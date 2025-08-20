דוד הראלי, מנכ"ל אפקון: "הצגנו שיפור בשיעור הרווח הגולמי ושמרנו על צבר הזמנות יציב של מעל 2 מיליארד ₪"

בחציון נרשמה עלייה ברווחיות התפעולית לכ- 48 מיליון ₪, ,עלייה של 13.7% ב-EBITDA לרמה של 85 מיליון ש״ח ועלייה של 31% ברווח הנקי שהסתכם ב-32.4 מיליון ₪
הכנסות מגזר הבקרה והאוטומציה צמחו ב-3.1% והסתכמו בכ-225 מיליון ₪, בעיקר בזכות תחום הביטחון ואיחוד לראשונה של חברת מאגמא; הכנסות מגזר הסחר עלו ב-7.4% והסתכמו בכ-102.6 מיליון ₪ בשיעור רווחיות תפעולית של 15%, הודות להתקדמות בפרויקטים והרחבת היקפי הפעילות.
מגזר מערכות,EPC ובנייה מראה שיפור משמעותי ברווח התפעולי, הודות לרווחיות ניכרת בתחום המערכות וה-EPC והמשך מגמת צמצום פעילות ההנדסה האזרחית, הרווח התפעולי במגזר הסתכם לסך של 14.6 מיליון ₪ בתום החציון ה-1 לשנת 2025, ו-11.2 מיליון ₪ בתום הרבעון ה-2 בהשוואה לרווח של 5.3 ו-3.7 מיליון ₪ בהתאמה אשתקד.
חטיבת השירות - ניהול ואחזקת מתקנים זכתה בעבודות חדשות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ מתחילת השנה, שצפויות לתרום משמעותית להכנסות החוזרות של הקבוצה.
שיעור הרווח הגולמי בחציון ה-1 לשנת 2025 עלה ל-14.8% והסתכם בכ-119.3 מיליון ₪ - שיפור מ-12.5% וכ-111 מיליון ₪ אשתקד, מגמת שיפור זו תתחזק ותימשך עם הצמצום בפעילות הבנייה והשפעותיה.
הוצאות המימון בחציון ה-1 לשנת 2025, הסתכמו ב-18.7 מיליון ₪ בהשוואה ל-12.7 מיליון ₪ בעיקר כתוצאה מהפסדים על ההשקעה בזוז פאוור (השפעה של 3.8 מיליון ₪).
הכנסות מיסים הסתכמו לסך של 3.2 מיליון ₪ והושפעו משיפור הרווחיות בקבוצה, אשר קוזזו על ידי צפי לניצול הפסדים מועברים משנים קודמות.
דוד הראלי, מנכ"ל אפקון החזקות בע"מ, מסר: ״קבוצת אפקון ממשיכה לטייב ולשפר את פעילותה ומציגה צמיחה ברווחים בשיעורים דו ספרתיים. התוצאות של החציון והרבעון השני משקפות המשך שיפור ברווחיות התפעולית בדגש על מגזר המערכות EPC, גידול ב-EBITDA וכן מיקוד והרחבת פעילויות בתחומי הליבה.
במהלך החציון הראשון הרחבנו את פעילות חטיבת ה-FM, שצברה עבודות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ וזכתה במכרזים איכותיים, תוך ביסוס מעמדה כמובילה בשירותי ניהול ואחזקת מתקנים, ממערכות מנ״מ ועד תחזוקה כוללת של מערכות מורכבות.
המגזרים הטכנולוגיים ובראשם הבקרה והאוטומציה ומגזר הסחר, המשיכו להציג ביצועים חזקים, עם צמיחה בהכנסות וברווחיות, בין היתר בזכות שילוב מוצלח של חברות שנרכשו בשנה האחרונה. מהלכים אלה תורמים להרחבת סל הפתרונות ומחזקים את מנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה.
במקביל, המשכנו לחזק את בסיס ההון, הצגנו שיפור ניכר בשיעור הרווח הגולמי ושמרנו על צבר הזמנות יציב של מעל 2 מיליארד ₪. אפקון של 2025 היא חברה איתנה, ממוקדת, עם אסטרטגיה ברורה העומדת בהבטחותיה לבעלי המניות, מזכר ההבנות שהצגנו לאחרונה למיזוג פעילות האנרגיות המתחדשות לחברת סאנפלאואר - הינו מהלך המעניק לפעילות פלטפורמה נכונה ויתרונות אסטרטגיים על מנת להמשיך ולהרחיב את התחום. בנוסף יאפשר את צמצום החוב בקבוצה, המשך מיקוד בתחומי הליבה ויצירת ערך לבעלי המניות.
