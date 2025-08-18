תגובות הקבלנים לירידת מדד הדיור ב-0.5 אחוזים ולירידת שיעור האינפלציה השנתי ל-3.1 אחוזים

רוני מזרחי, יו"ר ובעלי קבוצת מזרחי ובניו ונשיא כבוד לשכת הקבלנים: "נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון: אתה טוען זה 19 חודשים ברציפות שאינך מוריד את שער הריבית בגלל סכנת התפרצות אינפלציה. כעת, כשהאינפלציה ירדה ל-3.1 אחוזים בלבד, אני מצפה ממך שב-20 באוגוסט תוריד את שער הריבית סוף סוף וללא כל תירוצים. הן נוטלי המשכנתאות והן הקבלנים שלקחו מימון משוועים ומתחננים לכך!"

עידו שחם, שמאי המקרקעין ועו"ד מומחה למיסוי נדל"ן והתחדשות עירונית: "הירידה במחירי הדיור מטעה ביותר, נובעת מנסיונות מלאכותיים לדכא את הביקושים ומשקפת במיוחד את המגבלה שהוטלה על הקבלנים לשווק דירות בשיטת 20/80 וכן הציפיה להגרלת דירה בהנחה ב-14 בספטמבר. אין לי צל של ספק כי מייד לאחר ההגרלה, יחזרו רבבות זכאים שלא יזכו בה לשוק החופשי והמחירים יזנקו!"

צאלה רוזנבלום עמור, מנכ"לית קבוצת הנדל"ן הציבורית מ. אביב: "הנסיון ההיסטורי בשוק הנדל"ן מלמד פעם אחר פעם כי דיכוי ביקושים מלאכותי משיג בסופו של דבר את המטרה ההפוכה. בסופו של דבר הבעייה היסודית, מחסור בהיצע זמין, רק מחמירה והולכת. הגיע הזמן, למשל, לערוך רפורמה יסודית במכרזי רמ"י, הבאת עובדים לענף וסיוע הן לקבלנים והן למשקי הבית שנטלו משכנתאות!"

ניר בבג'ני, בעלי nadlanir investments המייצג גופים מוסדיים בנדל"ן: "צר לי, אבל השילוב של דיכוי גובר והולך של הביקושים לנדל"ן על ידי מקבלי ההחלטות בממשלה ובנק ישראל, יחד עם העובדה שהאירו והדולר נחלשו מאוד לעומת השקל שהתחזק, גרם במהלך שני הקבעונים האחרונים להרבה ישראלים להתייאש ולתעדף רכישת נדל"ן באירופה ובארצות הברית במחירים נמוכים במאות אחוזים. זו אחת הסיבות גם לדשדוש רמות מחירי הנדל"ן ובד בבד לירידה התלולה בכמות העסקות!"

אמיר רוזנבלום, יועץ ניהול ואחזקת מבנים ונכסי משקיעים ובעלי עידן ש.נ.י: "לטעמי הנתון המטריד ביותר בנתוני למ"ס הינו הירידה התלולה בשיעור של 1.3 אחוזים במחירי הנדל"ן במחוז תל אביב, הגדולה ביותר מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת. הסיבה העיקרית לכך הינה העובדה שכמעט כל המשקיעים הזרים, רובם ככולם יהודים ציונים ופטריוטים, נעלמו מהשוק. על מקבלי ההחלטות למצוא את הדרך לנסות ולהחזיר אותם, ובמיוחד בעידן של אנטישמיות ללא תקדים בכל רחבי התפוצות!"