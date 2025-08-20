עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "שורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים, בקבוצה ובחברות הבנות, ישפיעו על פעילות הקבוצה ברבעונים הבאים."

ההכנסות ברבעון השני עמדו על כ-3.5 מיליארד שקל, והרווח הנקי ברבעון עמד על כ-176 מיליון שקל;

ה- EBITDAX של הקבוצה זינק ברבעון השני והסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל, כאשר במחצית הראשונה עמד על כ-5.2 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד בחציון המקביל;

התפוקה היומית הממוצעת של איתקה במחצית הראשונה של השנה גדלה והגיעה לכ-123.6 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) – גידול של כ-133%;

סך ההכנסות של איתקה ברבעון השני הסתכמו בכ-746 מיליון דולר, גידול של כ-106% לעומת התקופה המקבילה אשתקד;

ה-EBITDAX של איתקה זינק בכ-140% ברבעון השני לשנת 2025 והסתכם בכ-464 מיליון דולר;

לאחר תאריך המאזן הושלמה העסקה האסטרטגית של הקבוצה לרכישת השליטה בישראכרט בהשקעה של כ-1.36 מיליארד שקל. הקבוצה תחל לאחד את דוחות ישראכרט מהרבעון השלישי של השנה.

ניו-מד חתמה על עסקת ענק להגדלת הייצוא למצרים, העסקה כוללת גידול בכמות הייצוא ממאגר לוויתן בהיקף של כ-130 BCM, מעבר להסכמים הקיימים ממאגר לוויתן, ושוויה הכספי הכולל מוערך בכ-35 מיליארד דולר;

מתחילת 2025 ועד היום חילקו והכריזו ניו-מד ואיתקה על דיבידנדים בסך כולל של כ-547 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה כ-290 מיליון דולר, כמיליארד שקל;

לאחר תאריך המאזן, העלתה מידרוג את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A2.il באופק יציב (המקביל לדרגה A של מעלות);

הקבוצה הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד של הקבוצה כ-10%, מהגבוהות במדד ת"א 35.

קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, יום רביעי, 20.8.2025, את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולחציון הראשון לשנת 2025.

הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-3.5 מיליארד שקל, עלייה של כ-40% לעומת הכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ-7.4 מיליארד שקל, צמיחה של כ-34% לעומת כ-5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-176 מיליון שקל, לעומת 382 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפער בין הרבעונים נבע בעיקר כתוצאה מקיטון ברווח של ניו-מד ברבעון השני של השנה, בעקבות הפסקת הפעילות של מאגר לוויתן במהלך מבצע "עם כלביא" ולצורך ביצוע עבודת תחזוקה להנחת הצינור השלישי, ירידה במחירי האנרגיה, וכן כתוצאה משינוי בשיעור ההחזקה של הקבוצה באיתקה, מכ-88.5% ברבעון המקביל, לכ-52.2% ברבעון הנוכחי, כתוצאה מהשלמת העסקה האסטרטגית לכניסתה של Eni UK לתוך איתקה, כמו גם משערוך תמורות מותנות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם של הקבוצה, בנטרול הפרשה חשבונאית חד-פעמית (לא תזרימית), בגין התאמות למיסים נדחים בים הצפוני, הסתכם בחציון הראשון של 2025 בכ-491 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-651 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. בשקלול ההפרשה החשבונאית, הרווח הנקי המדווח בחציון הראשון של 2025 עמד על כ-186 מיליון שקל.

ה-EBITDAX של הקבוצה זינק ברבעון השני והסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה זינק ה-EBITDAX לכ-5.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-34% לעומת כ-831 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ-3.4 מיליארד שקל, גידול של כ-60% לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.ההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 30.6.2025 הסתכם לכ-7.8 מיליארד שקל, לעומת כ-8.7 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2024, הירידה בהון העצמי נבעה בעיקר כתוצאה מירידה בשער הדולר ליום 30.6.2025. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה, נכון ליום 30.6.2025, מסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל, לעומת כ-2.3 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2024.

