פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "דלק נכסים כחברה צעירה, חדשה ודינמית הצליחה להגיע להון עצמי של כ- 840 מיליון שקל"

לחברה 9 פרויקטים בתהליכי הקמה ואכלוס אשר יתרת ההשקעה הצפויה בגינה כ- 70 מיליון שקל, פרויקטים אלו צפויים להניב כבר מתחילת שנת 2026, ולהגדיל את ה- NOI בכ- 23 מיליון שקל נוספים. NOI מייצג נכון להיום כ- 73 מיליון שקל.

נכון להיום, לחברה ולחברות הכלולות בחלקה של החברה יתרות מזומן ושווי מזומנים נזילים בהיקף של כ- 252 מיליון שקל ; כספים אלה מיועדים לפיתוח עסקי החברה והשבחת מתחמי הנדל"ן בתחנות התדלוק ולניצול הזדמנויות עסקיות.

לחברה פוטנציאל הצפת ערך משמעותית עם קרקעות זמינות, ביקושים לשיווק בתחומי המסחר והמגורים ; החברה נמצאת בשלבי תכנון והקמה של כ- 35,000 מ"ר בתחומי המסחר ועוד כ- 1,000 יח"ד בתחום המגורים ; כל הפרויקטים בתחנות תדלוק קיימות שנמצאות בתהליך השבחה ובפיתוח מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסיה ואשר צפויים להגדיל את ה- NOI וההון העצמי באופן משמעותי.

הרווח הנקי בחציון הראשון לשנת 2025 בהשוואה לחציון המקביל אשתקד, גדל מ- 3.2 מיליון שקל לכ- 3.6 מיליון שקל ; הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 1.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי לתום החציון הסתכם בכ- 840.9 מיליון שקל ומהווה כ- 45.5% מסך המאזן בהשוואה להון עצמי של כ- 772.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שווי נכסים בכ- 1.77 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.55 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. (מזה כ- 1.29 מיליארד שקל לא משועבד)



תוצאות החברהז מ' ₪ H1 2025 H1 2024 Q2 2025 Q2 2024 הכנסות מאוחד 34.2 33.5 17.0 17.0 רווח נקי 3.6 3.2 1.7 (1.6) AFFO 21.1 21.5 10.2 10.9 שווי נכסים לא משועבדים 1,290 1,200 1,290 1,200 שווי נכסים וקרקעות 1,770 1,558 1,770 1,558 הון עצמי 840.9 772.4 840.9 772.4 *הון עצמי ליום 31/08/2025 1,010 *הון עצמי בתוספת גיוס ההון בהנפקה, נטו



ההכנסות בחציון הראשון לשנת 2025 עלו בכ- 2% לכ- 34.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 33.5 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד ; ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ- 17 מיליון שקל, תואם לרבעון המקביל אשתקד.

לאחר מועד המאזן, ביום 17 ביולי 2025, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור, במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, של 3,079,292 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, עם השלמת הצעת המניות, מניותיה של החברה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה הפכה לחברה ציבורית.

בנוסף, בחודש יולי 2025, השלימה החברה רכישת 50% מקרקע להקמת מרכז מסחרי בנתניה בשווי של 16.75 מיליון שקל (שווי החלק הנרכש) - החברה יחד עם השותף מקימים מרכז מסחרי שכונתי בשטח של כ- 4,000 מ"ר. החברה צפויה להשקיעה (כולל מרכיב הקרקע) כ- 42-45 מיליון שקל. חלקנו בהכנסות צפוי לעמוד על כ- 4-4.5 מיליון שקל.



בתום חודש ינואר 2025, התקיימו התנאי המתלה להסכם רכישת 50% נוספים במתחם התדלוק בצומת מסמיה מתחם שרותי דרך תדלוק ומסחר משרת צרכי אוכלוסייה. דלק נכסים שהחזיקה 50% מהמתחם, רכשה את ה- 50% הנוספים בתמורה ל- 24.5 מיליון שקל ובתמורה עתידית של 1.7 מיליון שקל, וסה"כ ב- 26.2 מיליון שקל. במתחם פוטנציאל פיתוח נדלנ"י. תשואת NOI צפויה מהעסקה כיום של כ- 8%. למתחם תוכנית לתב"ע לפיתוח זכויות נוספות המהווה פוטנציאל להשבחה נדלני"ת. בכוונת החברה להמשיך ולתפעל את הנכס כנכס מניב וכן לפעול להשבחתו בדרך של תוספת שטחי מסחר בקומת הקרקע ותוספת זכויות בניה לשימושים נוספים בנכס.

בתחילת שנת 2025 חברת הדירוג מעלות s&p הותירה על כנו את דירוג אג"ח סדרה א' בדירוג A ודירוג חברה דלק נכסים A-, עם תחזית יציבה. תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת מעלות כי ב- 12 החודשים הקרובים תמשיך דלק נכסים להציג ביצועים תפעוליים בתיק הנכסים המניב, בהינתן תמהיל הנכסים והיקף הייזום הקיימים, היחסים המתואמים שהולמים להערכת מעלות את הדירוג, עפ"י הדוחות המאוחדים המורחבים, הם יחס ה- EBITDA להוצאות מימון של כ- 1.3 ויחס חוב להון עצמי של כ- 60%-55%, הנתמכים במדיניות הפיננסית של החברה.

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "דלק נכסים כחברה צעירה, חדשה ודינמית הצליחה מאז הקמתה לפני כ- 4 שנים להגיע להון עצמי של כ- 840 מיליון שקל ולהיקף נכסים בשווי של כ- 1.77 מיליארד שקל, החברה נמצאת במגמת צמיחה ופיתוח שתוביל להגדלת הכנסות מהותית לצד קופת מזומנים מספקת לצרכים אלה.

כחלק מהאסטרטגיה עליה הצהרנו, השלמנו בהצלחה את הנפקת המניות הראשונה לציבור של החברה, מהלך ואבן דרך משמעותית וחשובה בחיי החברה, והפיכתה לחברה ציבורית.

בשנה האחרונה הציגה דלק נכסים גידול בהכנסות תיק הנכסים המניבים ובשווי הנכסים, החברה המשיכה בתוכניתה העסקית להשבחת תיק הנכסים המניבים הקיים ולפיתוח נכסים חדשים, ושמרה על שעורי תפוסה גבוהים של כ- 98%. בראייה קדימה ועל בסיס התוכנית העסקית של החברה הכוללת השבחות נכסים קיימים והרחבת התיק הקיים באמצעות רכישה והשקעה בנכסים חדשים, תוך זיהוי וניצול הזדמנויות, לרבות גמישות פיננסית בהשגת מקורות מימון במידת הצורך לצד גידול מתמשך בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת, הצפי להמשך גידול מהותי ב- NOI.

כושר היזמות, הניהול והידע המקצועי של הנהלת החברה תמשיך לקדם את תחום פעילות הנדל"ן ומיצוי הפוטנציאל, בחברה ולהפיכתה לחברה מובילה בתחומה".

