גלעד אורן, מנכ"ל מצלאוי, מסר: "אנו שמחים לסכם רבעון מצוין"

נכון למועד הדו"ח, לחברה כ-5,788 יח"ד (חלק החברה כ-3,176 יח"ד) בייזום, תכנון, בנייה ושיווק בפרויקטים באזורי הביקוש במרכז הארץ.
ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 גדלו בכ-30% והסתכמו בכ-87 מיליון ש"ח לעומת כ-66.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני צמח בכ-30% והסתכם בכ-8.8 מיליון ש"ח לעומת כ-6.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי במחצית ראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-16.5 מיליון ש"ח לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
החברה ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות יזמיות חדשות וכניסה לפרויקטים חדשים, זאת לצד לקידום של הפרויקטים הקיימים.
במאי 2025 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז החליטה לאשר את תוכנית מתחם הקאנטרי ביהוד מונוסון, בשטח כולל של כ-14 דונם.
ביולי 2025 החברה זכתה בפרויקט התחדשות עירונית בבת ים בהיקף הכנסות מוערך של כ-147 מיליון ש"ח.
ביולי 2025 החברה זכתה לראשונה בפרויקט התחדשות עירונית בראשון לציון בהיקף הכנסות מוערך של כ-226 מיליון ש"ח.
מצלאוי חברה לבניין העוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של פרויקטים לבנייה למגורים, משרדים, תעסוקה ומסחר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2025.
סך ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 גדלו בכ-30% והסתכמו בכ-87 מיליון ש"ח לעומת כ-66.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.
ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 גדלו בכ-25.7% והסתכמו בכ-175.3 מיליון ש"ח לעומת כ-139.5 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בהכנסות ממכירת דירות למגורים והכרה בהכנסה מהתקדמות הפרויקטים בביצוע בסך של כ-20.7 מיליון ש"ח. כמו כן, מעלייה בהכנסות ממתן שירותי בנייה בסך של כ-14.8 מיליון ש"ח, בעיקר בגין הפרויקטים בביצוע "רובע איילון" בת ים ו"הרימון" בקרית אונו.
הכנסות ממכירת דירות למגורים, מקרקעין ואחרות צמחו ברבעון השני לשנת 2025 בכ-44.1% והסתכמו בכ-47.7 מיליון ש"ח לעומת כ-33.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות ממכירת דירות למגורים, מקרקעין ואחרות צמחו במחצית הראשונה לשנת 2025 בכ-27.7% והסתכמו בכ-95.9 מיליון ש"ח לעומת כ-75.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הכנסות ממתן שירותי בנייה לשותפים ובעלי קרקע צמחו ברבעון השני לשנת 2025 בכ-16.5% והסתכמו בכ-37.8 מיליון ש"ח לעומת כ-32.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה נחתמו חוזים למכירת 10 יח"ד לעומת 9 יח"ד במחצית המקבילה אשתקד.
הכנסות ממתן שירותי בנייה לשותפים ובעלי קרקע צמחו במחצית הראשונה לשנת 2025 בכ-24% והסתכמו בכ-76.6 מיליון ש"ח לעומת כ-61.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מפרויקט "רובע אילון" בבת-ים, מההכנסות בגין ביצוע לשותפים וביצוע לבעלי הקרקע וכן מהכנסות בגין ביצוע לבעלי הקרקע בפרויקט ברחוב "הרימון" בקרית אונו שהסתיים ברבעון השני לשנת 2025.
הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ברבעון השני לשנת 2025 בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת כ-1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מהשכרה וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו במחצית הראשונה לשנת 2025 בכ-2.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השני צמח בכ-19.6% והסתכם בכ-18.6 מיליון ש"ח, המהווה כ-21.4% מההכנסות לעומת כ-15.5 מיליון ש"ח, המהווה כ-23.2% מהכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי מיוחס בעיקר לפרויקטים בביצוע "רובע איילון" בבת ים ו"הרימון" בקרית אונו.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 צמח בכ-15.4% והסתכם בכ-37.4 מיליון ש"ח לעומת כ-32.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח תפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-12.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.4 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 22%.
הרווח תפעולי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-26 מיליון ש"ח לעומת כ-21.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, עליה של 20%.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-8.8 מיליון ש"ח לעומת כ-6.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה בשנת 2025 הסתכם בכ-16.5 מיליון ש"ח לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
החברה פועלת באיזורי הביקוש במרכז הארץ. בין הפרוייקטים המובילים של החברה ניתן למנות את פרוייקטי הענק "רובע איילון" בבת ים ו"רוטשילד" קו שני לחוף הים של בת ים, "השקמה" בבת ים, "הכוזרי" בהרצליה, "אוסישקין" ברמת השרון, "יסוד המעלה 15" בהוד השרון ועוד. החברה תמשיך לפעול לאיתור פרויקטים של פינוי בינוי באזורי ביקוש גבוהים, תוך ניצול ניסיונה המוכח ויתרונה בתחום הפינוי בינוי, המקנה לה יתרון, הן בקרב רשויות והן בקרב היזמים.
נתוני המאזן:
ההון העצמי מסתכם בכ-202.8 מיליון ש"ח נכון ליום 30.6.25 ומהווה כ-26% מסך המאזן.
מלאי בניינים ודירות למכירה שבמאזן החברה נכון ליום 30.6.25 מסתכם בכ-406.9 מיליון ש"ח לעומת כ-312.1 מיליון ש"ח נכון ליום 30.6.24.
אירועים לאחר תאריך המאזן
ביום 1 ביולי 2025, הודיעו בעלי הזכויות בבניין המגורים שברחוב הפטמן 6 בבת ים כי החברה נבחרה על ידם לבצע פרויקט התחדשות עירונית במתחם וכי הם עתידים להתקשר עם החברה בהסכם.
ביום 8 ביולי 2025, הודיעו בעלי הזכויות במתחם שברחוב ויתקין 5, 7, 9 בראשון לציון כי החברה נבחרה על ידם לבצע פרויקט התחדשות עירונית במתחם וכי הם עתידים להתקשר עם החברה בהסכם.
גלעד אורן, מנכ"ל מצלאוי, מסר: "אנו שמחים לסכם רבעון מצוין עבור החברה בו אנו מציגים גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי ביחס לתקופות מקבילות אשתקד ומצפים להמשך מגמת הצמיחה בעתיד. מצלאוי ממוקדת בייזום והקמת פרויקטים למגורים בהתחדשות עירונית באזורי הביקוש. חרף תנאי השוק המאתגרים והאטה בביקושים לדירות בעקבות המצב הביטחוני, ובייחוד לאחר מלחמת "עם כלביא", החברה ממשיכה לפעול בפיתוח עסקי, לייזום וביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית. החברה אינה נושאת בעלויות של החזקת קרקעות - דבר שמציב אותה בעמדה פיננסית איתנה. אנו מאמינים בחוסנו של שוק המגורים בישראל ובחזרה הדרגתית של הביקושים. כיום, החברה מחזיקה בצבר פרויקטים משמעותי, הכולל כ-30 פרויקטים בשלבים שונים ואנו נערכים בהתאם לגידול הצפוי בפעילות בשנים הבאות."
24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 8.27 מיליון במצלאוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את מצלאוי. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.9%
|
1377030.6
|
0.98%
|
40881.6
|
0.61%
|
222094.8
|
0.58%
|
114750
|
0.5%
|
517185.9
|
0.33%
|
4004514.9
|
0.3%
|
24112.8
|
0.3%
|
69660.9
|
0.17%
|
131411.7
|
0.16%
|
52402.5