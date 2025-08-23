ללא שינוי, עם הנחיות זהירות

כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%. לנוכח חוסר הוודאות הגיאופוליטית המתמשך והיעדר התקדמות במצב בעזה, לצד אינפלציה תנודתית שנשארת מחוץ ליעד, הוועדה המוניטרית שמרה על גישה זהירה. מדובר בהחלטה ה־13 ברציפות מאז ינואר 2024 להותיר את הריבית ללא שינוי. מעיון בהודעת הוועדה המוניטרית, ניתן לראות כי הטקסט משקף את זהירותה המתמשכת של הוועדה, תוך הדגשת שלושה מוקדי סיכון אינפלציוניים:

ההתפתחויות הגיאופוליטיות,

אפשרות לעלייה בביקוש מול המשך מגבלות בצד ההיצע,

הרעה בתנאי הסחר העולמיים.

שוק העבודה עדיין נחשב הדוק (כמו בהחלטות קודמות), ולחצי שכר פוטנציאליים נותרים מקור נוסף ללחצי אינפלציה. מנגד, נרשמה ירידה בפרמיית הסיכון, אם כי הודגש שהיא עדיין גבוהה מהרמות שלפני אוקטובר 2023. בסך הכול, ההחלטה וההודעה הנלווית מצביעות על כך שבנק ישראל עדיין אינו מוכן לנטוש את העמדה הזהירה שנקט מאז ינואר 2024, על רקע חוסר הוודאות הגיאופוליטית.

תחזית למדיניות המוניטרית

בנק ישראל צפוי להמשיך לנקוט גישה זהירה ותלויה בנתונים בהחלטות הריבית הקרובות. לנוכח המשך העימות הגיאופוליטי בעזה והשלכותיו הכלכליות, סביר שהבנק יאמץ גישת "המתנה וצפייה" לאורך זמן רב יותר מהצפוי בעבר. התחזית הקודמת שלנו לשתי הורדות ריבית במחצית השנייה של 2025, שצפויות היו להביא את הריבית ל־4.0% עד סוף השנה, נראית כעת פחות סבירה. הסביבה הנוכחית – המאופיינת ב־(1) אינפלציה מעל ליעד ואי־ודאות גבוהה סביב מגמות האינפלציה, ו־(2) המשך הלחימה בעזה מרמזת על גישה שמרנית יותר בכל הנוגע להקלה במדיניות המוניטרית.

חידוש ההקלות צפוי באחת משתי ההחלטות שנותרו בשנת 2025, אם כי מועד מדויק עדיין אינו ברור. בהתאם לעדכון המתון כלפי מעלה בתחזית האינפלציה שנובע בעיקר מעלייה במחירי השכירות ולחצים כלפי מעלה במחירי טיסות על רקע עונתיות ושיבושים בתקופת המתיחות עם איראן ביוני, אנו צופים כעת הפחתת ריבית אחת בלבד מצד בנק ישראל במחצית השנייה של 2025. עם זאת, חוסר הוודאות סביב משך ועוצמת הלחימה בעזה והסכם הפסקת האש עם חמאס מייצר סיכון מהותי ביחס לעיתוי של כל הפחתה אפשרית.

אנו מעריכים כי האינפלציה תחזור לתוך תחום היעד לאחר פרסום נתון אוגוסט (שצפוי ב־15 בספטמבר), תחזיות האינפלציה נותרות מעוגנות היטב, ותסריט הבסיס שלנו נשאר הפחתה בספטמבר (הישיבה מתוכננת ל־29 בספטמבר). עם זאת, לחימה ממושכת והיעדר שיפור בלחצי האינפלציה עלולים לדחות את ההפחתה לפגישת נובמבר או אף למנוע כל הקלה ב־2025, במיוחד אם הסכסוך יימשך ויוביל לאינפלציה גבוהה מהצפוי כתוצאה מלחצי שכר, גירעון פיסקלי מאתגר והמשך מגבלות היצע בשוק הדיור מצבים שיכולים להשאיר את האינפלציה הכללית והבסיסית מעל ליעד.

יש מקום להקלות נוספות בשנת 2026. במבט קדימה, אנו עדיין סבורים שלבנק ישראל יהיה מרחב להפחתות הדרגתיות, כאשר הערכתנו לשיעור הריבית הסופי נותרת סביב 3.25%. בהנחה שהסכסוך בעזה לא יסלים ולא יתפתחו מתיחויות נוספות מול איראן, אנו צופים שבנק ישראל יישם הפחתות ריבית של 25 נ״ב בכל רבעון ב־2026, עד להגעה לריבית של 3.25%, תוך שמירה על פרמיית ריבית ריאלית סבירה מעל תחזית האינפלציה לצרכן לסוף 2026 (2.3%).