מדד המחירים לצרכן – יולי 2025 עלה - מחירי הדירות ירדו

מדדי המחירים לצרכן – יולי 2025
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025, בהשוואה לחודש יוני 2025 והגיע לרמת המדד של 103.5 נקודות (הבסיס: ממוצע 2024=100.0 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה מדד עלו ב-0.5% והגיעו לרמת המדד של 103.7 נקודות, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.3% והגיע לרמת המדד של 103.1 נקודות.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.
מתחילת השנה, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-2.6%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.4%.
בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.4%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.2% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.7%.
מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה
בחודש יולי 2025, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.3%, כל אחד.
על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין אפריל 2025 - יולי 2025, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-2.7%. קצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-2.4%, כל אחד. ?
מדד מחירי תשומות - יולי-2025
עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים יולי 2025.
אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים יולי 2025.
ירידה של 0.3% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור יולי 2025.
עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה בחקלאות יולי 2025.
עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה יולי 2025.
עליה של %0.7 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים יולי 2025.
עליה של %0.6 במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים יולי 2025.
שינוי במחירי שוק הדירות - יולי-2025
מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%[1].
[1] הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.
מדד מחירי יצרן - יולי-2025
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.1% בחודש יולי 2025 בהשוואה לחודש יוני 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
המדד ללא דלקים ירד ב-0.6% בחודש יולי 2025 בהשוואה לחודש יוני 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.7%, והמדד ללא דלקים עלה ב-0.6%.
החודש עלו מחירי הדלקים ב-6.8%. ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) ירדו מחירי הדלקים ב-19.5%.
מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-2.9% בחודש יולי 2025 בהשוואה לחודש יוני 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) ירד המדד ב-4.5%.
