יוליוס בר: כל העיניים הופנו לאלסקה בסוף השבוע

כל העיניים הופנו לאלסקה בסוף השבוע

המלחמה באוקראינה חוזרת למרכז תשומת הלב בשווקים הפיננסיים ובמיוחד בשוקי האנרגיה. כל העיניים הופנו לאלסקה בסוף השבוע, שם נפגשו נשיאי ארצות הברית ורוסיה. הפגישה לא הניבה דבר מלבד הפגנת כוח גיאופוליטית, אך מה שהפתיע היתה דווקא הנטייה המתמשכת של הנשיא טראמפ לשנות את עמדותיו שוב ושוב. מעבר לאי הוודאות הגיאופוליטית, קיימות מציאויות שאינן ניתנות לערעור. לא ניתן להגיע להסכם ללא אירופה בהיותה שחקן מרכזי. כל שינוי בסנקציות על רוסיה, בין אם החמרה ובין אם הקלה, נספג בחלקו באמצעות מנגנוני "השוק האפור" אשר הפכו את שוק האנרגיה לעמיד יחסית להשפעות פוליטיות מערביות וחיזקו את יציבותו. בעוד הגיאופוליטיקה מכתיבה תנודות רגעיות במצב הרוח של השווקים, המגמות העמוקות נותרות תולדה של גידול מתמשך בהיצע מול ביקוש מדשדש. אנו צופים שמחיר הנפט יסחר סביב 60 דולר ארצות הברית ושומרים על המלצת Neutral, ובגז טבעי אירופי אנו רואים מסחר מתחת ל־30 אירו ושומרים על המלצת Cautious.

לנוכח חוסר הוודאות הגיאופוליטית שנובעת מארצות הברית, חשוב שלא לאבד קשר עם המציאויות הפונדמנטליות הקשורות לסכסוך. אירופה מחזיקה בסנקציות המשמעותיות ביותר על רוסיה והיא גם התומכת הצבאית המרכזית באוקראינה. לא ניתן להגיע לשום הסכם ללא אירופה או אוקראינה סביב שולחן המשא ומתן. הסכסוך נראה יציב ברובו, אך עדיין יש ציפיות משני הצדדים לשינוי במאזן, מה שמפחית את הנכונות לנהל משא ומתן. רוחב הכלכלה הרוסית נותר לא ברור, אך דיווח של בלומברג לאחרונה רמז על סדקים מתהווים בכלכלת המלחמה. רוסיה ורוכשי האנרגיה שלה הסתגלו לסנקציות המערב, כולל אלו מארצות הברית, וממשיכים לסחור באנרגיה במסגרת "השוק האפור". דוגמה לכך היא אוניות שחורות ומסוכנות שכבר הוגדרו כבלתי חוקיות, אך ממשיכות לפעול ולהוביל נפט וגז טבעי בסיוע סוחרים ומבטחים שפועלים מחוץ להישג החקיקה של המערב. הנטל האדמיניסטרטיבי הנוסף והסיכון שמקבלים על עצמם הגורמים המעורבים אכן מתורגמים למחיר מוזל עבור רוסיה, אך גם ל"פרמיית מסחר" עבור המתווכים. חוסר היציבות בעמדת ארצות הברית הפחית לעת עתה את הסיכוי להטלת מכסים נגד רוכשי נפט רוסי. אולם לנוכח מציאות שוקי הנפט והגז הטבעי וכל המנגנונים שמסייעים להסתיר את המסחר בשוק האפור, מכסים כאלה לא צפויים להיות בעלי השפעה מתמשכת על שוקי האנרגיה, ובמיוחד על מחירי הנפט, כמו הסנקציות הממוסדות של היום. כתוצאה מכך, מחירי האנרגיה חוו לחצים שליליים בימים האחרונים כאשר ההתפתחויות הגיאופוליטיות השפיעו על מצב הרוח של השוק, כלומר הפחיתו את חששות ההיצע. מעבר למלחמה באוקראינה, גם בשוקי הנפט וגם בשוקי הגז הטבעי ניכרות מגמות יסוד דומות: ההיצע הולך וגדל והביקוש מדשדש. אנו שומרים על המלצת Neutral לגבי הנפט ועל המלצת Cautious בנוגע לגז טבעי אירופי.

