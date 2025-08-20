ד"ר לוקה בינדלי, ראש תחום אסטרטגיית השקעות, ופטריק קלננברגר, אסטרטג מניות שווקים מתעוררים בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציינים כי תחזית השווקים המתעוררים התייצבה על רקע הבהירות במדיניות הסחר של ארה"ב והיחלשות הדולר, מגמה שלדבריהם צפויה להימשך. אף שמכסים חדשים עלולים להעיב בטווח הקרוב, הם מעריכים כי הצמיחה ברווחי החברות תישאר יציבה, בעוד התמחור הנמוך של מניות השווקים המתעוררים והמשיכה לאג"ח בעלות תשואות גבוהות יחסית מעניקים להן יתרון ברור. לדבריהם, עליית המכסים האמריקאיים לשיעור ממוצע של כ־16.5% אינה פוגעת בהם באופן חמור יותר מאשר בשווקים המפותחים, ולעיתים אף מותירה תנאי סחר עדיפים לעומת אירופה, קנדה ויפן. במקביל, הפסקת האש בסכסוך הסחר בין ארה"ב לסין והקלות הדדיות בתחומי השבבים והמשאבים הקריטיים ממתנות את ההשפעה השלילית.
בינדלי וקלננברגר מעריכים כי היחלשות נוספת של הדולר צפויה לאור גירעון פיסקלי מתרחב בארה"ב וציפייה לקיצוצי ריבית מצד הפדרל ריזרב, מגמה שתחזק את המטבעות המקומיים ותתמוך בזרימות הון לשווקים המתעוררים. בהקשר זה, הם מציינים יציבות פוליטית ואף מגמות פרו עסקיות במדינות שונות, ביניהן דרום קוריאה ואמריקה הלטינית. בסין, יוזמות מדיניות חדשות ותמיכה במגזר הפרטי צפויות לתרום לשיפור ברווחיות, בעוד שבטאיוואן השוק אמנם יקר יחסית אך הצמיחה ברווח למניה מונעת בעיקר על ידי הביקוש לטכנולוגיות בינה מלאכותית. בברזיל ירידת מחירי הסחורות מקשה על רווחיות החברות, אך תשואות הדיבידנד הגבוהות ממתנות את הפגיעה. בדרום קוריאה רפורמות בממשל התאגידי יחד עם ביקוש גובר לשבבי זיכרון תומכים בשוק המקומי, ובהודו, על אף פגיעה זמנית כתוצאה ממכסים אמריקאיים, הצפי הוא להתאוששות עם גידול בביקוש המקומי ומעבר מחזורי בכלכלה.
גם באפיק האג"ח הם הגדילו חשיפה לאג"ח מט"ח של שווקים מתעוררים, הנסחרות בתשואות אטרקטיביות ומציעות אלטרנטיבה על פני אג"ח ממשלתיות בארה"ב. בסיכום, הם סבורים כי השווקים המתעוררים צפויים להמשיך להציג ביצועי יתר ביחס לשווקים המפותחים גם ב־2026