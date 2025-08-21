נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מעדכנים כבר על מכירות בהיקף של כ-140 יח"ד ועוד 58 בקשות רכישה."

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-377 מיליון שקל, והרווח הנקי בכ-90 מיליון שקל.

מה-1 ביולי 2025 ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח מכרה החברה 140 יח"ד ובנוסף נחתמו 58 בקשות רכישה.

נכון ליום 30 ביוני 2025, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה כולל 3,712 יח"ד ב-20 פרויקטים ברחבי הארץ.

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 ולמחצית הראשונה של השנה.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-377 מיליון שקל, לעומת כ-405.1 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. היקף ההכנסות הושפע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בהקמה ומקצב התקדמות הביצוע.

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-149.3 מיליון שקל (כ-40% מהמכירות), לעומת כ-168.6 מיליון שקל (כ-42% מהמכירות) ברבעון המקביל ב-2024.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-112.5 מיליון שקל, לעומת כ-176.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. עיקר הירידה נבעה משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נטו, כאשר ברבעון ב-2025 רשמה החברה ירידת שווי נדלן להשקעה של כ-7.3 מיליון שקל, לעומת עליית שווי של כ-43.1 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-90 מיליון שקל, לעומת כ-114.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. השינוי ברווח הנקי נובע מהירידה ברווח התפעולי כאמור, בקיזוז עם קיטון בהוצאות המימון, נטו המיוחס בעיקר לגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסים.

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו בכ-968.8 מיליון שקל, לעומת כ-972.7 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2024.

הרווח הגולמי בששת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ-7.5% לכ-477 מיליון שקל (46.1% מההכנסות), לעומת כ-416 מיליון שקל (42.8% מההכנסות) בששת החודשים הראשונים של 2024. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, השכרת דירות ומבנים מסחריים ועבודות הקמה עמד בתקופה ב-2025 על כ-37% לעומת כ-38.4% בתקופה המקבילה ב-2024.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-390.1 מיליון שקל, לעומת כ-401.9 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נבעה משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נטו, כאשר במחצית ב-2025 רשמה החברה יציבות בסעיף שינויים בשווי נדלן להשקעה, בעוד במחצית המקבילה ב-2024 רשמה החברה עליית שווי של כ-47 מיליון שקל.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-10.4% לכ-294.9 מיליון שקל, לעומת כ-267.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. הגידול ברווח נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות המימון, נטו, קיטון המיוחס בעיקר לגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסים.

מכירות:

במהלך הרבעון השני של השנה מכרה חברת י.ח דמרי 176 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-421.8 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 168 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-395 מיליון שקל), לעומת מכירת 247 יח"ד ברבעון השני של 2024 בתמורה כספית של כ-646.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 234 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-603.8 מיליון שקל).

מיום 1 ביולי 2025 ועד ליום 20 באוגוסט 2025 מכרה החברה 140 יח"ד בהיקף כספי של כ-333.8 מיליון שקל (מתוכן, חלק החברה הינו 135 יח"ד בהיקף כספי של כ-318.4 מיליון שקל). כמו כן, נחתמו 58 בקשות רכישה בהיקף כספי של כ-283.8 מיליון שקל, אשר טרם נחתמו בגינן חוזים.

נכון ליום 30 ביוני 2025, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה כולל 3,712 יח"ד (חלק החברה 3,422 יח"ד) ב-20 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,357 יח"ד (חלק החברה 1,256 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-2.8 מיליארד שקל (חלק החברה כ-2.7 מיליארד שקל).

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 ביוני 2025, הסתכם בכ-3.21 מיליארד שקל ומהווה כ-37.4% ממאזן החברה.

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "במהלך הרבעון השני המשכנו בקידום צבר הפרויקטים המשמעותי מאוד של החברה לאורכה ולרוחבה של הארץ. תוצאות הרבעון וכן היקפי המכירות בו הושפעו בין היתר מכך שבמהלך ימי מבצע 'עם כלביא' בחודש יוני נרשמה התמתנות בפעילות, כאשר מה-1 ביולי ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח אנו מעדכנים כבר על מכירות בהיקף של כ-140 יח"ד ועוד 58 בקשות רכישה. הפריסה הארצית הרחבה שלנו, יחד עם היכולת שלנו לספק מוצר איכותי ביותר, תומכת ביכולתנו להתמודד עם מצבי שוק משתנים. מדינת ישראל נמצאת בתקופה מורכבת אך אנו בדמרי מאמינים גדולים בחוסן של אזרחי ישראל ובעוצמת המשק הישראלי ונמשיך לפתח ולהרחיב את פעילותינו בצורה אחראית כפי שתמיד נהגנו. אנו ממשיכים להתפלל למען חיילנו, ולשובם של החטופים במהרה, בתקווה לימים שקטים יותר".



לגרף דמרי לחצו כאן

135 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 144.48 מיליון בדמרי

קרנות נאמנות שמחזיקות את דמרי. לרשימה המלאה