נורברט ראקר, ראש מחלקת כלכלה ומחקר הדור הבא, יוליוס בר



ההסלמה האחרונה במכסים מצד ארצות הברית מגבירה את המכשולים לכלכלה השווייצרית

בניגוד לציפיות שתאט קלות, הצמיחה הכלכלית של שווייץ האטה באופן חד ברבעון השני. הצמיחה בענף השירותים קיזזה את הירידה בפעילות התעשייתית. ההסלמה האחרונה במכסים מצד ארצות הברית מגבירה את האתגרים העומדים בפני הכלכלה השווייצרית והצמיחה צפויה להישאר חלשה ברבעונים הקרובים. מכסים פוטנציאליים מצד ארצות הברית על ענף התרופות עלולים להגדיל את הנטל הכלכלי, בעוד שמשא ומתן עשוי בסופו של דבר להוביל לשיעורי מכס נמוכים יותר במסגרת "מכסים הדדיים". לנוכח ריבוי המשתנים, התחזית לכלכלה השווייצרית נותרת לוטה בערפל רב.

על פי האומדן הראשוני, הצמיחה הריאלית בתוצר המקומי הגולמי נבלמה ל־0.1% ברבעון לעומת הרבעון הקודם, לאחר צמיחה חזקה של 0.8% ברבעון הראשון. הצמיחה החדה ברבעון הקודם נבעה בעיקר מתעשיות הכימיה והתרופות, שהקדימו תרופה למכה והאיצו את הייצור והמשלוחים לארצות הברית לקראת הכרזת הממשל האמריקאי ב־2 באפריל על "מכסים הדדיים". השפעות ההקדמה הללו נעלמו ברבעון השני ופגעו במומנטום הצמיחה. בהתאם לכך, מזכירות המדינה השווייצרית לעניינים כלכליים SECO דיווחה על ביצוע שלילי של התעשייה, בעוד שהשירותים המשיכו לצמוח ולפצות על ההתכווצות (פירוט מלא יתפרסם רק עם פרסום נתוני התוצר המקומי הגולמי ב־28 באוגוסט).

ההסלמה האחרונה במכסים מצד ארצות הברית מגבירה את המכשולים לכלכלה השווייצרית, והצמיחה צפויה להישאר חלשה ברבעונים הקרובים. שיעורי המכס הגבוהים הם מכה קשה למגזר היצוא, במיוחד עבור חברות וענפים בעלי חשיפה גבוהה לשוק האמריקאי. תנאי מכס נוחים יותר בהן זכו מתחרות אירופאיות מצמצמים עוד יותר את כושר התחרות של החברות השווייצריות בשוק האמריקאי. מאחר שמוצרי פארמה מוחרגים לעת עתה מהמכסים ההדדיים, הדבר מפחית בשלב זה את הנטל על הכלכלה. עם זאת, המכסים עלולים לגרוע כ־0.2% עד 0.4% מהתוצר המקומי הגולמי של שווייץ במהלך השנה הקרובה. בהתאם לכך הורדנו את תחזיות הצמיחה שלנו עבור שווייץ ל־1.0% בשנת 2025 (לעומת 1.2% קודם לכן) ול־1.2% בשנת 2026 (לעומת 1.4%). בנוסף, קיים סיכון לא מבוטל שארצות הברית תטיל מכסים על מוצרי פארמה. חקירה בעניין זה מתנהלת ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי המכסים יחלו ברמות נמוכות אך עשויים להגיע עד 250% במהלך שנה וחצי הקרובות. הפגיעה הכלכלית תהיה חמורה בהרבה אם יוטלו מכסים על תרופות. במקביל, צפויים להתחדש דיונים בין גורמים רשמיים משווייץ ומארצות הברית, שעשויים בסופו של דבר להוביל לשיעורי מכס נמוכים יותר עבור שווייץ. לנוכח ריבוי המשתנים, התחזית לכלכלה השווייצרית נותרת מאוד לא ודאית.

