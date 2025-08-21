מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי: ״תוצאות חיוביות בכל קווי העסקים״

הרווח הכולל ברבעון השני הסתכם לכ-571 מיליון ש"ח; ברבעון השני אשתקד הרווח הכולל הסתכם בכ-604 מיליון ש"ח, בנטרול השפעה חד פעמית, ולכ-908 מיליון ש"ח ללא הנטרול.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של השנה הסתכם לכ-825 מיליון ש"ח. הרווח במחצית הראשונה של שנת 2024 הסתכם בכ-606 מיליון ש"ח, בנטרול השפעה חד פעמית, ולכ-881 מיליון ש"ח ללא הנטרול.

הרווח הושפע משיפור ברווחי הליבה במרבית קווי העסקים וכן מגידול ברווחי ההשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח מהשפעות מיוחדות הנובע מהשפעת שינויים אקטוארים על השווי ההוגן של אגרות החוב המיועדות.

צמיחה בקווי העסקים: הפרמיות ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-16.0 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים נכון ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-536 מיליארד ש"ח.

שיפור משמעותי ביחס כושר הפירעון ל-103% (ללא יישום הוראות הפריסה) ול-131% (עם יישום הוראות הפריסה) ליום 31 בדצמבר 2024, בהשוואה לכ-78% וכ-123%, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2023.

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך:

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח חל גידול ברווחי הליבה שהתרכז בענף ביטוח חיים כתוצאה משיפור בתביעות במוצרי ריסק אכ"ע ונכויות וכן מגידול בשחרור מרווח השירות החוזי בתיק המשתתף הישן.

הפרמיות והתקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-5,091 וכ-2,496 מיליון ש"ח בהתאמה, ירידה של כ-4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ויציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בדמי הגמולים בפנסיה ובגמל חלה עלייה ניכרת לעומת התקופות המקבילות אשתקד וכן גידול בניוד נטו.

בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמו דמי ניהול משתנים בסך כ-562 מיליון ש"ח. יובהר, כי בהתאם לתקן הדיווח (17 IFRS), דמי הניהול המשתנים מוכרים כהכנסה במסגרת דוחותיה הכספיים של מגדל ביטוח, באמצעות פריסה עתידית של מרווח השירות החוזי (CSM) בתיקי הביטוח בביטוח חיים.

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-201 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-936 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-47 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-972 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ברווח הכולל נרשמה ירידה לעומת התקופות המקבילות אשתקד שהושפעה בעיקרה מעליית עקום הריבית ברבעון המקביל לעומת ירידה עקום הריבית ברבעון המדווח וכן מהשפעות חד פעמית, בעיקר בגין מחקרים אקטוארים על שווי אגרות החוב המיועדות, בסך של כ-482 ו-424 מיליון ש"ח בהתאמה בתקופה וברבעון המקבילים אשתקד.

ביטוח בריאות:

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח נרשם גידול ברווחי הליבה לפני מס לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבע בעיקרו משיפור בתביעות במוצרי הוצאות רפואיות וביטוח סיעודי וכן בביטוחי הקולקטיבים.

בנוסף, הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-1,045 וכ-527 מיליון ש"ח בתקופה המדווחת וברבעון המדווח בהתאמה, עלייה של כ-7% לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-359 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-431 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-132 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-509 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בתקופה המדווחת וברבעון המדווח בהתאמה, נרשם רווח כתוצאה מעלייה בתשואות שהשיגה החברה בשוקי ההון. מנגד, נרשם הפסד פיננסי עודף בתקופות המדווחות בהתאמה לעומת רווח פיננסי עודף בתקופות המקבילות בהתאמה הנובע בעיקרו מירידה של עקום הריבית ברבעון המדווח והשפעתו על ההתחייבויות הביטוחיות וזאת לעומת עליית עקום הריבית והשפעתו החיובית על הרווח הפיננסי ברבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי:

בתקופה המדווחת נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-274 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-78 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-246 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-59 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מעלייה ברווחי הליבה בענף רכב רכוש בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות ומשיפור הרווחיות החיתומית ברכב חובה בשנת החיתום השוטפת וכן בביטוחים אחרים וברכב חובה כתוצאה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום ותיקות.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו בכ-1,525 מיליון ש"ח וכ-592 מיליון ש"ח בהתאמה, עלייה של כ-8% לעומת התקופה המקבילה וירידה של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה בפרמיות בתקופה המדווחת נבעה בחלקה מגידול בפוליסות הרכב בעקבות זכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2025.

יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2, ליום 31 בדצמבר 2024

ביום 28 מאי 2025 פרסמה מגדל ביטוח את דוח יחס כושר הפירעון שלה ליום 31 בדצמבר 2024. יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח (עם יישום הוראות הפריסה) עלה מ-123% ביום 31 בדצמבר 2023 ל-131% ביום 31 בדצמבר 2024. כמו כן, יחס כושר הפירעון ללא יישום הוראות הפריסה בתקופת המעבר, גדל מ-78% ל-103%. השיפור נובע, בין היתר, מעליית עקום הריבית, תשואות ריאליות חיוביות בשנת 2024 בתיקי העמיתים ובנוסטרו ועדכון המודל הסטוכסטי אשר יושם לראשונה בדוח יחס כושר הפירעון ליום 31 בדצמבר 2024.

מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, מסרו: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות חיוביות בכל קווי העסקים.

ברבעון השני של 2025, החברה רשמה רווח כולל של 571 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון של כ-27%, בעיקר הודות לצמיחה בפעילות הליבה בכל קווי העסקים ולרווחי השקעות.

התשואות הגבוהות בשוק ההון תרמו לשיפור משמעותי בתוצאות תיק הנוסטרו שהוביל לשיפור ברווח הפיננסי העודף. לצד זה, היישום המוצלח של התוכנית האסטרטגית שהשקנו לפני כשנה וחצי, ממשיך לתת פירות שבאו לידי ביטוי ברבעון זה בין היתר בהמשך הצמיחה בכל קווי העסקים, קיטון בתביעות, שימור הלקוחות במגוון קווי העסקים, ניוד חיובי בגמל ובפנסיה והתאמת תמהיל תיק הנוסטרו.

שנת 2025 נפתחה בתנופת עשייה בכל תחומי הפעילות. בין היתר, הגדלת היקף הפעילות בתחום האשראי, עסקאות השקעה עם גופים מהמובילים במשק וזכייה במכרזים שצפויים להניב הכנסות גבוהות לאורך זמן.

לאור התוצאות החזקות ברבעונים האחרונים, ההתפתחויות החיוביות בכל קווי העסקים והקדמת לוחות הזמנים ליעדים שנקבעו במסגרת התוכנית האסטרטגית, אנו בעיצומו של תהליך עדכון ליעדי התוכנית שיוצגו לשוק".



