לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - יולי 2025

תשואות פנסיה הראל - יולי 2025

 

 
תשואות פנסיה הראל / Image-by-Glen-Kelp-from-Pixabayתשואות פנסיה הראל / Image-by-Glen-Kelp-from-Pixabay
 
נטלי גרין
15/08/2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה יולי 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

יולי

      0.93%

        7.06%

     12.36%

     27.87%

     56.64%

        8.54%

        9.39%

       4.90

       48,607,153.46

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

יולי

      1.10%

        7.41%

     13.77%

     31.90%

     52.31%

        9.67%

        8.78%

       5.59

          4,276,201.71

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

יולי

      0.50%

        4.03%

        6.96%

     13.75%

     21.16%

        4.39%

        3.91%

       1.80

              265,688.43

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

יולי

      0.75%

        5.46%

        9.56%

     25.95%

     44.72%

        7.99%

        7.67%

       2.05

       11,764,626.77

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

יולי

      0.82%

        5.70%

     10.24%

     27.37%

     46.79%

        8.40%

        7.98%

       2.34

              669,454.61

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

יולי

      0.33%

        3.92%

        8.26%

     16.56%

     29.76%

        5.24%

        5.35%

       3.01

          1,922,506.75

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

יולי

    -0.07%

        2.36%

        7.27%

        1.45%

        3.49%

        0.48%

        0.69%

       6.62

                 66,411.69

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

יולי

      0.29%

        3.44%

        7.43%

     14.67%

     26.41%

        4.67%

        4.80%

       2.91

                 64,925.21

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

יולי

      0.54%

        4.37%

        8.28%

     19.98%

     33.89%

        6.26%

        6.01%

       2.29

                 25,885.77

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

יולי

      3.11%

        0.69%

        4.87%

     60.27%

                   -  

     17.03%

                   -  

              -  

          2,399,077.46

6545

14192

הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש

יולי

      1.48%

        7.86%

     14.52%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 23,274.94

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

יולי

      1.71%

        5.55%

      -2.21%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 25,684.69

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

יולי

      0.84%

        6.78%

     11.92%

     21.31%

                   -  

        6.65%

                   -  

              -  

                 22,833.82

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

יולי

      2.42%

        3.71%

        9.96%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,574,053.60

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

יולי

      0.66%

        6.01%

     12.02%

     24.07%

     39.73%

        7.45%

        6.92%

       6.12

              314,303.90

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

יולי

      0.45%

        3.90%

        9.23%

        9.70%

     22.01%

        3.13%

        4.06%

       5.51

       17,222,737.64

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

יולי

      3.13%

        3.03%

     10.50%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              179,793.62

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

יולי

      1.65%

        8.54%

     15.47%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              417,856.23

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

יולי

      1.44%

        2.56%

        3.26%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              108,126.98

1326

2175

הראל פנסיה מניות

יולי

      1.34%

     10.10%

     18.10%

     39.29%

     79.53%

     11.68%

     12.42%

       7.99

       10,306,172.93

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

יולי

      0.91%

        7.11%

     12.45%

     28.04%

     56.16%

        8.59%

        9.32%

       4.83

          9,556,648.70

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

יולי

      0.45%

        3.20%

        5.53%

     16.04%

     20.78%

        5.08%

        3.85%

       0.58

              238,596.17

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

יולי

      1.03%

        8.25%

     14.23%

     29.85%

     60.67%

        9.10%

        9.95%

       5.81

       39,281,290.10

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

יולי

      0.88%

        7.23%

     12.60%

     27.92%

     54.20%

        8.55%

        9.05%

       4.86

       12,255,159.62

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

יולי

      0.75%

        5.84%

     10.36%

     21.36%

     39.66%

        6.67%

        6.91%

       3.51

          5,475,244.80

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

יולי

      2.46%

        1.86%

        5.88%

     51.19%

                   -  

     14.77%

                   -  

              -  

       29,368,807.46

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

יולי

      1.52%

     12.56%

     22.61%

     44.39%

 

     13.03%

     12.27%

    46.72

              678,414.15

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

יולי

      0.36%

        2.60%

        4.49%

     11.95%

 

        3.83%

        2.25%

    44.81

                 15,542.03

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

יולי

      0.83%

        6.64%

     11.63%

     21.70%

     44.12%

        6.77%

        7.58%

       5.58

              964,800.59

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

יולי

      0.65%

        5.64%

     10.37%

     18.10%

     26.82%

        5.70%

        4.87%

       4.43

              236,220.48

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

יולי

      0.87%

        6.98%

     12.41%

     24.70%

     40.76%

        7.64%

        7.08%

       5.69

              511,900.28

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

יולי

      0.90%

        8.12%

     14.18%

     27.05%

     49.67%

        8.31%

        8.40%

       6.67

          1,663,175.55

1347

15276

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר

יולי

      0.42%

        3.85%

        8.01%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 40,892.99

6549

15279

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר

יולי

      1.29%

     26.93%

     60.87%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 49,906.73

1345

15277

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר

יולי

      1.15%

     20.22%

     40.39%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              684,023.96

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

יולי

      0.41%

        4.06%

        9.64%

        8.18%

     23.17%

        2.66%

        4.26%

       6.26

          1,389,942.24

1346

15278

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח

יולי

      0.65%

      -1.08%

      -2.35%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 34,280.87

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
                         