בחודש יוני 2025, השלימה הקבוצה גיוס במסגרת אג"ח (מ'), בדרך של הרחבת הסדרה, במח"מ 5.5 שנים ובריבית של 5.69%. תמורת הגיוס שימשה לפירעון מוקדם חלקי של סדרה לז'. המהלך תרם להארכת המח"מ הכולל של הקבוצה ולעליה נוספת בגמישותה הפיננסית.

בחודש יולי, לאחר תאריך המאזן ולאור, בין השאר, המיצוב העסקי הגבוה של החברות המוחזקות על ידי הקבוצה, הפחתת החוב העקבית שלה בשנים האחרונות, והגמישות הפיננסית שלה, העלתה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A2.il באופק יציב (המקביל לדרגה A), יצוין כי זמן קצר לאחר מכן, מעלות אישררו את דירוג המנפיק של הקבוצה ברמת il.A- עם תחזית יציבה.

בחודש אוגוסט, לאחר תאריך המאזן, חתמה הקבוצה על הסכם לרכישת כ-33% ממניות חברת האנרגיה הקנדית InPlay Oil הנסחרת בבורסה בטורונטו בתמורה לכ-67 מיליון דולר (ארה"ב). החברה פועלת במחוז אלברטה, קנדה, ופעילותה כוללת קידוח, הפקה ומכירת נפט וגז מבארות ביבשה (Onshore). באפריל האחרון רכשה InPlay Oil נכסי נפט וגז בקנדה בכ-301 מיליון דולר קנדי, והיא מפיקה בממוצע כ-18.7 אלף חביות ליום, עם היקף רזרבות מוערך, ברמת 2P, של כ-126 מיליון חביות. על פי נתוני InPlay, ה-EBITDAX החזוי ל-2025 מוערך בטווח שבין 168-186 מיליון דולר קנדי. בנוסף, לחברה יתרת הפסדי מס של כ-710 מיליון דולר קנדי ומדיניות חלוקת דיבידנד של כ-30 מיליון דולר קנדי בשנה, המחולק באופן יחסי על פני חודשי השנה.

עם פרסום הדו"חות הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2025, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הקבוצה בסך של 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד לבעלי מניות הקבוצה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת בכ-10%, מהגבוהות מבין מניות מדד ת"א 35.

השלמת עסקת רכישת השליטה בישראכרט

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי, השלימה החברה את רכישת השליטה בישראכרט, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות וקבלת היתר שליטה מבנק ישראל. במסגרת העסקה השקיעה החברה כ-1.36 מיליארד שקל בהונה של ישראכרט, כנגד הקצאת מניות המהוות כ-37.05% מהונה המונפק והנפרע במועד ההשלמה. בצירוף מניות ישראכרט שהחזיקה ערב ההשלמה, מחזיקה הקבוצה כעת בכ-40.07% מהון המניות של ישראכרט והיא בעלת השליטה בה.

לאור המועד שבו הושלמה העסקה, לאחר תאריך המאזן, הקבוצה תחל לאחד את תוצאותיה של ישראכרט בדוחותיה, וזאת החל מהרבעון השלישי של השנה.

כחלק מהסכם ההשקעה בין הצדדים, ובטרם השלמת העסקה, ביום 15 ביולי 2025 אישר דירקטוריון ישראכרט חלוקת דיבידנד מיוחד בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, אשר חולק באוגוסט 2025. חלקה של החברה בדיבידנד, מכוח אחזקותיה טרם ההשלמה (כ-5%), הסתכם בכ-60 מיליון שקל. במסגרת השלמת העסקה, וכחלק ממנה, מונה עידן וולס, מנכ"ל הקבוצה, לדירקטור בישראכרט.

פעילות האנרגיה בים הצפוני – זינוק חד בהפקה וב-EBITDAX; דיבידנד לבעלי המניות בסך 367 מיליון דולר מתחילת 2025

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (והמוחזקת נכון למועד פרסום הדוחות בשיעור של כ-52.2%), סיימה את הרבעון השני, ואת המחצית הראשונה של שנת 2025, עם תוצאות תפעוליות חזקות מאוד שבאו לידי ביטוי בזינוק חד בהפקה היומית הממוצעת, עליה בהכנסות, ירידה בעלויות ההפקה, וגידול ב- EBITDAX.

