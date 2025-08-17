שוקי ההון על הגובה: האם הפד יחתוך ריבית, מה מניע את הקריפטו ואיפה טמונה הסכנה?

הריבית והאינפלציה: חיתוך קרוב, הקצב עדיין לא בטוח.

לדברי סילביה יבלונסקי, דוח האינפלציה ליולי "מראה יציבות במדד הכללי ברמה של 2.7% לצד עלייה במדד הליבה ל-3.1% — העלייה החדה ביותר בחצי השנה האחרונה". היא מסבירה כי נתונים אלה "מעלים את הסבירות הגבוהה מאוד להורדת ריבית של רבע אחוז כבר בספטמבר, אך מהלך חד יותר כמעט לא נמצא על השולחן. הפד מוטרד במיוחד מלחצי המחירים בשירותים ולכן יקבע את המשך הדרך בהתאם לנתוני התעסוקה והאינפלציה הקרובים".

מניות בשיא: אופטימיות עם סיכון לתיקון קצר

ויולטה טודורובה מדגישה כי "הצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון השני הפתיעה כלפי מעלה, עונת הדוחות חיובית, ותשואות האג"ח ל-10 שנים יורדות זה השבוע השלישי ברציפות". לדבריה, ירידה כזו בתשואות "יכולה להמשיך לתמוך בשוקי המניות בטווח הקרוב, ואנו עדיין רואים פוטנציאל שה-S&P 500 יגיע לרמה של 6,800 נקודות עד סוף השנה".

עם זאת, היא מזהירה: "המניות כבר מתומחרות במכפילים גבוהים יחסית להיסטוריה, שוק ההון עומד להיכנס לתקופה שקטה לאחר עונת הדוחות, והמדדים מצויים ברמות קנייה יתר עם איתותים טכניים שליליים. זה מעלה את הסיכוי לתיקון קצר, שיכול דווקא לחזק את השוק בהמשך".

קריפטו: אתריום מוביל את הראלי

יבלונסקי מצביעה על מגמה חזקה בשוק המטבעות הדיגיטליים: "ביטקוין התקרב לשיא כל הזמנים סביב 124 אלף דולר, אך אתריום מציג ביצועים עדיפים כשהוא עולה לאזור 4,350–4,800 דולר. הכניסה של כספי פנסיה וקרנות נאמנות לקרנות סל מבוססות ביטקוין ואתריום, לצד בהירות רגולטורית חדשה בארה"ב, מעניקים לשוק רוח גבית משמעותית". לדבריה, "אתריום נהנה מתפקידו כתשתית המרכזית לסטייבלקוינים ולפרויקטי טוקניזציה, מה שמושך עניין מוסדי גובר".

גיאופוליטיקה: הפסקת אש עשויה להוזיל אנרגיה, אבל הביטחון ימשיך לתפוח

טודורובה מתייחסת גם לשיחות בין רוסיה לאוקראינה: "הסכם יציב להפסקת אש עשוי להוביל לירידה חדה במחירי האנרגיה באירופה, עם הקלות בסנקציות וחידוש זרימת הגז. זה עשוי להקל על האינפלציה ולחזק את אמון הצרכנים". עם זאת היא מוסיפה כי "גם אם יושג שלום, מדינות אירופה צפויות להגדיל את תקציבי הביטחון, כך שתעשיות ההגנה ימשיכו ליהנות מהביקוש".

לוח אירועים מרכזי לשבוע הקרוב

יבלונסקי וטודורובה מסמנות את האירועים החשובים: פרסום פרוטוקולי הפד, נתוני תביעות האבטלה השבועיות, מדדי מנהלי הרכש לאוגוסט ומכירות הבתים הקיימים ביולי. בגזרת החברות, דוחות וולמארט והום דיפו יתנו אינדיקציה על מצב הצרכן האמריקאי, ועליבאבא תספק תמונה עדכנית על הכלכלה הסינית.

המסקנה למשקיע הישראלי

סילביה יבלונסקי מסכמת כי "הורדת ריבית קרובה צפויה לתמוך בשוקי המניות ובקריפטו, אבל הפד יישאר גמיש ויפעל בהתאם לנתוני המאקרו". טודורובה מוסיפה: "המגמה ארוכת הטווח חיובית, אך המשקיעים צריכים להיערך לתנודתיות ולתיקונים בטווח הקצר".