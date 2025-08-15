לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - יולי 2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה יולי 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
1323
|
2172
|
הראל פנסיה - גילעד כללי
|
יולי
|
0.93%
|
7.06%
|
12.36%
|
27.87%
|
56.64%
|
8.54%
|
9.39%
|
4.90
|
48,607,153.46
|
1324
|
2173
|
הראל פנסיה הלכה
|
יולי
|
1.10%
|
7.41%
|
13.77%
|
31.90%
|
52.31%
|
9.67%
|
8.78%
|
5.59
|
4,276,201.71
|
1325
|
2174
|
הראל פנסיה אג"ח ללא מניות
|
יולי
|
0.50%
|
4.03%
|
6.96%
|
13.75%
|
21.16%
|
4.39%
|
3.91%
|
1.80
|
265,688.43
|
1338
|
12027
|
הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה
|
יולי
|
0.75%
|
5.46%
|
9.56%
|
25.95%
|
44.72%
|
7.99%
|
7.67%
|
2.05
|
11,764,626.77
|
1339
|
12028
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה
|
יולי
|
0.82%
|
5.70%
|
10.24%
|
27.37%
|
46.79%
|
8.40%
|
7.98%
|
2.34
|
669,454.61
|
1334
|
2203
|
הראל גלעד פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
יולי
|
0.33%
|
3.92%
|
8.26%
|
16.56%
|
29.76%
|
5.24%
|
5.35%
|
3.01
|
1,922,506.75
|
1521
|
2204
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
יולי
|
-0.07%
|
2.36%
|
7.27%
|
1.45%
|
3.49%
|
0.48%
|
0.69%
|
6.62
|
66,411.69
|
1331
|
8806
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים
|
יולי
|
0.29%
|
3.44%
|
7.43%
|
14.67%
|
26.41%
|
4.67%
|
4.80%
|
2.91
|
64,925.21
|
1333
|
8588
|
הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה
|
יולי
|
0.54%
|
4.37%
|
8.28%
|
19.98%
|
33.89%
|
6.26%
|
6.01%
|
2.29
|
25,885.77
|
6542
|
13424
|
הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500
|
יולי
|
3.11%
|
0.69%
|
4.87%
|
60.27%
|
-
|
17.03%
|
-
|
-
|
2,399,077.46
|
6545
|
14192
|
הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש
|
יולי
|
1.48%
|
7.86%
|
14.52%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,274.94
|
1343
|
14200
|
הראל פנסיה-קיימות
|
יולי
|
1.71%
|
5.55%
|
-2.21%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,684.69
|
6543
|
13684
|
הראל פנסיה כללית הלכה
|
יולי
|
0.84%
|
6.78%
|
11.92%
|
21.31%
|
-
|
6.65%
|
-
|
-
|
22,833.82
|
1344
|
15038
|
הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות
|
יולי
|
2.42%
|
3.71%
|
9.96%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,574,053.60
|
1529
|
12140
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה
|
יולי
|
0.66%
|
6.01%
|
12.02%
|
24.07%
|
39.73%
|
7.45%
|
6.92%
|
6.12
|
314,303.90
|
31090
|
283
|
קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה
|
יולי
|
0.45%
|
3.90%
|
9.23%
|
9.70%
|
22.01%
|
3.13%
|
4.06%
|
5.51
|
17,222,737.64
|
6548
|
15039
|
הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות
|
יולי
|
3.13%
|
3.03%
|
10.50%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
179,793.62
|
1341
|
14198
|
הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש
|
יולי
|
1.65%
|
8.54%
|
15.47%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
417,856.23
|
1342
|
14199
|
הראל פנסיה-משולב סחיר
|
יולי
|
1.44%
|
2.56%
|
3.26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108,126.98
|
1326
|
2175
|
הראל פנסיה מניות
|
יולי
|
1.34%
|
10.10%
|
18.10%
|
39.29%
|
79.53%
|
11.68%
|
12.42%
|
7.99
|
10,306,172.93
|
742
|
2177
|
הראל מנוף קרן פנסיה
|
יולי
|
0.91%
|
7.11%
|
12.45%
|
28.04%
|
56.16%
|
8.59%
|
9.32%
|
4.83
|
9,556,648.70
|
1332
|
9097
|
הראל פנסיה שקלי טווח קצר
|
יולי
|
0.45%
|
3.20%
|
5.53%
|
16.04%
|
20.78%
|
5.08%
|
3.85%
|
0.58
|
238,596.17
|
6508
|
9823
|
הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה
|
יולי
|
1.03%
|
8.25%
|
14.23%
|
29.85%
|
60.67%
|
9.10%
|
9.95%
|
5.81
|
39,281,290.10
|
6504
|
9827
|
הראל פנסיה ילידי שנות ה-60
|
יולי
|
0.88%
|
7.23%
|
12.60%
|
27.92%
|
54.20%
|
8.55%
|
9.05%
|
4.86
|
12,255,159.62
|
6502
|
9829
|
הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה
|
יולי
|
0.75%
|
5.84%
|
10.36%
|
21.36%
|
39.66%
|
6.67%
|
6.91%
|
3.51
|
5,475,244.80
|
1340
|
13415
|
הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P
|
יולי
|
2.46%
|
1.86%
|
5.88%
|
51.19%
|
-
|
14.77%
|
-
|
-
|
29,368,807.46
|
6540
|
13278
|
הראל פנסיה כללית מניות
|
יולי
|
1.52%
|
12.56%
|
22.61%
|
44.39%
|
13.03%
|
12.27%
|
46.72
|
678,414.15
|
6541
|
13279
|
הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר
|
יולי
|
0.36%
|
2.60%
|
4.49%
|
11.95%
|
3.83%
|
2.25%
|
44.81
|
15,542.03
|
1520
|
2164
|
הראל פנסיה כללית כללי
|
יולי
|
0.83%
|
6.64%
|
11.63%
|
21.70%
|
44.12%
|
6.77%
|
7.58%
|
5.58
|
964,800.59
|
6531
|
9856
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
יולי
|
0.65%
|
5.64%
|
10.37%
|
18.10%
|
26.82%
|
5.70%
|
4.87%
|
4.43
|
236,220.48
|
6533
|
9858
|
הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60
|
יולי
|
0.87%
|
6.98%
|
12.41%
|
24.70%
|
40.76%
|
7.64%
|
7.08%
|
5.69
|
511,900.28
|
6537
|
9862
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
יולי
|
0.90%
|
8.12%
|
14.18%
|
27.05%
|
49.67%
|
8.31%
|
8.40%
|
6.67
|
1,663,175.55
|
1347
|
15276
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר
|
יולי
|
0.42%
|
3.85%
|
8.01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,892.99
|
6549
|
15279
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר
|
יולי
|
1.29%
|
26.93%
|
60.87%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49,906.73
|
1345
|
15277
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר
|
יולי
|
1.15%
|
20.22%
|
40.39%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
684,023.96
|
4751
|
447
|
עתידית קופת פנסיה בע"מ
|
יולי
|
0.41%
|
4.06%
|
9.64%
|
8.18%
|
23.17%
|
2.66%
|
4.26%
|
6.26
|
1,389,942.24
|
1346
|
15278
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
|
יולי
|
0.65%
|
-1.08%
|
-2.35%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34,280.87
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד