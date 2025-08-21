מגידו: נמכרו 133 דירות במחצית הראשונה של 2025

הרווח הכולל של החברה במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-41 מיליון שקל.
ההון העצמי עלה לסך כ-288 מיליון ש״ח ועם תמורת ההנפקה יעלה לסך של כ-470 מיליון שקל.
היחסים הפיננסים של מגידו צפויים להתחזק משמעותית ברבעון השלישי של 2025 לאור השלמת גיוס הון מוצלח בסך כ-185 מיליון שקל לפי שווי של כ-781 מיליון שקל, לאחר הכסף.
לאחר תאריך המאזן השלימה החברה מכירת חלקה בקרקע בחיפה, בתמורה לכ-86 מיליון שקל, תרשום רווח לפני מס של כ-6 מיליון שקל, תזרים חיובי של כ-34 מיליון שקל וסילוק הלוואה בהיקף של כ-51 מיליון שקל.
נכון למועד פרסום הדוח לחברה איתנות פיננסית גבוהה וקופת מזומנים בהיקף של כ-250 מיליון שקל, אשר כוללת את התמורה ממימוש הקרקע בחיפה והנפקת ההון של מגידו.
נחתמו שני הסכמי ביצוע עם אאורה בהיקף 800 מיליון שקל - פרויקט ראשונים ביהוד (LINK) להקמת 6 בניינים שיכללו 444 יח"ד ושטחי מסחר וציבור ופרויקט בשכונת הקצינים בלוד להקמת 6 בניינים שיכללו 326 יח"ד ושטחי מסחר וציבור.
חברה מגידו מקבוצת אאורה ישראל, העוסקת בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים של נדל״ן למגורים ברחבי הארץ מדווחת על תוצאות חזקות במחצית הראשונה של 2025 במהלכה מכרה 133 דירות.
ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו לכ-128 מיליון שקל, עליה של יותר מ-100% בהשוואה ל-62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מכך שהתקדמות הביצוע הקבלני בתקופת הדוח בפרויקטים בהם יש שיעורי מכירות גבוהים הייתה גדולה יותר לעומת התקדמות הביצוע של הפרויקטים בהם היו שיעורי מכירות גבוהים בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופת הדוח החלה החברה להכיר בהכנסות ובעלויות מביצוע שירותי בניה לחברת דיורים בע"מ, חברה כלולה המוחזקת 50% ע"י החברה, בגין פרויקט KAVA בטבריה.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם לכ-26.8 מיליון שקל, עליה של כ-92% בהשוואה ל-14 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה 2025 עמד על 21%.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם לכ-40.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי במחצית הראשונה 2025 עמד על 31.5%.
נכון לתאריך הדוח מעורבת החברה ביזום, תכנון ובניה של כ- 3,000 יח"ד למגורים. היקף יח"ד זה אינו כוללת אפשרות לבניית 360 יח"ד על קרקע בערד המסווגת ע"י הקבוצה כקרקע להשקעה, אשר מקודמת לגביה בתמיכת העירייה תכנית משביחה, אשר אושרה ע"י הוועדה המקומית ונמצאת לקראת הפקדה בוועדה המחוזית, להגדלת כמות יח"ד לכ-1,142 יח"ד וכן אינה כוללת 138 יח"ד להשכרה במסגרת פרויקט דירה להשכיר.
יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל אאורה: ״מעת מועד רכישת מגידו השלמנו מספר מהלכים אסטרטגים שכללו גיוס חוב והון בהיקפים משמעותיים הממצבים את מגידו כאחת מחברות הבניה המובילות בישראל. לצד זאת האצנו את הפעילות הרישוי והבניה של החברה, בפרויקטים קיימים ועתידיים והחברה ערוכה עם קופת מזומנים בהיקף של כ-250 מיליון שקל תוך בחינת עסקאות חדשות ורכישת קרקעות אטרקטיביות כבר ברבעונים הקרובים. בהסתכלות קדימה, מגידו צפויה להיות זרוע מרכזית של אאורה בתחום הבניה למגורים ותספק שירותים גם לאאורה וגם לחברות אחרות תוך יצירת ערך משמעותית לבעלי המניות.״