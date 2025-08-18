אנלייבקס מודיעה על תוצאות מרכזיות חיוביות מניסוי רב-מדינתי, רנדומלי, מבוקר, שלב I/II

תוצאות ביניים של 3 חודשי ניסוי ב- ENX-CL-05-001
באוכלוסיית ה-mITT (modified intention-to-treat) הכוללת, נצפו שיפורים בכלל מדדי היעילות והמדדים המשניים, כולל ירידה של 24% בכאבים בברך ושיפור של 26% בתפקוד הברך בקרב המטופלים ב- AllocetraTM לעומת פלצבו; יתרה מכך, ירידה של 72% בכאבים בברך ושיפור של 95% בתפקוד הברך נצפו בקרב חולים עם דלקת מפרקים ניוונית ראשונית של הברך המקושרת לגיל, בהשוואה לפלצבו – השפעה מהותית, בעלת משמעות קלינית ומובהקות סטטיסטית במדדי היעילות הראשיים המקובלים בניסויי שלב III בדלקת מפרקית ניוונית של הברך.
פרופיל בטיחות חיובי – לא נצפו אירועים חריגים; תופעות לוואי מוגבלות, לרוב קלות עד בינוניות, זמניות וברות טיפול הופיעו ברוב החולים שטופלו ב- Allocetra™.
אנלייבקס תרפיוטיקס (Nasdaq: ENLV ), חברת אימונותרפיה לטיפול במחלות דלקתיות דרך תכנות מחדש של תאי מקרופאג'ים של מערכת החיסון הנמצאת בשלב הניסויים הקליניים, מודיעה היום על תוצאות מרכזיות חיוביות משלושה חודשי ניסוי בשלב IIa ב- ENX-CL-05-001, ניסוי רב-מרכזי דו שלבי שלב I/II כפול סמיות, רנדומלי, מבוקר פלסיבו להערכת Allocetra™ בחולים עם דלקת מפרקית ניוונית של הברך בדרגה בינונית עד קשה.
ד"ר אורן הרשקוביץ, מנכ"ל אנליבקס, אמר: "אנו נרגשים לשתף את הנתונים המרכזיים של שלושה חודשי מניסוי ENX-CL-05-001 . אנו מאמינים שהתוצאות הללו מספקות אינדיקציה ברורה לכך ש- Allocetra™ עשויה להפוך לטיפול חדשני, בטוח ויעיל בדלקת מפרקית של הברך, שוק צומח עם ללא מענה טיפולי רפואי הולם."