התפוקה היומית הממוצעת במחצית הראשונה של 2025 עמדה על כ-123.6 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת כ-53 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) במחצית הראשונה של 2024. ברבעון השני לשנת 2025, עמדה התפוקה היומית הממוצעת על כ-119.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום, לעומת כ-47 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) בתקופה המקבילה, העלייה בתפוקה נבעה בעיקר ממיזוג נכסי Eni UK.

במהלך הרבעון נרשמה ירידה משמעותית בעלות ההפקה הממוצעת ליחידה (OPEX), שעמדה על כ-17.5 דולר לחבית, לעומת כ-27.3 דולר לחבית בתקופה המקבילה. הירידה נבעה כתוצאה מצירוף נכסי Eni UK, שבהם ממוצע עלות ההפקה ליחידה נמוך יותר.

סך ההכנסות של איתקה ברבעון השני הסתכמו בכ-746 מיליון דולר, גידול של כ-106% בהשוואה ל-362 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו ההכנסות בכ-1.5 מיליארד דולר, עלייה של כ-73% לעומת כ-842 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

ה-EBITDAX של איתקה זינק בכ-140% ברבעון השני לשנת 2025 והסתכם בכ-464 מיליון דולר, לעומת כ-194 מיליון דולר בתקופה המקבילה. במהלך תקופת הדוח, עלה ה-EBITDAX לכ-1.1 מיליארד דולר, לעומת כ-533 מיליון דולר בתקופה המקבילה, כאשר העלייה נובעת בעיקר מהרחבת היקף הפעילות כתוצאה מהמיזוג עם Eni UK.

את הרבעון השני לשנת 2025 סיימה איתקה עם רווח נקי (החלק המיוחס לקבוצה), של כ-21 מיליון דולר, לעומת כ-55 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בחלק הקבוצה ברווח נבעה משערוך תמורות מותנות שנרשמו באיתקה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מירידה במחירים, ומשינוי בשיעור ההחזקה של הקבוצה באיתקה מ-88.55% ברבעון המקביל ל-52.22% ברבעון הנוכחי.

חלק הקבוצה ברווח הנקי של איתקה במחצית הראשונה של 2025, בנטרול התאמה חשבונאית למיסים הנדחים שנרשמה ברבעון הראשון של 2025, הסתכם לכ-57 מיליון דולר לעומת כ-93 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

החוב הפיננסי נטו של איתקה נכון ליום 30.6.2025 הסתכם לסך של כ-671 מיליון דולר, לעומת כ-885 מיליון דולר ליום 31.12.2024. יחס החוב נטו ל-EBITDAX פרופורמה עומד נכון ליום 30.6.2025 על כ-0.32. סך מסגרות האשראי והמקורות הנזילים של איתקה נכון ליום 30.6.2025 עומד על כ-1.229 מיליארד דולר לעומת כ-1.015 מיליארד דולר נכון ליום 31.12.2024.

בחודש מאי, הודיעה איתקה כי התקשרה בהסכם נוסף לרכישת 46.25% מהזכויות בנכס הנפט המפיקCygnus. טרם השלמת העסקה איתקה מחזיקה ב-38.75% מהזכויות במאגר, ולאחר השלמתה היא צפויה להחזיק בכ -85% במאגר האמור. לאחר השלמת העסקה סך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ-23 מיליון שווה ערך חביות נפט (ברמת 2P) וזאת החל מיום 1 בינואר 2025 והתפוקה של איתקה צפויה לגדול בטווח שבין 12.5- 13.5 אלפי חביות נפט ליום (kboe/d) בשנת 2025.

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי, הושלמה עסקה לרכישת 15% נוספים במאגר Seagull, מאגר מפיק בו איתקה מחזיקה בכ-35% מהזכויות. לאחר השלמת העסקה מחזיקה איתקה, ב-50% מהזכויות במאגר. העסקה צפויה להגדיל את סך הרזרבות של איתקה בכ-7 מיליון שווה ערך חביות נפט (ברמת 2P), ולהוסיף לתפוקה היומית הממוצעת בין 4-4.5 אלפי חביות נפט ליום (kboe/d).

העסקאות להגדלת הזכויות במאגרים Seagull ו-Cygnus מהוות המשך ישיר לאסטרטגיה של איתקה להגדלת כושר הייצור וההפקה שלה מנכסיה בים הצפוני.

