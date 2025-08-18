תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

אנלייבקס מודיעה על תוצאות מרכזיות חיוביות מניסוי רב-מדינתי, רנדומלי, מבוקר, שלב I/II

להערכת Allocetra בחולים עם דלקת מפרקית ניוונית של הברך בדרגה בינונית עד קשה

 

 
תוצאות מרכזיות חיוביות מניסוי רב-מדינתי / תמונה: Dreamstimeתוצאות מרכזיות חיוביות מניסוי רב-מדינתי / תמונה: Dreamstime
 
עידו אסיאג
עידו אסיאג

18/08/2025
18/08/2025

תוצאות ביניים של 3 חודשי ניסוי ב- ENX-CL-05-001

באוכלוסיית ה-mITT (modified intention-to-treat) הכוללת, נצפו שיפורים בכלל מדדי היעילות והמדדים המשניים, כולל ירידה של 24% בכאבים בברך ושיפור של 26% בתפקוד הברך בקרב המטופלים ב- AllocetraTM לעומת פלצבו; יתרה מכך, ירידה של 72% בכאבים בברך ושיפור של 95% בתפקוד הברך נצפו בקרב חולים עם דלקת מפרקים ניוונית ראשונית של הברך המקושרת לגיל, בהשוואה לפלצבו – השפעה מהותית, בעלת משמעות קלינית ומובהקות סטטיסטית במדדי היעילות הראשיים המקובלים בניסויי שלב III בדלקת מפרקית ניוונית של הברך.

פרופיל בטיחות חיובי – לא נצפו אירועים חריגים; תופעות לוואי מוגבלות, לרוב קלות עד בינוניות, זמניות וברות טיפול הופיעו ברוב החולים שטופלו ב- Allocetra™.

אנלייבקס תרפיוטיקס (Nasdaq: ENLV ), חברת אימונותרפיה לטיפול במחלות דלקתיות דרך תכנות מחדש של תאי מקרופאג'ים של מערכת החיסון הנמצאת בשלב הניסויים הקליניים, מודיעה היום על תוצאות מרכזיות  חיוביות משלושה חודשי ניסוי בשלב IIa ב- ENX-CL-05-001, ניסוי רב-מרכזי דו שלבי שלב I/II כפול סמיות, רנדומלי, מבוקר פלסיבו להערכת Allocetra™ בחולים עם דלקת מפרקית ניוונית של הברך בדרגה בינונית עד קשה.

ד"ר אורן הרשקוביץ, מנכ"ל אנליבקס, אמר: "אנו נרגשים לשתף את הנתונים המרכזיים של שלושה חודשי מניסוי ENX-CL-05-001 . אנו מאמינים שהתוצאות הללו מספקות אינדיקציה ברורה לכך ש- Allocetra™ עשויה להפוך לטיפול חדשני, בטוח ויעיל בדלקת מפרקית של הברך, שוק צומח עם ללא מענה טיפולי רפואי הולם."
 

