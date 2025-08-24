שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: ״סיכום המחצית הראשונה עם פעילות אינטנסיבית לפיתוח, והשבחה של פורטפוליו הנכסים״

הרווח הנקי עלה ברבעון השני של 2025 לסך של כ-27.4 מיליון שקל, לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד.

הקבוצה הגישה לאחרונה הצעה לרכישת חלקה של גינדי בקניון הזהב, והתקשרה באמצעות חברה הבת רייק נדל"ן בהסכם לרכישת חברת הייזום למגורים דיויד לנדמרק.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-6.25 מיליון שקל, זאת בהמשך לחלוקה של כ-6.25 מיליון שקל בחודש מאי האחרון.

קבוצת אספן גרופ, פרסמה את דוחותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השני:

ההכנסות מדמי שכירות ומשירותי ניהול ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-53 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI מפעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מסיום חוזה של שוכר בנכס בגרמניה בחודש פברואר האחרון.

הרווח מפעולות רגילות בסוף הרבעון השני של 2025 עלה לכ-61 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הרווח נבע משערוך חיובי, נטו, של נכסים בהולנד בהיקף של כ-17.6 מיליון שקל, ומשערוך חיובי של נכס בנס ציונה בהיקף של כ-4 מיליון שקל. עיקר ההפסד בתקופה המקבילה ב-2024 נובע משערוך שלילי של חלק מנכסי הקבוצה בהולנד.

חלק הבעלים ב-FFO של הקבוצה, לפי גישת ההנהלה, ברבעון השני של שנת 2025, הסתכם לכ-10 מיליון שקל, לעומת כ-12.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הקבוצה רשמה ברבעון השני של שנת 2025 רווח המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-11.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח נבע בעיקר משערוך הנכסים, כאמור.

ליום 30 ביוני 2025, לקבוצה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בהיקף של כ-476 מיליון שקל, לעומת כ-193.5 מיליון שקל לסוף 2024. הגידול בהיקף המזומנים נובע בעיקר ממימוש חלק ממניות פאי סיאם בע"מ בסך של כ-254 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של הקבוצה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 ביוני 2025, עומד על כ-575 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה:

ההכנסות מדמי שכירות ומשירותי ניהול במחצית הראשונה של שנת 2025 עלו לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-105 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

ה-NOI מפעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-76.2 מיליון שקל, לעומת כ-78.9 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של 2025 עלה לכ-32 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-53 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הרווח נבע מהסיבות שצוינו ביחס לרבעון.

חלק הבעלים ב-FFO של הקבוצה, לגישת ההנהלה, במחצית הראשונה של שנת 2025, הסתכם בכ-20.4 מיליון שקל, לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הקבוצה רשמה במחצית הראשונה של שנת 2025 הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-44 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של 2025 נובע בעיקר מגידול בהוצאות מימון, נטו בשל ירידת ערך מניות פאי סיאם בע"מ המוחזקות על ידי החברה בסך של כ-17 מיליון שקל. בנטרול השפעת ירידת הערך בפאי סיאם סיימה החברה את המחצית הראשונה של 2024 ברווח המיוחס לבעלי המניות.

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

אוגוסט 2025 – הקבוצה הגישה הצעה לרכישת חלקה של גינדי (25%) בקניון הזהב בראשון לציון (לרבות זכויות ב-25% מקומת מסחר נוספת בקניון שהינה במצב מעטפת ובהליכי רישוי מתקדמים למועד זה) ולרכישת זכויות לקבלת תמורה עתידית מצד שלישי, אשר מחזיק ב-75% מהזכויות בקניון, בקשר עם הקמת ופתיחת הקומה החדשה, וזאת בתמורה כוללת של כ-665 מיליון שקל.

אוגוסט 2025 – הקבוצה עדכנה כי אושר בוועדה המחוזית פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של כ-1,284 יח"ד וכ-15,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה שמקדמת בטירת הכרמל החברת הבת (50%) רייק נדלן.

