קרן הליוס חתמה חוזה עם חברת רולס רויס להקמת פרויקט אגירת חשמל בסוללות בסקוטלנד

קרן ההשקעות הליוס, המתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת והתשתיות, מודיעה היום על חתימת הסכם להקמת פרויקט אגירת חשמל בסוללות (BESS) עם חברת רולס רויס הבריטית, בהיקף ראשוני של כ-100 מיליון ש"ח.
הפרויקט, הממוקם באזורFalkirk שבסקוטלנד, כולל מערכת אגירה בהספק של 43 מגה-וואט ויכולת אגירה של 86 מגה-וואט-שעה, צפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2026.
הפרויקט יניב הכנסות ממסחר חופשי בחשמל בשוק האנרגיה הבריטי, וכן ייהנה מתעריף מובטח של 15 שנה לאספקת זמינות לרשת החשמל (Capacity Market contract) מול מנהל המערכת הלאומי בבריטניה (National Grid ESO).
ההשקעה מתבצעת בשותפות עם צוות מקומי מנוסה, אשר ינהל את הקמת הפרויקט והפעלתו השוטפת.
העסקה הנוכחית מהווה צעד ראשון במסגרת אסטרטגיה רחבה של קרן הליוס להקמת פלטפורמת השקעות נוספת באנגליה בהיקף של כמיליארד ₪.
הקרן תתמקד בפרויקטי אגירת אנרגיה, כפי שהוצג לאחרונה באירוע משקיעים שערכה הקרן בבית שגריר ישראל בבריטניה, בשיתוף שגרירות בריטניה ולשכת המסחר ישראל-בריטניה.
רולס רויס הינה חברה בריטית ציבורית בשווי 90 מיליארד פאונד, אשר עוסקת במגוון תחומים, ביניהם: תעופה, ספנות, תעשיות ביטחוניות, ותשתיות כח ואנרגיה. החברה הרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה לתחום האגירה, בנתה ומתפעלת אתרים ברחבי אירופה.
ארז גיסין, שותף מייסד, בקרן הליוס: "המעבר לאנרגיה מתחדשת מצריך תשתיות אגירה מתקדמות, ואנחנו גאים לשתף פעולה עם גוף טכנולוגי מהמובילים בעולם כמו רולס רויס.
העסקה הזו מהווה אבן דרך ראשונה בבניית פעילות ארוכת טווח נוספת של הליוס בשוק האנרגיה הבריטי, אחד המובילים בתחום."
רון רפפורט, דירקטור השקעות בקרן הליוס, מוסיף: "זיהינו בבריטניה שילוב ייחודי של תמריצים רגולטוריים, שוק חשמל פתוח ותשתית רשת מתקדמת.
ההשקעה באזור Falkirk שבסקוטלנד ממחישה את האופן בו אנו מיישמים את האסטרטגיה שלנו עם השקעה בפרויקטים עם פוטנציאל תשואה גבוה לצד שותפים מקומיים בעלי ניסיון מוכח."