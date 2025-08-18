כלל ביטוח תשקיע 40 מיליון ש״ח, בהנפקה פרטית באקסל סולושנס גרופ

לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, ״ההשקעה של כלל באקסל מהווה נדבך משמעותי במימוש האסטרטגיה שלנו לשנים הקרובות. אנו מברכים על האמון בצמיחת אקסל בתחומי הסייבר, ה-AI ובסינאל, שעל רכישתה הודענו הבוקר. בכוונתנו למנף מהלכים אלה ולהאיץ את יצירת הערך עבור בעלי המניות שלנו.״
לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, ״ההשקעה של כלל באקסל מהווה נדבך משמעותי במימוש האסטרטגיה שלנו לשנים הקרובות. אנו מברכים על האמון בצמיחת אקסל בתחומי הסייבר, ה-AI ובסינאל, שעל רכישתה הודענו הבוקר. בכוונתנו למנף מהלכים אלה ולהאיץ את יצירת הערך עבור בעלי המניות שלנו.״