דליה אנרגיות הרחבה בע"מ חתמה על הסכם EPC להקמת תחנת כח בדליה 2

דליה אנרגיות הרחבה בע"מ, חברה בבעלות מלאה של דליה חברות אנרגיה בע"מ, חתמה על הסכם EPC להקמת תחנת כח בדליה 2 ואשכול אבשל אנרגיות בע"מ, שמוחזקת בשיעור של 75% ע"י דליה חברות אנרגיה, חתמה על מזכר הבנות מחייב להקמת תחנת כוח נוספת. כל תחנת הכח הינה מהדגם החדיש של H CLASS של חברת SIEMENS ENERGY בהספק של כ- 850 מגה.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "שני הסכמי EPC אלו תואמים את הציפיות והמטרות שהצבנו לעצמנו, בהיבטים השונים ובכלל זה בעלויות, בלוחות זמנים, בניהול הסיכונים ובביצועי היחידות ובכלל זה בתפוקה וביעילות האנרגטית הגבוהה שלהן. לוח הזמנים להקמת שתי התחנות בחלקו במקביל, יאפשר הפעלה מסחרית של דליה 2 כבר בסוף שנת 2028 והפעלה מסחרית של אשכול אבשל כבר במחצית 2029. בכך החברה תוכל לסייע במתן המענה לצרכי משק החשמל הגדלים של המשק הישראלי".

ההסכם ומזכר ההבנות המחייב, נחתמו ביום 20.8.2025 עם קבלן ה- EPC שמורכב משלוש חברות אשר אחראיות ביחד ולחוד כלפי דליה הרחבה וכלפי אשכול אבשל. שלוש החברות הינן חברת CHEC, HEI וTHCC אשר יש להן מומחיות וניסיון רב בפרויקטי תשתית גדולים ומורכבים ברחבי העולם, בין היתר בתכנון, הקמה של תחנות כוח ובכלל זה בהקמת תחנות כוח במחזור משולב ביחידות ייצור מסוג H CLASS של חברת SIEMENS ENERGY.

הסכם ה- EPC להקמת תחנת הכוח "דליה 2" תהא מדגם H Classשל Siemens בהספק של כ- 850 מגה וואט. היקף ההשקעה הכולל בפרויקט דליה 2 יעמוד על סך של כ- 3.8 מיליארד ₪ (לא כולל עמלות פיננסיות וריבית בזמן ההקמה), והוא כולל את כלל התשלומים בגין הקמת הפרויקט בכלל זה תשלומים עבור הסכם ה- EPC , תשלומים עבור הסכם רכישת הציוד העיקרי ומערכות הבקרה של חברת SIEMENS ENERGY, תשלומים לרמ"י עבור המקרקעין, תשלומים עבור חיבור הפרויקט לרשת הולכת החשמל וחיבור הפרויקט למערכת הגז הארצית, תשלומים עבור ניהול הפרויקט, תשלומים לביטוח הפרויקט, ייעוד תקציב להוצאות בלתי צפויות - בצ"מ בשיעור המקובל בפרויקטים מסוג זה ועוד.

דליה מחזיקה ברישיון מותנה לתקופה של 25 שנים, ולפי האסדרה שחלה עליה היא זכאית לקבל תעריף הזמינות של 3.31 אגורות לקוט"ש בנוסף לתשלומי אנרגיה.

כזכור, החברה כבר חתמה לפני מספר חודשים, על מזכר הבנות עם בנק לאומי ובנק דיסקונט לצורך העמדת מימון החוב הבכיר להשקעה זאת אשר על פיו על דליה הרחבה להעמיד הון עצמי נוסף בסך של כ - 400 מיליון ₪ שיתפרס לפי אבני דרך לאורך תקופת ההקמה.

בנוסף, חתמה אשכול אבשל מזכר הבנות מחייב להקמת תחנת הכוח "אבשל" שבמתחם אשכול. תחנת הכוח "אבשל" תהא מדגם H Class של Siemens הנחשב למתקדם ביותר מבחינת יעילות אנרגטית ובהספק של כ- 850 מגה וואט. תחנת הכוח זכאית לפי האסדרה שחלה עליה, לתעריף זמינות גבוה יחסי של כ- 6.5 אגורות לקוט"ש לאורך תקופת רישיון ייצור אשר תהא לפי האסדרה בת 20 שנים מתחילת ההפעלה המסחרית.

היקף ההשקעה הכולל בפרויקט אשכול אבשל, לפי ההספק המתוכנן של כ- 850 מגה וואט, יעמוד על סך של כ- 3.3 מיליארד ₪ (לא כולל עמלות פיננסיות וריבית בזמן ההקמה), והוא כולל את כלל התשלומים בגין הקמת הפרויקט בכלל זה ההסכם ה- EPC עם קבלן ההקמה, תשלומים עבור הסכם רכישת הציוד העיקרי ומערכות הבקרה של חברת SIEMENS, תשלומים עבור חיבור הפרויקט לרשת הולכת החשמל וחיבור הפרויקט למערכת הגז הארצית, תשלומים עבור ניהול הפרויקט, תשלומים לביטוח הפרויקט, ייעוד תקציב להוצאות בלתי צפויות - בצ"מ בשיעור המקובל בפרויקטים מסוג זה ועוד.

לפני מספר חודשים חתמה אשכול אבשל עם בנק הפועלים, על ארגון המימון החוב הבכיר למימון ההשקעה בפרויקט. בהתאם למזכר ההבנות החברה לא תידרש להעמיד הון עצמי נוסף להקמת התחנה אשר ימומן מהחוב הבכיר ומההלוואה הלוואה קודמת.

בנוסף, דליה חברות אנרגיה חתמה לפני מספר חודשים על מזכר הבנות מחייב לאספקת גז עם חברת אנרג'יאן המיועד לתחנות החדשות הללו; וכן נחתמו הסכמים עם חברת Siemens לאספקת הציוד העיקרי להקמת שתי תחנות הכוח הללו.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "מתוך מחויבות למשק החשמל הישראלי, לבעלי המניות ולמממני החוב, אנחנו נמצאים בתנופת עשייה ופועלים לקדם ביעילות ובמהירות את הקמת שתי תחנות הכוח מהגדולות והיעילות במדינת ישראל, כדי לתת מענה לביקוש הגובר של חשמל וזאת כבר לקראת סוף העשור הנוכחי.

הניסיון שצברנו בייזום, הקמה והפעלה של תחנות כוח מאפשר לנו לקדם באופן יעיל ומקצועי הן את הצד התכנוני, הן את הצד המימוני והן את ההקמה ובהמשך את ההפעלה היעילה של שתי תחנות הכוח החדישות".