אנו ממשיכים לפעול באחריות ובנחישות, עם איזון נכון בין יוזמה עסקית לניהול סיכונים, ומאמינים כי השילוב בין עוצמותינו בתחומי החשמל, האנרגיה, השירות הסחר והטכנולוגיה לבין ההזדמנויות המתהוות במדינתנו - יאפשר לאפקון להמשיך לצמוח, לחדש ולהרחיב את פעילותה גם בשנים הבאותֿ״.
קבוצת אפקון, מהחברות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, פרסמה את הדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים ולרבעון ה-2 לשנת 2025.
ההכנסות לרבעון ה-2 לשנת 2025 הסתכמו לסך של כ-392.3 מיליון ₪, לעומת כ-448.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של כ־12.6%.
הרווח הגולמי לרבעון ה-2 לשנת 2025 צמח בכ-11% והסתכם לסך של כ-63 מיליון ₪, לעומת כ-56.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עמד על 16% לעומת 12.7% בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA לרבעון ה-2 לשנת 2025 הסתכם לסך של כ-46.5 מיליון ₪, לעומת כ-35.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-31%.
הרווח התפעולי לרבעון ה-2 לשנת 2025 צמח ב-48.1% והסתכם לשיא של כ-27.5 מיליון ₪, לעומת כ-18.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד כאשר שיעור הרווח התפעולי הסתכם ל-7%.
הרווח הנקי לרבעון ה-2 לשנת 2025 צמח ב-114.9% והסתכם לסך של כ-18.7 מיליון ₪, לעומת כ-8.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון המיוחס לבעלי המניות ליום 30 ביוני 2025 עלה ב-1.9% והסתכם לסך של כ-539.4 מיליון ₪, לעומת כ-529.4 מיליון ₪ בסוף שנת 2024.
צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ-2.1 מיליארד ₪, תוך שמירה על רמה גבוהה למרות ירידה של כ-2.5% מהתקופה הקודמת, כתוצאה מירידה בצבר במגזר המערכות, EPC ובניה, וזאת בהתאם להחלטת החברה בדבר התמקדות בפרויקטים עתירי טכנולוגיה ומערכות בתעשייה וצמצום הפעילות בפרויקטים מוטי היקף בתחום הבניה וההנדסה אזרחית.
ההון החוזר של הקבוצה ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-220.8 מיליון ₪, ירידה של כ-5.9% לעומת כ-234.6 מיליון ₪ בסוף שנת 2024.
לקבוצת אפקון יתרות מזומנים ושווי מזומנים נכון ליום 30 ביוני 2025 בהיקף של כ-117.6 מיליון ₪, לצד מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-92 מיליון ₪.
סך ההון של הקבוצה ליום 30 ביוני 2025 עלה לכ-564 מיליון ₪, גידול של כ-2.0% לעומת סוף שנת 2024.
תקציר אירועים עיקריים לתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח:
הרחבת אג"ח סדרה ד' - ביום 21 בינואר 2025, הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ד') בהיקף של 35 מיליון ₪ ע.נ, בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת, בתמורה כוללת של כ־40.5 מיליון ₪ (ברוטו). תנאי האג"ח שהונפקו זהים לתנאי סדרה ד' המקורית.
השקעה ברונימור ניהול נכסים בע"מ - בינואר 2025 הושלמה התקשרות החברה להשקעה ב־25% מהונה של רונימור ניהול נכסים בע"מ, עם אופציה להגדלה עד 45%, בתמורה להעברת נכסים מנוהלים שיניבו לרונימור רווח גולמי שנתי של כ־1.7 מיליון ₪.
רכישת שליטה בחברת מאגמא הנדסה בע"מ (60%) - ביום 23 בפברואר 2025, השלימה אפקון בקרה ואוטומציה את רכישת 60% ממניות מאגמא הנדסה בע"מ, בתמורה המבוססת על ממוצע ה-EBITDA לשנים 2023–2025. שולמה מקדמה בסך של כ-5.4 מיליון ₪.
רכישת 6% נוספים בחברת שרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ - ביום 1 ביולי 2025 רכשה החברה 6% נוספים מהון המניות של שרות הוגן, והגדילה את אחזקתה ל־88%.