יולי 2025 – הקבוצה דיווחה כי חברת הבת, רייק נדל"ן, התקשרה בעסקה לרכישת 51% ממניות חברת דיויד לנדמרק יזמות (שהינה תאגיד מדווח שני"ע שלו נסחרים בבורסה) תמורת סך כולל של כ-80 מיליון שקל, כאשר 50 מיליון שקל מתוכם יוזרמו לתוך החברה עצמה. הסכם זה הינו בהמשך לדיווח הקבוצה בדבר מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים בחודש אפריל האחרון. התנאים המתאים להשלמת העסקה טרם הושלמו.

מרץ 2025 – הקבוצה דיווחה על מינוי שדרה ניהולית חדשה: מינוי שלומי עקריש למנכ"ל הקבוצה ומינוי עינת פלד שפירא כמשנה למנכ"ל.

פברואר 2025 – חברת הדירוג מעלות P&S אישררה את דירוג הקבוצה ואיגרות החוב שלה ברמה של -ilA עם תחזית דירוג יציבה וכן דירוג 2-ilA לניירות ערך המסחריים שלה וכן להנפקת ניירות ערך מסחריים חדשים.

ינואר 2025 – הקבוצה זכתה במכרז להקמת קומת מסחר באצטדיון סמי עופר בחיפה בשטח של כ- 7,444 מ"ר.

ינואר 2025 – הקבוצה השלימה מהלך אסטרטגי למכירת 30% מתוך 50% ממניותיה בפאי סיאם בהיקף של כ-242.5 מיליון שקל, כחלק מהצעת מכר במסגרת הנפקת חברת המלונות בבורסה בת"א. בנוסף, בהתאם להסכם שנחתם, צפויה אספן למכור תוך 18 חודש ממועד השלמת ההנפקה כ-6.72% נוספים מהונה של פאי סיאם לשלמה דהוקי תמורת כ-85 מיליון שקל (כ-14 מיליון ש"ח מתוכם נפרעו לתאריך המאזן). בסך הכל, צפויה אספן למכור מניות פאי סיאם בסכום כולל של כ-330 מיליון שקל ולהיוותר עם אחזקה של כ-13.02% בלבד.

שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "אנחנו מסכמים את המחצית הראשונה של השנה עם פעילות אינטנסיבית לפיתוח, השבחה והרחבה של פורטפוליו הנכסים של הקבוצה בישראל, תוך מיקוד בתחום המגורים ובנדל"ן המניב המסחרי - בהתאם לאסטרטגיה העסקית שהתוונו. לאחרונה הגשנו הצעה לרכישת חלקה של גינדי (25%) בקניון הזהב, שהינו מבין הקניונים המובילים בארץ ובעל פוטנציאל גידול והשבחה משמעותי. מהלך זה, ככל שיושלם, יהווה קפיצת מדרגה חשובה ומשמעותית עבור אספן גרופ. במקביל, בתחום הנדל"ן למגורים, התקשרנו לאחרונה באמצעות חברת הבת רייק נדל"ן, בעסקה לרכישת השליטה (51%) בחברת דיוויד לנדמרק ובכך נרחיב את פעילותינו גם לתחום הייזום למגורים, בנוסף לפעילות ההתחדשות העירונית המשמעותית שאנו מקדמים.

לצד אלו אנו ממשיכים בקידום הפרויקטים בייזום של הקבוצה, בין היתר הקמת המרכז המסחרי באשקלון, קידום הקמת המרלו"ג האוטומטי הגדול במזרח התיכון באשדוד, פיתוח שטחי מסחר באצטדיון סמי עופר, והקמת פרויקט בנס ציונה הכולל משרדים, מסחר ומעונות סטודנטים. אנו מציגים ברבעון השני רווח נקי של כ-27.4 מיליון שקל, שנובע בעיקר מעליית ערך של נכסי החברה בהולנד, בהמשך לשיפור בסביבה העסקית במדינה. אספן גרופ פועלת כיום בהתאם לאסטרטגיה חדשה, עם הנהלה חדשה, ואנו סבורים כי העסקאות שביצענו, יחד עם מהלכי הפיתוח וההשבחה שאנו מקדמים, יתמכו בצמיחת החברה ויציפו ערך לבעלי המניות".



לגרף אספן גרופ לחצו כאן

56 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 40.64 מיליון באספן גרופ

קרנות נאמנות שמחזיקות את אספן גרופ. לרשימה המלאה