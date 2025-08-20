‏

תגובתו של גלעד אורן, מנכ"ל מצלאוי חברה לבניין, לפרסום ריבית בנק ישראל:

"החלטת בנק ישראל להשאיר את הריבית ברמה של 4.5% היא החלטה זהירה, שמשקפת ניסיון לשמור על יציבות בתקופה בה האינפלציה השנתית (3.1%) עדיין קרובה לגבול העליון של היעד. שוק הנדל"ן כבר מאותת על התמתנות ברורה: מחירי הדירות ירדו ב-0.5% בתקופה האחרונה, דירות חדשות ירדו ב-1.5%, וגם המחיר הממוצע לדירה המשיך לרדת. מדובר בסימנים ראשונים לבלימת גל ההתייקרויות של השנים האחרונות. בטווח הקצר, שמירה על ריבית גבוהה יחסית צפויה להמשיך ולרסן ביקושים, בעיקר מצד משקי בית צעירים. עם זאת, צריך להביט קדימה: ככל שהביקושים יתמתנו והיזמים יתקשו לשווק פרויקטים במחירים גבוהים, ההיצע העתידי עלול להצטמצם. כלומר, בטווח הבינוני והארוך אנחנו עלולים לעמוד בפני פער משמעותי בין ביקוש להיצע – שיחזיר את הלחץ כלפי מעלה על מחירי הדירות. לכן, השארת הריבית ברמתה הנוכחית מעניקה 'פסק זמן' לשוק להתקרר, אבל לא פותרת את הבעיה המבנית של מחסור בדירות. כאן נדרשת התערבות של הממשלה בהאצת הליכי תכנון ושיווק קרקעות, לצד מתווה מימון שיקל על יזמים ורוכשים כאחד. מצלאוי ממשיכה להאמין בחוסנו של שוק הדיור בישראל ותפעל להרחבת היצע הדירות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, מתוך הסתכלות ארוכת טווח.״

תגובתו של דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי דרא שיווק נדל"ן, לפרסום ריבית בנק ישראל:

"נגיד בנק ישראל בחר להשאיר את הריבית ברמה של 4.5% וזה מצער. אחרי ירידה עקבית באינפלציה השנתית – מ-3.3% ביוני ל-3.1% ביולי – ובמקביל, שחיקת הדולר מול השקל שהתחזק ב-4%–8% מאז תחילת הקיץ, התווספו כעת תנאים משמעותיים שמאפשרים פתיחת מגמה של הורדת הריבית הדרגתית. למעשה האינפלציה במגמת ירידה כבר מספר חודשים מלבד הקפיצה הנקודתית במדד יוני בשל המלחמה. הירידה באינפלציה מקרבת את המדד אל גבול יעד האינפלציה של בנק ישראל (2%–3%) ומעידה על התקררות מסוימת של הפעילות הכלכלית. גם התחזקות השקל תורמת לצמצום הלחצים האינפלציוניים, במיוחד במחירי מוצרים מיובאים – כפי שגם ציינו מספר כלכלנים לאחרונה. במצב הנוכחי, יש מקום להתחיל במהלך הדרגתי ומבוקר של הורדת ריבית בהחלטות הבאות כדי לעודד עסקים, להקל על משקי הבית הנושאים בנטל משכנתאות יקרות, וכדי לעודד את הפעילות בשוק הנדל"ן אשר מושפע מאוד מנושא הריבית הגבוהה".

תגובתו של עופר אהרונוביץ', מנהל חטיבת משכנתאות – אלדר משכנתאות, לפרסום החלטת הריבית של בנק ישראל:

"בעקבות ההחלטה האחרונה של בנק ישראל, הריבית במשק נותרה על כנה ברמה של 4.5%. ההחלטה התקבלה על בסיס מספר גורמים כלכליים מרכזיים, שנועדו להשיג יציבות תוך איזון בין ריסון האינפלציה לבין שמירה על צמיחה. נתוני אינפלציה: התייצבות מעודדת האינפלציה בישראל הראתה סימני התמתנות, כאשר המדד השנתי ירד ל-3.1%. ירידה זו, יחד עם התחזיות להתייצבות בטווח היעד של בנק ישראל (1%-3%), נתנה לגיטימציה להשאיר את הריבית ללא שינוי. ההבנה היא שהעלאות הריבית הקודמות כבר פועלות במלואן כדי לצנן את הביקושים וליצור סביבת מחירים מתונה יותר. שוק הדיור היווה גורם מרכזי בהחלטה. נתונים עדכניים הראו התמתנות במחירי הדיור, עם ירידה חודשית של 0.5% במדד מחירי הדירות (נכון למאי 2025). ירידה זו, לצד ירידה בהיקף העסקאות, מעידה כי ההעלאות הקודמות אכן הצליחו לרסן את שוק הנדל"ן הלוהט. עם זאת, בשוק המשכנתאות נרשמה התאוששות מפתיעה, עם עלייה של כמעט 20% בהיקף המשכנתאות שנלקחו בחודש יולי 2025, שהגיעו לרמה של למעלה מ-10 מיליארד שקל. נתון זה מעיד על חוסן בשוק ועל כך שהביקוש לדיור נותר גבוה למרות הריביות הגבוהות. השארת הריבית על כנה נועדה לייצר איזון בין הצורך להמשיך לקרר את שוק הנדל"ן לבין ההבנה שהעלאה נוספת עלולה להכביד עוד יותר על נוטלי המשכנתאות הנוכחיים והעתידיים. לסיכום, ההחלטה להשאיר את הריבית על כנה משקפת את האמונה של בנק ישראל כי הוא נמצא במסלול הנכון לטיפול באינפלציה ובבעיות מבניות בשוק הדיור, מבלי לנקוט בצעדים דרסטיים נוספים שעלולים לפגוע בצמיחה הכלכלית".

עילית פלג, סמנכ"לית קלי פרימיום מקבוצת קלי, מגיבה להחלטת הריבית:

"הירידה בציפיות האינפלציה, החולשה בשוק הדיור ונתוני הצמיחה החלשים שפורסמו בימים האחרונים לא הזיזו את הנגיד מעמדתו העקבית, לפיה הוא ימתין שהאינפלציה תתייצב ותתכנס לתחום היעד (1%-3% בשנה) לפני שיפחית את הריבית במשק. קצב האינפלציה השנתי עומד כעת על 3.1%, מעט מעל טווח היעד, ולכן הנגיד העדיף להמתין למדדים נוספים שיצביעו על כך שהאינפלציה נכנסת לתחום היעד לפני שיוריד את הריבית. החזרה של הפעילות הכלכלית במשק לרמתה טרום מבצע עם כלביא תמכה אף היא בהחלטה להותיר את הריבית על כנה, בפעם ה-13 ברציפות, וכך גם אי הוודאות הגיאופוליטית והסיכוי לפריצת התקציב ולהגדלה נוספת של הגרעון". פלג ציינה כי "הסיכוי להפחתות ריבית בהמשך השנה עדיין נשמר, לאור התמתנות ציפיות האינפלציה להמשך השנה, אך בד ובד בנק ישראל מציין את ההתפתחויות הפוליטיות ככאלה שעשויות להשפיע על התכנסות האינפלציה ליעדה, ומכאן שגם על תוואי הריבית".