אנליסט: הרווח זינק ב 455% והיקף הנכסים עלה ל 99.3 מיליארד ₪

רבעון שיא: הרווח הנקי הרבעוני זינק בכ-455% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-32.6 מיליון ₪.
הכנסות בית ההשקעות, צמחו בכ-53%, לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-118 מיליון ₪.
הרווח התפעולי זינק בכ-98% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-33.5 מיליון ₪.
הנכסים המנוהלים גדלו בכ-51% ביחס לרבעון המקביל לכ-92.9 מיליארד ₪.
היקף נכסי קופות הגמל צמח בכ-55% ביחס לרבעון המקביל לכ-68 מיליארד ₪.
בית ההשקעות אנליסט מדווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון השני של 2025:
הכנסות בית ההשקעות הסתכמו בכ-117.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2025, גידול של כ-53% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל שהסתכמו בכ-76.9 מיליון שקל.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-33.5 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של כ-98% לעומת הרווח התפעולי ברבעון המקביל, שהסתכם בכ-17 מיליון שקל.
הרווח הנקי של אנליסט הסתכם ברבעון השני בכ-32.6 מיליון שקל. גידול של כ-455% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל, שהסתכם בכ-5.9 מיליון שקל.
ההכנסות מתחום קרנות הנאמנות הסתכמו ברבעון השני בכ-22 מיליון שקל, עלייה של כ-38% לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ההכנסות מתחום קופות הגמל הסתכמו בכ-93.9 מיליון שקל, עליה של כ-58% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל , שהסתכמו בכ-59.4 מיליון שקל.
ההכנסות מתחום שירותי השיווק וניהול תיקי השקעות הסתכמו בכ-2 מיליון שקל ברבעון השני של 2025, עליה של כ-38% לעומת כ-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם ביום 30.6.2025 בכ-276.4 מיליון שקל, המהווה כ-63% מסך המאזן, לעומת כ-241 מיליון ש"ח בדצמבר 2024.
היקף הנכסים המנוהלים הסתכם בכ-92.9 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני, עליה של כ-51% לעומת כ-61.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל.
היקף הנכסים המנוהלים למועד פרסום הדו"ח 19/8/2025 - הסתכם בכ-99.3 מיליארד שקל. גידול של כ- 25.7 מיליארד שקל מתחילת השנה. גידול של כ-35%.
איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט: הרבעון השני של 2025 היווה רבעון שיא לאנליסט. החברה ממשיכה לזכות להבעת אמון מצד ציבור הלקוחות והמשקיעים, דבר שבא לידי ביטוי בזינוק בסעיפי הרווחיות ובצמיחה חדה, בהיקף הנכסים המנוהלים. זאת, לצד תשואות בולטות, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול החברה. כאמור, החברה רושמת שיפור ניכר בסעיפי הרווחיות וברווח הנקי שהסתכם בכ-32.6 מיליון ₪ , זינוק של כ-455% לעומת התקופה המקבילה.
נכון למועד פירסום הדו"ח ,היקף הנכסים עומד על כ-99.3 מיליארד ₪, גידול של כ-25.7 מיליארד ש"ח מתחילת 2025 , כ-35% מתחילת 2025. היקף נכסי קופות הגמל מסתכם בכ-72 מיליארד ₪, גידול של כ-18.3 מיליארד ש"ח מתחילת 2025 כ-34%.
תמצית תוצאות הפעילות של אנליסט (במיליוני שקלים)
השוואת תוצאות רבעון 2 – Q2/2025 לעומת Q2/2024:
|
|
Q2-2025
|
Q2-2024
|
אחוז שינוי
|
היקף נכסים במיליארדי שקל
|
92.9
|
61.6
|
+51%
|
הכנסות
|
117.9
|
76.9
|
+53%
|
הוצאות
|
(84.5)
|
(60)
|
+41%
|
רווח תפעולי
|
33.5
|
16.9
|
+98%
|
רווח נוסטרו
|
16.3
|
(4)
|
-
|
רווח נקי
|
32.6
|
5.9
|
+455%
תמצית רבעונית של תוצאות הפעילות של אנליסט (במיליוני ₪):
|
|
Q2/25
|
Q1/25
|
Q4/24
|
Q3/24
|
Q2/24
|
היקף נכסים במיליארד שקל
|
92.9
|
80
|
73.6
|
67.6
|
61.6
|
הכנסות
|
117.9
|
106.4
|
96.1
|
87
|
76.9
|
הוצאות
|
(84.5)
|
(78)
|
(69.3)
|
(67.6)
|
(60)
|
רווח תפעולי
|
33.5
|
28.3
|
26.8
|
19.4
|
16.9
|
רווח נוסטרו
|
16.3
|
0.8
|
15.4
|
10.7
|
(4)
|
רווח נקי
|
32.6
|
16.8
|
27
|
18.9
|
5.9
69 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 83.22 מיליון באנליסט
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנליסט. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.93%
|
532950
|
4.57%
|
3082750
|
4.07%
|
1745150
|
3.61%
|
9258386.5
|
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
|
3.6%
|
259996
|
3.13%
|
11013255
|
2.87%
|
3854064.5
|
2.67%
|
244216.5
|
2.15%
|
3032590
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
2.13%
|
1098086