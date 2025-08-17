האם תנחשו על מי מדובר מבלי להסתכל על הכיתוב של הגרף? המנוע הבלתי נלאה של השוק האמריקאי

כמו שאומרים: "תמונה אחת שווה אלף מילים". ובמקרה שלפנינו זו באמת תמונה די מדהימה שיכולה לחסוך המון מילים. הנה גרף יומי של חיבור כמה נכסים פיננסיים נסחרים בשוק המניות האמריקאי:





האם תנחשו על מה מדובר מבלי להסתכל על הכיתוב של הגרף? למי שלא הצליח הנה הפתרון: מדובר בגרף יומי של שערי תעודת הסל של שבע המופלאות (MAGS), מניית PLTR (Palantir Technologies Inc), מניית ORCL (Oracle Corp), ומניית AVGO (Broadcom Inc). הסיבה לשילוב הזה פשוט למדי: הוא מכיל את רוב רובו של תחום הפיתוח של ה-AI וחלק נכבד מן הכלים המהווים את תשתיות ה-AI.

בכל אופן, אלו המניות אשר דורגו בין הטובות בשנים האחרונות ומה שרציתי לראות הוא אם ניתן להסיק מסקנה מן המגמה בהן מאז התיקון הטכני היורד באביב 2025. אגב, נראה לי שהמסקנה ברורה לגבי הכיוון הכללי ושאין צורך לומר הרבה הסברים באיזו מגמה הקומפלקס הזה נמצא. וכך, נשאר לנו לשאול: איך זה קורה? ומה מניע את המגמה האדירה הזו? והאם לפנינו משהו הדומה למה שקרה ב-2000 כאשר כל חברה עם .COM בסיום שמה הייתה שווה מיליונים בבורסה מבלי שיהיו לה מוצרים או לקוחות...

נתחיל בחלק השני של השאלה: האם זו בועה או משהו אמיתי? לדעתי, אין כאן בועה מהותית אלא רק טכנית. למה הכוונה? חוסר הידע הטכנולוגי ששלט בשנות ה-90 הביא לאבסורדים בתחום התמחור של המניות וליצירת בועה מהותית של תחום האינטרנט. אז, לא היה ברור עד כמה זה ישנה את חיינו ולכן כל "רעיון" נתפס כעניין בעל פוטנציאל אמיתי. כיום, ה-AI תחום היטב בכמה חברות ולא במנעד של מיזמים קטנים וחסרי סיכוי...

הסיבה לכך פשוטה: פיתוח והתקדמות ב-AI דורשים משאבים עצומים של חומרה, תוכנה, וכוח אדם מיומן כך שרק חברות ענק או מדינות יכולות לקחת משימה כזו על עצמן. גם התובנות הטכנולוגיות הנוכחיות של הציבור, ושל קובעי המדיניות, הרבה יותר מתקדמות מאשר מה שהיה ב-2000 וזה מונע שיגעון ובלבול. בבועה של 2000 לא ידעו בדיוק מי יישאר אחרי פיצוצה לעומת תקופתנו שבה אנו די בטוחים לגבי המתחרות: גוגל, טסלה, מייקרוסופט, אפל, OpenAI, וסין. אפילו אירופה הגדולה אינה מועמדת רצינית.

אוקי, אז הבועה היא רק טכנית, דהיינו היא מגיעה לפעמים לנקודות התלהבות יתר, הדורשות תיקון כאשר כל תחתית כזו מהווה הזדמנות אדירה להמשך. לכיוון של שיאים חדשים. האם יש יוצאים מן הכלל? למשל אנבידיה עם 4 טריליוני דולר שווי? ייתכן, אבל לא נוכל לומר על אנבידיה שאין לה מוצר, לקוחות, ושהיא אינה בעלת יתרון יחסי אדיר כל עוד אין לה תחרות אמת.

מכאן נמשיך לחלק הראשון של השאלה: מדוע הבורסה ממשיכה להיות מובלת בצורה כה חזקה על ידי אוסף קטן כל כך של מניות? ולא מתרחבת הרבה יותר. על כך נכתבו כבר הרבה מילים אבל מעבר לעניינן ה-ETF הפאסיבי, ויחסי הציבור שיש למניות האלו במדיה הכלכלית, נציין עובדה פשוטה אחת שתורמת המון: הצלחה מביאה הצלחה! אין כיום מנהל כספים מקצועי, קטן כגדול, שאינו יכול להחזיק מניות אלו, בכמות מספיקה ליצירת תשואה, בתיק ההשקעות שלו.

ראשית, זו חובה פסיכולוגית מול הלקוחות שלו. שנית, העבר שלהן מכריח אותו לחשוב שמה "שהיה זה מה שיהיה" ולכן, הוא לא יכול לוותר עליהן גם כאשר הוא חושב על "המחיר המופקע". הרי תמיד יכול להיות מחיר מופקע עוד יותר... ולבסוף: מן הביטקוין למדו דבר אחד: למרות שעניין לא נשמע הגיוני בעליל ("מה? המדינות ייתנו למטבע דיגיטאלי להתחרות בסדר המוניטארי הגלובלי? זה לא יכול להיות!"), העובדה היא שהמטבע הזה הגיע לאן שהוא נמצא כעת. ביחד עם עולם הקריפטו הנתמך על די הממשל האמריקאי החדש...

ולגבי ה-AI: "האם ניתן לטכנולוגיה מסוכנת בעליל לסכן כל כך הרבה מקומות עבודה, ולהוות תחליף אמיתי לכל כך הרבה חלקים מחיינו היצירתיים?" והתשובה נבנתה מן התחרות בין השחקניות השונות ותאוות הבצע שלהן. כולן הצליחו להתגבר על כל ההסתייגויות לגבי הסכנות כאשר ה"רגולציה" של התחום רצה כצב מול הארנבת של הפיתוח. כמו שאמרתי לעיל, העלייה (בגרף) מאז אפריל מדהימה ומעוררת קצת פחד גבהים. לכן, תיתכן בהחלט תנועה נגדית ואפילו כואבת. אבל, האם יש סכנה אמיתית ואסטרטגית לנושא הזה ולמניות הנמצאות בתחומו? כרגע לא ניתן לומר שכן אלא להיפך. ביחד נכריע!!



