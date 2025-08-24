שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח: "אנו מסכמים רבעון מוצלח של צמיחה, שיאי רווחיות ותשואה יוצאת דופן״

הרווח הכולל ברבעון השני הסתכם לכ-144.3 מיליון שקל – זינוק של 92% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח במחצית הסתכם לכ-201 מיליון שקל, גידול של 92% לעומת המחצית הראשונה אשתקד.

התשואה על ההון במחצית הראשונה עמדה על 34%.

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד על סך 75 מיליון שקל.

שלושת מגזרי הפעילות - כללי, חיים ובריאות – ממשיכים לרשום רווחיות איתנה מעסקי הליבה.

סך הפרמיות ברבעון השני גדלו בכ-6.2% והסתכמו לכ-1.21 מיליארד שקל; סך הפרמיות במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו לכ-2.72 מיליארד בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

איילון ביטוח פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025

במהלך הרבעון השני הרווח הכולל זינק בכ-92% והסתכם בכ-144.3 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-75.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וזאת בשכלול התוצאות המאוחדות עם חברת ווישור ביטוח. כמו כן, רשמה איילון גידול בסך הפרמיות שהסתכמו לכ-1.21 מיליארד שקל לעומת כ-1.14 מיליארד ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה, הרווח הכולל גדל גם כן בכ-92% והסתכם בכ-201 מיליון שקל, לעומת כ-104.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

לצד הגידול ברווחיות, מציגה החברה יחס כושר פירעון, ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2024, עמד על 120% (לעומת 113% ליום 31 בדצמבר 2023). יחס כושר הפירעון בהתחשב בתקופת הפריסה עומד על 128% נכון ליום 31 בדצמבר 2024 (לעומת 123% ליום 31 בדצמבר 2023). ב-24 באוגוסט 2025, הכריז הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד נוסף בסך 75 מיליון שקל.

סך דמי הביטוח ברבעון השני עלו בכ-6.2% לכ-1.21 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-1.14 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 נותר סך דמי הביטוח יציב והסתכם בכ-2.72 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הביטוח הכללי, גדל היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-9.8% לכ-860.7 מיליון שקל, מתוכם כ-123.9 מיליון שקל המיוחסים לפעילות ווישור ביטוח, לעומת סך של כ-783.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכם כ-124 מיליון שקל המיוחסים לפעילות ווישור ביטוח. הגידול ברבעון השני נבע בעיקרו מענפי קבלנים, עסקים ורכב חובה ורכוש. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 הסתכם היקף הפרמיות לכ-2.03 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום ביטוחי הבריאות, קטן היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-0.7% לכ-178.8 מיליון שקל, לעומת כ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 גדל היקף הפרמיות בכ-4.9% לכ-353.9 מיליון שקל, לעומת 337.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במחצית נבע בעיקר מעלייה במכירות של פוליסות הוצאות רפואיות פרט, מחלות קשות, פוליסות קבוצתיות ועובדים זרים.

בתחום ביטוח החיים, קטן היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-3% לכ-169.6 מיליון שקל, לעומת היקף של כ-174.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מביטולי פוליסות מנהלים, אשר קוזז בחלקו מעלייה במכירות פוליסות ריסק . היקף התקבולים בגין חוזי השקעה רשם גידול משמעותי בתקופה וברבעון. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 קטן היקף הפרמיות בכ-1.3% לסך של כ-338.9 מיליון שקל לעומת 343.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים:

במגזר הביטוח הכללי רשמה החברה ברבעון השני רווח כולל של כ-150.6 מיליון שקל (מתוכם 8.8 מיליון שקל מיוחסים לווישור), לעומת רווח כולל של כ-49.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד(מתוכם 5.2 מיליון שקל מיוחסים לווישור). בסיכום המחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה במגזר רווח כולל של כ-210.4 מיליון שקל (מתוכם כ-14.2 מיליון שקל מיוחסים לווישור), לעומת רווח כולל של כ-102.1 מיליון שקל אשתקד (מתוכם רווח של כ-18.3 מיליון שקל מיוחסים לווישור).

במגזר ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח רשמה החברה ברבעון השני רווח כולל של כ-29 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-30.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה במגזר רווח כולל של 30.6 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-32.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר ביטוח הבריאות רשמה החברה ברבעון השני רווח כולל של כ-24.3 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-40.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה במגזר רווח כולל של 62.1 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-36.9 מיליון שקל אשתקד.

ממאזן החברה עולה כי, נכון ליום 30 ביוני 2025, מנהלת איילון ביטוח נכסים בהיקף כולל של כ-18 מיליארד שקל. הון החברה הסתכם בכ-1.265 מיליארד שקל, לעומת כ-1.09 מיליארד שקל בסוף 2024.

שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח: "אנו מסכמים רבעון מוצלח של צמיחה, שיאי רווחיות ותשואה יוצאת דופן על ההון שהגיעה ל-34% במחצית הראשונה של השנה. תוצאות אלה הנן המשך ישיר ליישום האסטרטגיה ארוכת הטווח במסגרתה אנו ממשיכים להרחיב את מגזרי הפעילות לצד המשך טיוב התיקים. אנו שמחים כי התוצאות הטובות מאפשרות גם חלוקת דיבידנד משמעותית תוך שאנו ממשיכים לשמור על איתנות פיננסית ויחס כושר פירעון גבוה. בנוסף, אנו ממשיכים להוביל את התשואות במוצרים הפיננסים הקיימים שלנו ובכללם קופות חיסכון וביטוחי מנהלים ונערכים להרחיב את היצע המוצרים שלנו בתחילת השנה הבאה.

התוצאות המרשימות שאיילון השיגה במדדי השירות של רשות שוק ההון שפורסמו בשבוע שעבר, הן הוכחה לכך שלתרבות הארגונית שהושרשה בשנים האחרונות יש חלק רב בהישגים שלנו. הובלה באיכות השירות מתכתבת ישירות עם רמת האמון שמעניקים לנו המבוטחים ואנו רואים בכך ערך מרכזי בפעילות החברה. ההישגים המרובים אליהם הגענו במדד השירות משקפים את המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו בתחום ואת שיתוף הפעולה חוצה החברה של כל עובדות ועובדי איילון, אשר מיישמים יום-יום את ערכי השירות של החברה. אני מודה להם על מסירותם הרבה אשר דחפה את החברה קדימה והובילה לנתונים המצוינים שאנו עדים להם במדד".