לאחר תאריך המאזן באוגוסט 2025 ועם פרסום הדוחות לרבעון השני, אישר דירקטוריון איתקה חלוקת דיבידנד ראשון בגין שנת 2025 בסך של כ-167 מיליון דולר, חלקה של קבוצת דלק הינו כ-87 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לחלוקה בסך של 200 מיליון דולר שביצעה איתקה באפריל 2025, בגין רווחי שנת 2024.

סך חלוקות הדיבידנדים של איתקה מתחילת השנה יסתכמו בכ-367 מיליון דולר. עם פרסום הדוחות לרבעון השני, הודיעה איתקה כי לאור, בין השאר, תוצאותיה הכספיות ונתוני ההפקה, היא מתכוונת לפעול להאצת תשלום דיבידנד ביניים נוסף בסך של 133 מליון דולר, וזאת עד לסוף שנת 2025, כך שסך התקבולים שיתקבלו אצל בעלי המניות כדיבידנד במהלך שנת 2025, יעמוד על כ-500 מיליון דולר ארה"ב.

פעילות האנרגיה בישראל – חתימה על עסקת הייצוא הגדולה בתולדות המדינה; דיבידנדים של כ-180 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2025

תוצאות ניו-מד (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%) הושפעו ברבעון השני של 2025 ממבצע "עם כלביא". עם תחילת המבצע, בהתאם להנחיות שר האנרגיה, ועל בסיס המלצות גורמי הביטחון, הופסקה הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן למשך כ-12 ימים. לצד זאת, במהלך הרבעון נעשו גם הפסקות יזומות של פעילות הפקת הגז מהמאגר למספר ימים בשל עבודות תחזוקה מתוכננות, שכללו בעיקרם עבודות להנחת הצינור השלישי מהמאגר אל אסדת ההפקה (הפרויקט צפוי להגדיל את כמות הגז המופקת ממאגר לוויתן ליותר מ-14 BCM בשנה). ההשבתות כאמור, הובילו לקיטון במכירות המאגר ביחס לתקופה המקבילה. הכנסות ניו-מד אנרג'י (כפי שנכללות בתוצאות הקבוצה) הסתכמו ברבעון השני בכ-596 מיליון שקל, לעומת כ-962 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 עמדו על כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-1.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

חלק הקבוצה ברווח הנקי של ניו-מד הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-157 מיליון שקל, לעומת כ-286 מיליון שקל ברבעון המקביל. חלק הקבוצה ברווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-395 מיליון שקל, לעומת כ-530 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השני בכ-2 BCM, ירידה של כ-0.8BCM לעומת התקופה המקבילה, וסך הכל בחציון הראשון הסתכמו המכירות מהמאגר בכ-5 BCM, וזאת לעומת מכירות של כ-5.4 BCM במהלך החציון המקביל, וזאת כאמור, לאור הפסקת הפעילות באסדה לזמן קצוב במהלך מבצע עם כלביא, ובשל עבודות התחזוקה המתכוננות, שנעשו באסדה, במהלך הרבעון השני, ואשר בעקבותיהם, הופסקה הפעילות באסדה לכ-11 ימים.

לאחר תאריך המאזן, בחודש אוגוסט, ניו-מד חתמה על עסקת ענק למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן למצרים. העסקה נחתמה בין השותפות במאגר לוויתן עם BOE (Blue Ocean Energy) אשר התקשרה כבר בהסכמים קודמים עם ניו-מד, להספקת גז טבעי מלוויתן למצרים. העסקה כוללת מכירה של כמות מצטברת של כ-130 BCM, אשר תתווסף להסכמי הייצוא הקיימים היום בין שותפות לוויתן ומצרים, ושוויה הכספי הכולל מוערך בכ-35 מיליארד דולר. זוהי עסקת הייצוא הגדולה ביותר שנחתמה בתולדות המדינה, והעסקה הגדולה ביותר מאז נתגלו מאגרי הגז הטבעי בישראל. מכירת הגז למצרים, על פי תנאי העסקה, צפויה להימשך עד לשנת 2040 או עד למכירת כלל הכמויות החוזיות. כפי שדיווחה השותפות, השלמת העסקה, כפופה, בין השאר, להשלמת קבלת היתר הייצוא, והיא אמורה לסלול את הדרך לקבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפרויקט הרחבת לוויתן (שלב 1ב'). כחלק מההערכות לכך הגישו השותפות במאגר לוויתן בפברואר האחרון עדכון לתוכנית הפיתוח של המאגר אשר תאפשר יכולת הפקה שנתית של כ-21 BCM, עם אפשרות הרחבה ל-23 BCM גז טבעי מידי שנה. בנוסף הוגשה לאחרונה בקשה להיתר ייצוא בקשר עם העסקה החדשה. תוכנית הרחבת המאגר כוללת קידוח בארות נוספים, הוספת מערכות תת ימיות נלוות והרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה, וכן אפשרות להנחת צינור רביעי בין המאגר לאסדת ההפקה.

