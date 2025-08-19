ריט 1: מגייסת כ-120 מיליון ש"ח בהנפקת מניות פרטית למגדל ולהראל

ריט 1 דיווחה החודש על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני, ה-NOI מנכסים זהים עלה בכ-11.8%, ובמקביל עדכנה מעלה את תחזיותיה לשנת 2025
הבעת אמון בריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל. החברה מדווחת היום כי תגייס הון בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת מניות פרטית. ההנפקה תבוצע לשני גופים מוסדיים: קבוצת מגדל (כ-95.5 מיליון ש"ח) שתגדיל את אחזקותיה בחברה לכ-13.3%, וקבוצת הראל (כ-24.5 מיליון ש"ח) שתגדיל אחזקותיה לכ-9.4% מהון החברה. ההנפקה תבוצע לפי מחיר של 23.30 שקל למניה, כאשר במסגרת הגיוס תקצה החברה סך כולל של 5.15 מיליון מניות רגילות, שתהוונה כ-2.6% מהון החברה לאחר השלמת הקצאתן. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות.
ריט 1 דיווחה החודש על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025 המלמדות על צמיחה חזקה בכל תחומי פעילותה. ה-NOI ברבעון השני של 2025 עלה בכ-11.2% לכ-132.5 מיליון ש"ח. ה-NOI מנכסים זהים ברבעון השני צמח בכ-11.8%, העלייה נבעה מעליה ריאלית בהכנסות בכל תחומי הפעילות. ה-FFO המתואם ברבעון השני עלה בכ-8.6% לכ-93.6 מיליון ש"ח (כ-0.48 ש"ח למניה), לעומת כ-86.2 מיליון ש"ח (כ-0.44 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השני של 2025 זינק לכ-202 מיליון ש"ח, לעומת כ-38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בהתאם עדכנה החברה מעלה את תחזיותיה לשנת 2025, כאשר תחזיותיה העדכניות משקפות צמיחה חזויה של כ-7.5% ב-NOI וכ-4.7% ב-FFO המתואם ביחס לתוצאות בשנת 2024.
דרור גד, יו"ר ריט 1: "ההנפקה הנוכחית לשניים מהגופים המוסדיים המובילים בשוק ההון, מגדל והראל, מהווה הבעת אמון בחברה, בפעילותה ובחזונה העסקי. על רקע התוצאות החזקות שהצגנו לרבעון השני, ומגמת הצמיחה, הגיוס הנוכחי צפוי לחזק עוד יותר את בסיס ההון של החברה לטובת המשך צמיחתה. לאחרונה התחלנו בעבודות הבנייה להקמת מולטי פארק באשקלון למסחר, לוגיסטיקה ותעשייה, בכפר מסריק אנחנו ממשיכים בהקמת מבנה לוגיסטי רביעי המושכר מראש לחברת שטראוס, שהשלמתו צפויה ב-2026 ואנו ממשיכים בפעילות לפיתוח והשבחת הפורטפוליו שלנו לטובת משקיענו".