כלל ביטוח תשקיע 40 מיליון ש״ח, בהנפקה פרטית באקסל סולושנס גרופ

כלל ביטוח תשקיע 40 מיליון ש״ח, בהנפקה פרטית באקסל סולושנס גרופ לפי מחיר מניה של 190 א״ג; לכלל ניתנה אופציה לתקופה של 22 חודשים להשקיע 27.8 מיליון ש״ח נוספים לפי מחיר של 220 א״ג למניה

 

 
מורן שקד
18/08/2025

לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, ״ההשקעה של כלל באקסל מהווה נדבך משמעותי במימוש האסטרטגיה שלנו לשנים הקרובות. אנו מברכים על האמון בצמיחת אקסל בתחומי הסייבר, ה-AI ובסינאל, שעל רכישתה הודענו הבוקר. בכוונתנו למנף מהלכים אלה ולהאיץ את יצירת הערך עבור בעלי המניות שלנו.״
 