לאחר תאריך המאזן, עם פרסום הדוחות לרבעון השני של 2025, הכריזה ניו-מד על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-60 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה כ-33 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנדים בהיקף של כ-120 מיליון דולר שחילקה השותפות בחודשים מרץ ומאי 2025, כאשר חלקה של הקבוצה בחלוקות אלו עומד על כ-66 מיליון דולר. סך הכל חילקה ניו-מד לבעלי מניותיה, במהלך שנת 2025, כולל ההכרזה הנוכחית, דיבידנד בהיקף מצטבר של 180 מיליון דולר.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק מסכמת את החציון הראשון של שנת 2025 עם תוצאות חזקות, ושורה של מהלכים אסטרטגיים חשובים, בקבוצה ובחברות הבנות, שישפיעו על פעילות הקבוצה ברבעונים הבאים. הרבעון השני של 2025 מסתיים עם גידול בהכנסות ועלייה של כ-45% ב-EBITDAX לכ-2.1 מיליארד שקל ברבעון. מתחילת 2025 חילקו והכריזו החברות הבנות של הקבוצה, ניו-מד ואיתקה, על דיבידנדים בסך כולל של מעל לחצי מיליארד דולר, כשחלקה של הקבוצה בחלוקות מסתכם בכ-290 מיליון דולר, כמיליארד שקל. חלוקות אלו מדגישות את איכות הפעילות של החברות הבנות, שהמשיכו להציג ביצועים חזקים מאוד במהלך המחצית הראשונה של השנה.

איתקה הציגה תוצאות תפעוליות יוצאות דופן ברבעון השני עם זינוק של כ-140% ב-EBITDAX שהגיע לכ-464 מיליון דולר, וגידול של מעל לכ-155% בתפוקה היומית הממוצעת שהגיעה ליותר מ-119 אלף שווה ערך חביות נפט בממוצע ליום, תוצאות הממחישות, פעם נוספת, את החשיבות של המהלך האסטרטגי שהושלם למיזוג נכסי Eni UK לתוך איתקה. ניו-מד המשיכה בהערכות להרחבת ההפקה ממאגר לווייתן, עם החתימה, לפני ימים אחדים, ביחד עם השותפות האחרות בלוויתן, על עסקת הייצוא הגדולה ביותר שנחתמה במשק הישראלי, לאספקת גז למצרים בהיקף של כ-130 BCM, ובשווי כספי מוערך של כ-35 מיליארד דולר.

עסקה זאת מוכיחה את החשיבות האזורית המכרעת שיש לנכסי הליבה של הקבוצה, ואת התרומה שלהם לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ולהידוק היחסים הכלכליים עם שכנותיה. לפני מספר שבועות השלמנו את העסקה האסטרטגית לרכישת השליטה בישראכרט, עסקה אותה קידמנו במשך קרוב לשנה. אנו מאמינים בפוטנציאל הרב שיש לישראכרט, שהיא חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, להפוך לחברה המובילה בענף, ולהתרחב לתחומי פעילות נוספים, מעבר לאלה שבהם היא פועלת כיום, תוך יצירת תחרות אמיתית בשוק. אנו נפעל במסגרת דירקטוריון ישראכרט לגיבוש תוכנית אסטרטגית, שתביא למימוש הפוטנציאל האדיר שקיים להערכתנו בחברה."