רכישת שליטה באיי.אמ.אס פתרונות הולכה וסינון אוויר בע"מ (52%) - ביום 26 במרץ 2025, רכשה חברת שרות הוגן 52% ממניות איי.אמ.אס, העוסקת בייבוא, מכירה ותחזוקה של מערכות אוורור וסינון אוויר.
תיקון התחייבויות פיננסיות מול הבנקים - ביום 30 במרץ 2025, התקשרה החברה עם ארבעת הבנקים המממנים בתיקון לכתבי ההתחייבות, לצורך התאמת התנאים הפיננסיים להשקעות בפעילות הליבה ובאנרגיה מתחדשת.
חלוקת דיבידנד - ביום 6 באפריל 2025 החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון ₪, שאושרה באסיפה הכללית ביום 28 באפריל 2025.
אשרור דירוג האשראי - ביום 6 באפריל 2025, חברת הדירוג מעלות אשררה את דירוג החברה 'IL A-' באופק יציב.
הסכם לאספקת מתקני אגירת אנרגיה - ביום 10 באפריל 2025, התקשרה החברה בהסכם לתכנון, אספקה ותחזוקה של שני מתקני אגירת אנרגיה בישראל בהספק כולל של 70MWh , תמורת כ-8.8 מיליון דולר.
מחלוקת בפרויקט דיור מוגן - ביום 11 במאי 2025 התקבלה הודעת סילוק יד חלקי, דרישת חילוט ערבויות בהיקף של כ-17 מיליון ₪, וכתב תביעה על סך של כ-57 מיליון ₪ כנגד החברה. התקיים הליך משפטי ועוכב החילוט בהסדר ביניים, כשההליך טרם הושלם.
זכייה בהסכם לביצוע התקנות עבור חברה ממשלתית - ביום 11 במאי 2025 זכתה חברה בת בבעלות מלאה בהסכם לביצוע התקנות ושירותים למערכות אלקטרומכניות בהיקף מוערך של כ-70 מיליון ₪ לתקופה של כשנתיים.
סגירה פיננסית וגידור בפרויקט סולארי בספרד - ביום 13 במאי 2025 נחתם הסכם לגידור מחירי חשמל לפרויקט סולארי בהספק של 54MW DC בספרד, לתקופה של 10 שנים, ולאחר מכן ביום 20 במאי 2025 נחתם הסכם מימון לפרויקט בהיקף של עד 30 מיליון אירו.
פרסום תשקיף מדף - ביום 25 במאי 2025 פרסמה החברה תשקיף מדף התקף לשנתיים.
אישור הסכם ניהול יו"ר הדירקטוריון - ביום 10 ביולי 2025, אישרה האסיפה הכללית התקשרות בהסכם ניהול חדש עם יו"ר הדירקטוריון מר ישראל רייף, לתקופה עד 30 באפריל 2028.
זכייה במכרז משרד ממשלתי – חברת ד.מ הנדסה בע"מ - ביום 21 ביולי 2025, נבחרה ד.מ הנדסה כספק זוכה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות מולטימדיה, בהיקף שנתי של כ-60 מיליון ₪ (יחולק בין שני זוכים).
הקמת תחנת משנה היברידית - ביום 21 ביולי 2025, התקשרה חברה בת בבעלות מלאה להקמת תחנת משנה היברידית בהיקף של כ-65 מיליון ₪, בפרויקט שיימשך כשנתיים.
הנפקת אג"ח סדרה ה' וכתבי אופציות - ביום 24 ביולי 2025, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ה') וכתבי אופציה בתמורה כוללת של כ-151.8 מיליון ₪ (ברוטו).
חתימת מזכר הבנות עם סאנפלאואר - ביום 10 באוגוסט 2025 חתמה אפקון אנרגיות מתחדשות על מזכר הבנות למכירת מלוא מניותיה לחברת סאנפלאואר, בתמורה של כ-103 מיליון ₪ במזומן והקצאת מניות סאנפלאואר בשווי של כ-85 מיליון ₪.
54 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 40.06 מיליון באפקון החזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפקון החזקות. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.56%
|
692224.2
|
2.34%
|
6406718.4
|
1.81%
|
131844.6
|
1.53%
|
801961.2
|
1.46%
|
330012
|
1.26%
|
335779.2
|
1.22%
|
733235.4
|
1.2%
|
1233540
|
1.17%
|
1694403.36
|
1.04%
|
1870495.2