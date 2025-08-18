הקרנות גדולות עד 10% מניות - איזו קרן גייסה כ 163 מיליון ביולי ? סקירת בורסות יומית ודירוג יומי

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום ראשון (17-08), חזרנו למצב הצבירה הרגיל שהיה מנת חלקנו תקופה ארוכה. עולים יפה בהובלת הבנקים. לכן, בקרנות הנאמנות קיבלנו: חיוב יומי בנקים בבלעדיות, כאשר החיוב החודשי נמצא בשירותים הפיננסיים (ביטוח והשקעות), גם שם בבלעדיות, והחיוב השנתי? זה לא זז מן המבנה הישן: הבנקים והביטוח. בצד היורד של המשוואה נמצא ברמה היומית את הדולר והאג"ח הקונצרני שלו, כאשר מניות הבנייה חזרו לככב בחלק החודשי (בבלעדיות!). השלילה השנתית לא זזה גם היא: דולר והאג"ח שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:



חזרנו לסקור את הקרנות המדמות תיקים על פי חשיפות קבועות, וזאת לפי גודל. וכך, בקטגוריה של ה-10-90, הקרן של דולפין ממשיכה להיות הגדולה מכולן עם 2.502 מיליארדי שקלים אבל עם פדיון של 0.5- מיליוני שקלים. בצד הגיוסים נציין ש-4 קרנות גייסו כספים אבל אף אחת לא עשתה זאת טוב יותר מאשר אי-בי-אי עד 3 שנים שגייסה 163.14 (!) מולג גודל של 762.60.

כל הקרנות עודכנו להיום (17-08). ההובלה היומית נמצאה בקרן של מיטב כאשר ההובלה מתחילת החודש בידה של דולפין. אי-בי-אי עד 3 שנם מצליחה להוביל מתחילת השנה (7.05%) ושנתית (12.47%) ולבסוף נציין את מור (!) אג"ח + 10% שהצליחה להניב 26.77% בשלוש השנים האחרונות. מי היקרה מכולן? הקרן של פורסט.

הבורסות

ארה"ב: שבוע מעניין עומד להגיע בוול-סטריט. כולו נמצא בצל אירוע שיגיע דווקא בסופו של השבוע: סימפוזיון ג"קסון הול, בו מתכנסים הרבה אנשים בכירים בתחום הפיננסי הגלובלי אבל בעיקר ראשי ואנשי בנקים מרכזיים. העניין ירוכז שם סביב דבריו של ג" פאוול, ראש הפדרל רזרב האמריקאי. האם הוא ייתן רמז לכיוון של הריבית בטווח הקצר-בינוני? עד כה, אימת האינפלציה, שאינה קיימת, עדיין ריחפה על הבנקאי המרכזי הזה ומנעה ממנו לרצות את נשיא המדינה שלו על ידי רצף של הורדות ריבית. וכך, זה מעליב את זה על ידי כינויי גנאי וזה מעצבן את זה על ידי עיקשות שכבר מזמן אינה מגובה נתונים.

כאמור: זה קורה ביום שישי. לפני כן, השוק ימשיך להתמודד עם רמות הקיצון של קניות היתר במניות המובילות המעטות, בסנטימנט שחזר להיות קיצוני בחיוב שלו, ובאוסף של נתוני מקרו מכל הסוגים. נציין את יום רביעי (20-08) בו יפרסמו פרוטוקולי ישיבת הפד האחרונה, דבר שיקדים יפה את נאומו של פאוול בג"קסון הול. רבים מאוד רואים את מה שקורה בשוק המניות האמריקאי כשלב הפיזור, בו הגדולים החכמים והגדולים נותנים ל"ציבור" הפחות מתוחכם לקנות מהם את הסחורה ביוקר. כמה זמן זה יימשך? ידוע היטב למי ניתנה הנבואה...

תל-אביב: מניות הבנקים חזרו להוביל את השוק לעליות. והסיבה שכל השוק עושה מעשה חיוב כאשר המניות האלו עולות פשוטה: קניית בנקים מהווה אישור מחודש לסנטימנט החיובי ולשכנוע העצמי של הגדולים והזרים כלפי שוק המניות הישראלי בכללותו. הם הקרבן העיקרי במימושים, והסנונית הראשונה (יחד עם הביטוח) כאשר חוזרים להיות "שמחים".

וכך, האופטימיות אפפה את כל הסקטורים: נדל"ן: 1.15, פיננסיים: 1.58%, מניות קטנות: 0.97%, בנקים: 2.07%, ביומד: 3.31% (!), ורק הטכנולוגיה מיאנה להשתתף בריקוד הירוק: 0.12%-. סיום המדדים: ת"א 35: 0.76%, ת"א 90: 0.81% וזה תמיד מצוין כאשר הסולידי עולה פחות מן הדרגה השנייה שבה יש יותר יזמות וסיכונים. שבוע טוב לכולם!

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-14-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי האחרון ראינו שוב "התנפלות" על השוק. המחזור הכללי היה גדול מאוד עם 1.999 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35 מול ה-1.5 הצפויים. גם המוסדיים לא טמנו ידם בצלחת עם קניות של 560.8, מכירות של 321.8 ונטו של 238.9 מיליוני שקלים וזה המון... אבל, נציין שהחלק הארי של הנטו תפוס על ידי מנייה אחת: טבע (109.7!) כאשר המנייה השנייה שנקנתה הכי הרבה הייתה זו של הפניקס (39.0) . בצד הנמכרות נציין את הראל השקעות (4.4-) ואת דיסקונט א (5.8-).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



