|
26.0%
|
ת"א–125
|
1.8%
|
24.9%
|
ת"א–SME60
|
1.6%
|
19.3%
|
ת"א 90 ובנקים 5
|
3.4%
|
30.5%
|
מדדים ענפיים
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית
|
2.5%
|
24.3%
|
ת"א בנקים-5
|
3.8%
|
42.1%
|
ת"א ביטוח
|
6.1%
|
97.0%
|
ת"א רשתות שיווק
|
2.5%
|
23.7%
|
ת"א-נפט וגז
|
0.9%
|
33.8%
|
ת"א נדל"ן
|
2.9%
|
10.1%
מדדי איגרות חוב
|
מדד
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
תל גוב-צמודות
|
0.3%
|
2.4%
|
תל גוב-שקלי
|
0.3%
|
4.1%
|
תל בונד-60
|
0.3%
|
4.2%
|
תל בונד-שקלי
|
0.4%
|
3.5%
מטבע חוץ
|
מטבע
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
דולר/שקל
|
0.8%-
|
-7.1%
|
אירו/ שקל
|
0.5%-
|
4.6%