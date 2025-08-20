רועי גדיש, מנכ"ל אדגר: "שמחים לעדכן כלפי מעלה את טווח תחזית ה-FFO לשנה זו."

ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השני עלו לכ-85.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.4% לעומת כ- 82.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ה-NOI מנכסים זהים ברבעון עלה בכ-5.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-76.2 מיליון ש"ח
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם לכ-25.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-21.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
החברה מעדכנת למעלה את תחזית ה FFO לשנת 2025
דגשים לתוצאות
ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השני לשנת 2025 הסתכמו לכ-85.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.4% לעומת כ- 82.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מעליית המדד וגידול בהכנסות בפולין, עלייה בשער החליפין של האירו וירידה בשער החליפין של הדולר הקנדי הביאו לקיטון של כ-0.6 מיליון ש"ח.
ה- NOI ברבעון השני הסתכם לכ-76.2 מיליון ש"ח, גידול של 4.5% לעומת כ-72.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI מנכסים זהים הסתכם לכ-76.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה בשיעור המדד, עלייה בתפוסה הממוצעת בפולין ובישראל ומצמיחה בפעילות מתחמי ה-Brain Embassy. בנטרול השפעת שערי החליפין גדל ה-NOI בשיעור של כ-5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ה-FFO ברבעון השני הסתכם לכ-30.3 מיליון ש"ח לעומת כ-31.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3.3%. הקיטון נבע בעיקר מירידה בשערי החליפין הממוצעים ומהעלייה בהוצאות המימון.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 ביוני 2025 בכ-1,419.3 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-25.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-21.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההפסד הכולל ברבעון הסתכם לכ-9.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל של כ-13.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד והושפע מרווח מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים. ברבעון השני נרשם הפסד כולל אחר בסך כ-35.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל אחר בסך כ-7.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הקיטו נובע בעיקר כתוצאה מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים בסך כ-31.8 מיליון ש"ח ומנגד נרשמו הכנסות מימון נטו בסך כ-14.3 מיליון ש"ח אשר נבעו מעסקאות הגנה על שערי חליפין שאינן מהוות גידור חשבונאי.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדו"ח הסתכם לכ-70.0 מיליון ש"ח.
עליית ערך נדל"ן להשקעה – בתקופת הדוח בוצעו ע"י מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, הערכות שווי למרבית הנכסים בפולין ולנכס אדגר 360 בת"א ובגינם נרשם שיערוך חיובי של כ-3.2 מיליון ש"ח ברבעון הראשון וכ-19 מיליון ש"ח ברבעון השני, אשר נבע בעיקר כתוצאה מהצמדה למדד.
רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים להציג תוצאות טובות למחצית הראשונה של שנת 2025, ובפרט לרבעון השני, ולעדכן כלפי מעלה את טווח תחזית ה-FFO לשנה זו. הנכסים בישראל מתאפיינים בצמיחה ותפוסה גבוהה, ואף רשמנו ברבעון זה עליית ערך של כ-17 מיליון ש"ח לנכס אדגר 360 בעקבות עליית המדד והגידול בהכנסות. בפולין נרשמה עלייה בהכנסות בזכות צמיחה בפעילות ה-Brain Embassy ושיפור בשיעור התפוסה הממוצע. בקנדה מורגשת התאוששות בביקושים, עובדים רבים חוזרים לעבודה במשרדים ואנו מצפים לראות בקרוב את ההשפעה על שיעורי התפוסה בנכסים שלנו. במקביל, אנו ממשיכים לפעול להשבחת הנכסים ומימוש הזכויות בקרקעות שלנו."
52 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 35.48 מיליון באדגר
קרנות נאמנות שמחזיקות את אדגר. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.3%
|
1208390.85
|
3.37%
|
457488.41
|
2%
|
104287.5
|
1.95%
|
4236538.32
|
1.41%
|
475805.93
|
1.08%
|
741600
|
0.85%
|
188769.65
|
0.84%
|
670262.72
|
0.76%
|
324450
|
0.74%
|
958184.28