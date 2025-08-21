בני ברון, יו״ר אינרום: "לכל אחת מהחברות-בת פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה"

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו לכ-322.4 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-25.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם לכ-83.8 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-62.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הוכפל ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-38.2 מיליון ש"ח.
פרץ שחר, מ"מ מנכ"ל החברה, מסר: "אנו ממשיכים להציג שיפור משמעותי בתוצאות הרבעון השני של שנת 2025 עם צמיחה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. מערך הייצור החליפי שהקמנו בנירלט משרת בהצלחה את הביקושים הגדלים בזמן שההכנות להקמת המפעל החדש בעיצומן. ההתמתנות בהשפעת המלחמה ובעיקר תחילת ההבשלה של תהליכי שיפור פנים ארגוניים שאנו מבצעים, באים לידי ביטוי בתוצאות של כלל מגזרי הפעילות. אנו מאמינים כי הביקוש למוצרי הקבוצה יגדל בשנים הקרובות ונערכים להמשך ייעול, העמקה והרחבת הפעילות בשווקי הליבה בהם אנו פועלים."
בני ברון, יו״ר אינרום, התייחס לנתוני הדוחות ואמר: "ברבעונים האחרונים אנו רואים מגמת צמיחה ושיפור עקביים בתוצאות. האסטרטגיה עליה החלטנו ואנו שוקדים על יישומה המדויק, שעיקרה מיקוד בפעילויות ליבה לצד השקעה בחדשנות, סינרגיה, התייעלות ושירות ללקוחות, כבר ניכרת בתוצאות החברה ומשפיעה באופן ישיר על שורת הרווח. הדבר בא לידי ביטוי הן בגידול בהכנסות והן בהתרחבות שורת הרווח. ברבעון השני החברה מציגה תוצאות חזקות ושיפור ניכר ביחס לשנה קודמת, על אף האתגרים שמציבה המלחמה המתמשכת וחרף המערכה מול איראן. אנו רואים לנגד עינינו את המשקיעים בחברה ושואפים להשיא להם ערך. אינרום מאגדת חברות-בת מובילות, ביניהן איטונג, נירלט כרמית מיסטר פיקס ו - SP. לכל אחת מהחברות פוטנציאל משמעותי להמשך צמיחה ולשיפור ברווחיות. זאת במיוחד על רקע הערכות והצפי להאצת הפעילות בשוק הבנייה והשיפוצים בישראל."
המכירות ברבעון השני הסתכמו לכ-322.4 מיליון ש"ח ומשקפות גידול של כ-25.2% ביחס למכירות של כ-257.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהתמתנות בעוצמת השפעות המלחמה, מחזרתה המהירה של נירלט לפעילות שוטפת עם קצב גידול ניכר במכירותיה וכן מאיחודה לראשונה של חברת אלומלייט החל מחודש מאי 2024.
הרווח הגולמי ברבעון, הסתכם לכ-105.3 מיליון ש"ח (כ-32.6% מהמכירות) ומשקף גידול של כ-42.7% בהשוואה לכ-73.8 מיליון ש"ח (כ-28.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו בתקופת הדוח נבע בעיקר כנגזרת מהגידול במכירות.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-57.3 מיליון ש"ח (כ-17.8% מהמכירות) ומשקף גידול של כ-92.4% לעומת כ-29.8 מיליון ש"ח (כ-11.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני נרשמו הכנסות אחרות ממס רכוש בסך כ-30 מיליון ש"ח בגין נזקים עקיפים וישירים שנגרמו לחברת הבת נירלט בשל נזקי המלחמה. ברבעון המקביל אשתקד נרשם פיצוי בסך כ-24.3 מיליון ש"ח ממס רכוש.
ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-83.8 מיליון ש"ח (כ-26% מהמכירות) ומהווה גידול של כ-62.5% בהשוואה לכ-51.6 מיליון ש"ח (כ-20% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-40.9 מיליון ש"ח (כ-12.7% מהמכירות) , מתוכו כ-38.2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות ומהווה גידול של 94.4% בהשוואה לרווח נקי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-21 מיליון ש"ח (כ-8.2% מהמכירות) מתוכו כ-19.1 מיליון ש"ח יוחס לבעלי המניות.
במסגרת אישור הדוחות לרבעון השני לשנת 2025, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ- 19.1 מיליון ש"ח (כ- 0.13 ש"ח למניה), המהווה 50% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני.
196 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 237.6 מיליון באינרום
קרנות נאמנות שמחזיקות את אינרום. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
5.58%
|
7333163.2
|
3.76%
|
3168000
|
3.76%
|
2252694.4
|
3.6%
|
5204258.93
|
3.12%
|
114171.2
|
2.77%
|
253950.4
|
2.69%
|
371008
|
2.65%
|
2503177.6
|
2.23%
|
1144000
|
2.19%
|
7210913.6