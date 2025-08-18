מנכ"ל ETGA לירן יעקבסברג: "חברת ETGA מסכמת רבעון מוצלח"

ברבעון השני של 2025 הסתכם הרווח הנקי בכ-8 מיליון שקל - גידול של כ-23% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;

הכנסות מגזר הלוגיסטיקה גדלו ברבעון השני של 2025 בכ-52% לכ-130 מיליון שקל, והרווח התפעולי המגזרי עלה בכ-17% לכ-7.1 מיליון שקל;

במגזר המימון צמחו ההכנסות ברבעון השני של 2025 בכ-28% לכ-13.6 מיליון שקל, והרווח התפעולי המגזרי גדל בכ-43% לכ-4.1 מיליון שקל;

תואם מימון נערכת להמשך הצמיחה:

לאחר תאריך המאזן (אוגוסט 2025) הגדילה תואם את מסגרות האשראי הבנקאיות (בלתי מחייבות) בכ-400 מיליון שקל, כך שהיקפן הכולל עלה לכ-870 מיליון שקל;

הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 8 מיליון שקל. סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים (כולל החלוקה הקרובה) – 34 מיליון שקל;

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2025.

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בסך של כ-143.7 מיליון שקל, גידול של כ-49% בהשוואה לסך של כ-96.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקר למגזר הלוגיסטיקה כתוצאה מאיחוד לראשונה של ISLINE, עם השלמת רכישתה ביום 1 ביולי 2024. בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסות החברה בכ-308.3 מיליון שקל, גידול בשיעור של 54% ביחס להכנסות בסך של 200.3 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בסך של כ-30.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-20.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-49%. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הגולמי בכ-61.6 מיליון שקל, גידול בשיעור של 44% ביחס לרווח גולמי בסך של 42.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בסך של כ-11.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-8.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – צמיחה של כ-26%. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח התפעולי בכ-24.6 מיליון שקל, גידול בשיעור של 29% ביחס לרווח תפעולי בסך של כ- 19.1 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-14.7 מיליון שקל, גידול של 34% לעומת EBITDA בסך של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם ה-EBITDA בכ-31.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של 36% ביחס ל-EBITDA בסך של 23.1 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 עלה לסך של כ-8.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-6.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-23%. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הנקי בכ-17.5 מיליון שקל, גידול בשיעור של 22% ביחס לרווח נקי בסך של 14.3 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

חלוקת דיבידנד - עם פרסום הדו"ח הכספי לרבעון השני של 2025, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 8 מיליון שקל. סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים (כולל החלוקה הקרובה) מסתכמים בכ-34 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות נכון ליום 30 ביוני 2025 מסתכם בסך של כ-248.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-254.8 מיליון שקל ביום 30 ביוני 2024.

פעילותה השוטפת של החברה הניבה ברבעון השני של 2025 תזרים מזומנים חיובי בסך של כ-8.1 מיליון שקל. התזרים מפעילות שוטפת בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-17.7 מיליון שקל.

התוצאות לפי מגזרי פעילות:

בתחום הלוגיסטיקה גדלו ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 ב-52% לכ-130.0 מיליון שקל, לעומת סך של כ-85.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתחום הלוגיסטיקה מעניקה החברה סל פתרונות רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה). פעילות מגזר הלוגיסטיקה הניבה ברבעון השני של 2025 רווח תפעולי בסך של כ-7.1 מיליון שקל, גידול של כ-17% לעומת רווח תפעולי מגזרי בסך של כ-6.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסות מגזר הלוגיסטיקה בכ-282.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של 57% ביחס להכנסות בסך של 180.1 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. פעילות המגזר הניבה בחציון הראשון של 2025 רווח תפעולי בסך של כ-16.8 מיליון שקל, גידול של כ-25% לעומת רווח תפעולי מגזרי בסך של כ-13.4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), צמחו ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 בכ-28% לסך של כ-13.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-10.6 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2024. הגידול נובע בעיקרו מצמיחה בהיקף תיק אשראי הלקוחות. פעילות מגזר המימון הניבה ברבעון השני של שנת 2025 רווח תפעולי בסך של כ-4.1 מיליון שקל, גידול של כ-43% לעומת סך של כ-2.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בחציון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסות מגזר המימון בכ-25.9 מיליון שקל, גידול בשיעור של 28% ביחס להכנסות בסך של 20.2 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. פעילות המגזר הניבה בחציון הראשון של 2025 רווח תפעולי בסך של כ-7.7 מיליון שקל, גידול של כ-38% לעומת רווח תפעולי מגזרי בסך של כ-5.6 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת בסך של כ-435 מיליון שקל, נכון ליום 30 ביוני 2025, לעומת סך של כ-383 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2024, צמיחה של כ-13%. הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-6% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לתקופה של 12 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2025, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים).

הגדלת מסגרות האשראי הבנקאיות של תואם מימון לכ-870 מיליון שקל - לאחר תאריך המאזן (אוגוסט 2025) הגיעה תואם להסכמות עם מספר תאגידים בנקאיים, לפיהן יעמידו לתואם מסגרות אשראי לא מחייבות נוספות בסכום של כ-400 מיליון שקל. לאור זאת, היקף מסגרות האשראי הלא מחייבות של תואם יעמוד על סך של כ-870 מיליון שקל. מסגרות האשראי צפויות לשמש את החברה להמשך הגדלת תיק אשראי הלקוחות.

מנכ"ל ETGA לירן יעקבסברג: "חברת ETGA מסכמת רבעון מוצלח נוסף, בהמשך למגמה מהרבעון הראשון, ברקע לאיחוד תוצאות חברת ISLINE, שרכישתה הושלמה ביולי 2024. במהלך הרבעון השני רשמנו עלייה של כ-23% ברווח הנקי וגידול של כ-34% ב-EBITDA לכ-14.7 מיליון שקל. במקביל לצמיחה בפעילות מגזר הלוגיסטיקה, גם במגזר המימון (תואם מימון) נרשמה עלייה בהכנסות וגידול של 43% ברווח המגזרי. תואם מימון נערכת כעת להמשך הצמיחה, ובאחרונה סיכמה על הגדלת מסגרות האשראי הבנקאיות (בלתי מחייבות) לסך כולל של כ-870 מיליון שקל. מסגרות אלה צפויות לשמש כמקורות זמינים להמשך גידול בתיק אשראי הלקוחות".



לגרף אי.טי.ג י.איי לחצו כאן

26 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.34 מיליון ב אי.טי.ג׳י.איי גרופ

קרנות נאמנות שמחזיקות את אי.טי.ג׳י.איי גרופ. לרשימה המלאה