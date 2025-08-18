לידר שוקי הון: סימני התמתנות באינפלציה, למעט בשכירות

שוק האג"ח: בתקופה הקרובה, הסיכון העיקרי לתשואות הארוכות בישראל הינו התשואות בארה"ב. תחושה שהפד "נלחץ" ויוריד את הריבית בספטמבר עלולה להביא לעליית תשואות. קיימת עדיפות לשקלי הבינוני ולצמוד הקצר-בינוני.
מדד חודש יולי תאם את הציפיות. מחירי השכירות מאיצים, ומחירי השירותים האחרים (למעט טיסות) ומחירי הסחורות מתמתנים.
בנק ישראל צפוי לשמור על אי שינוי בריבית ב- 20.8.
אנו צופים אינפלציה של 2.2% שנה קדימה עם עלייה של 4% במחירי השכירות.
הנתונים הכלכליים מצביעים על התאוששות מהירה לאחר המלחמה עם איראן, גם בסחר חוץ וגם בצריכה הפרטית.
מכלול הנתונים בארה"ב אינם תומכים עדיין בהורדת ריבית כאשר אינפלציית הליבה מאיצה והצריכה עדיין איתנה.