סופי אלטרמט, כלכלנית, יוליוס בר



אוסטרליה: הדולר האוסטרלי נותר יציב למרות האטה בצמיחה בסין ביולי

בעוד שבנק הרזרבה של אוסטרליה ( RBA ) הוריד את שיעור המזומן בשבוע שעבר, הורדת ריבית נוספת בספטמבר נראית פחות ודאית לאחר שנתוני התעסוקה האחרונים הצביעו על שוק עבודה שעדיין עמיד, אם כי מתמתן בהדרגה. הדולר האוסטרלי המשיך להיות נתמך למרות פרסום נתוני מאקרו מאכזבים בסין ביום שישי האחרון, שכללו ירידה במכירות הקמעונאיות ובפעילות המפעלים. המטבע אף התחזק בפתיחת השבוע, כאשר נתונים כלכליים מארצות הברית ממשיכים לחזק את ההערכות להורדת ריבית בארצות הברית.

בנק הרזרבה של אוסטרליה ( RBA ) ביצע בשבוע שעבר הורדת ריבית שהביאה את שיעור המזומן ל־3.6%. הורדה זו של 25 נקודות בסיס היא השלישית השנה, לאחר שהבנק המרכזי נכנס למסלול הקלה הדרגתית בעקבות נתוני אינפלציה מתונים יותר. הנתונים שפורסמו לאחרונה הצביעו על שוק עבודה שעדיין עמיד, אך גם הצביעו על סימנים של האטה. גם הצמיחה בפריון נותרה חלשה, מה שהכביד על הצמיחה הכוללת. התעסוקה באוסטרליה גדלה בכ־24,500 משרות בחודש יולי, בהתאם לציפיות. מגמת החודשים האחרונים נותרה שטוחה יחסית, אולם שיעור הצמיחה החודשי הממוצע ירד השנה לכ־16,000 משרות בלבד, לעומת כ־33,000 בשנת 2024. בחישוב שנתי על בסיס חצי שנתי, צמיחת התעסוקה הצביעה על האטה ל־1.1% לעומת 2.8% בשנת 2024. ההאטה מוסברת בירידה בביקוש לעבודה, כאשר שיעור האבטלה עלה ב־0.3 נקודות אחוז מתחילת השנה. שיעור האבטלה עלה מ־3.97% בדצמבר 2024 ל־4.24% ביולי 2025 (לעומת 4.3% ביוני). קיימים גם סימנים לכך שפעילות הגיוס נחלשה, ושיעור חילופי העבודה ירד. נתונים אלו צפויים להציב מכשול בפני החלטה על הורדת ריבית נוספת בספטמבר.

בינתיים, נתונים שפורסמו ביום שישי (15 באוגוסט) על ידי הרשויות בסין הצביעו על האטה חדה בפעילות המפעלים, במכירות הקמעונאיות ובהשקעות ביולי. ירידה בביקוש מצד שותפת הסחר הגדולה ביותר של אוסטרליה, סין, צפויה להעיק על הדולר האוסטרלי. עם זאת, המטבע נהנה מתמיכה מהחלטת הריבית של ה־ RBA בשבוע שעבר, לאחר שהציפיות להורדת ריבית קרובה על ידי הפדרל ריזרב כבר בספטמבר הקטינו את פערי הריביות בין אוסטרליה לארצות הברית ותמכו במטבע. במקביל, לפי נתונים ראשוניים מאוניברסיטת מישיגן, מדד אמון הצרכנים בארצות הברית איבד תאוצה בתחילת אוגוסט וירד ל־58.6 לעומת 61.7 ביולי. נתוני המכירות הקמעונאיות בארצות הברית הצביעו אף הם על עלייה מתונה בלבד ביולי, בהשוואה לעלייה של 0.9% ביוני, לפי לשכת האוכלוסין האמריקאית. פער התשואות בין אג"ח ממשלת אוסטרליה ל־2 שנים לבין אג"ח ממשלת ארצות הברית לאותו מח"מ הצטמצם ל־40 נקודות בסיס ביום חמישי שעבר, לעומת שיא של שנתיים ברמה של 1.3% בדצמבר 2022. הדולר האוסטרלי לא איבד את רווחיו מול הדולר האמריקאי, גם לאחר פרסום הנתונים המאכזבים מסין. ייתכן שהדבר נובע מציפיות למדיניות פיסקאלית נמרצת יותר ומצעדי תמיכה נוספים מצד הממשלה הסינית במטרה לבלום את ההאטה הנובעת מהמשבר המתמשך בשוק הנדל"ן ומהשלכות של פרוטקציוניזם מסחרי.

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר