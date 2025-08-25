אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "עלייה בקצב מכירת הדירות ושיא תקופתי, למרות התקופה המאתגרת"

מתחילת השנה ועד מועד הדוח מכרה החברה 210 יחידות דיור - שיא של יחידות דיור מכורות בתקופה.

ברבעון השני מכרה החברה 71 יחידות דיור, ועוד 61 דירות נמכרו מסיום הרבעון.

החברה ממשיכה במגמת הורדת שיעורי המינוף - יחס חוב ל-CAP נכון לסוף הרבעון השני הגיע לכ-54.7% בלבד, לעומת כ-61.9% בסוף שנת 2024 וכ-64.5% בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 יותר מהוכפל לכ-60 מיליון ש"ח.

החברה ממשיכה בהרחבת היקפי פעילותה עם יציאה לשיווק מתחילת השנה ב-5 פרויקטים הכוללים כ-1,200 יחידות דיור במיקומים אטרקטיביים; עד סוף השנה צפויה החברה לצאת לשיווק במספר פרויקטים נוספים הכוללים כ-1,600 יחידות דיור.

החברה רשמה רווח של כ-69 מיליון ש"ח בהמשך להנפקת המניות שביצעה חברת אנשי העיר בבורסה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-675 מיליון ש"ח, נכון ליום 30.6.25, ושיעורו מסך המאזן עלה לכ-29.4%.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-120.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-176.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל בשנת 2024. עיקר ההכנסות בתקופת הדוח מיוחסות להתקדמות בביצוע פרויקטים שונים, הן של החברה והן של אנשי העיר.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-20.6 מיליון ש"ח (כ-17.1% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-57 מיליון ש"ח (כ-32.5% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. שיעור הרווח הגולמי הושפע בעיקר מתמהיל הדירות שנמכרו במהלך התקופות.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 טיפס בכ-62.5% לכ-79 מיליון ש"ח (כ-65.8% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-49 מיליון ש"ח (כ-27.6% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. עיקר הגידול ברווח התפעולי נבע כתוצאה מרישום רווח של כ-69 מיליון ש"ח בגין מדידה מחדש של ההשקעה באנשי העיר לפי שווי הוגן, שנקבע במסגרת הנפקה לציבור של מניות אנשי העיר.

הרווח הנקי לבעלי המניות של רוטשטיין נדל"ן ברבעון השני של שנת 2025 יותר מהוכפל לכ-59.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-26.3 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2024. הגידול ברווחי החברה נבע בעיקר מהעלייה האמורה ברווח התפעולי.

עיקרי התוצאות לחציון הראשון של שנת 2025:

ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו בכ-318 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-323 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה בשנת 2024.

הרווח הגולמי בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם לכ-76 מיליון ש"ח (כ-23.9% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-92.5 מיליון ש"ח (כ-28.6% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. שיעור הרווח הגולמי הושפע בעיקר מתמהיל הדירות שנמכרו במהלך התקופות.

הרווח התפעולי לתקופה, גדל בכ-65.9% לכ-120 מיליון ש"ח (כ-37.8% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-72.5 ש"ח (כ-22.5% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול ברווח התפעולי נגרם ממדידה מחדש של אנשי העיר, כמפורט לעיל.

הרווח הנקי לבעלי המניות של רוטשטיין נדל"ן בחציון הראשון של שנת 2025 עלה בחדות לכ-83 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-41 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח לתקופה, נבעה בעיקר מהעלייה ברווח התפעולי.

מכירות:

החברה מכרה ברבעון השני של השנה 71 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-180 מיליון ש"ח (חלק החברה 45 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-127 מיליון ש"ח), בהשוואה למכירת 36 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-81 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל בשנת 2024.

מיום ה-1 ביולי 2025 ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה 61 יח"ד דיור נוספות בהיקף כספי כולל של כ-137 מיליון ש"ח (חלק החברה 28 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-63 מיליון ש"ח).

בסך הכל, מתחילת השנה, ועד למועד פרסום הדוח, מכרה החברה 210 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-509 מיליון ש"ח, (מתוכן 125 יח"ד חלק החברה, בהיקף כספי של כ-304 מיליון ש"ח) לעומת מכירת 108 דירות בהיקף כספי כולל של כ-283 מיליון ש"ח, מתחילת שנת 2024 ועד לפרסום דוח רבעון שני של שנת 2024.

נכון לסוף הרבעון, החברה משווקת כ-3,300 יחידות דיור, מתוכם כ-1,600 יחידות דיור חלק החברה. עד לסוף שנת 2025 צפוי החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור נוספות שיגדילו את המלאי הזמין למכירה.

בנוסף, לחברה עתודות קרקע הנמצאות בשלבי תכנון (טרום שיווק) להקמת כ-13,157 יחידות דיור, חלק החברה מתוכן הינו כ- 6,700 יחידות דיור, לצד זכויות לבניית כ-77,600 מ"ר מסחר, משרדים ואחסנה – פרויקטים הצפויים להניב לחברה תוספת NOI שנתי של כ-90 מיליון ש"ח (חלק החברה באכלוס מלא).

כמו כן, בתחום ההתחדשות העירונית, לחברה כ-14,500 יחידות דיור הנמצאות בשלבי פיתוח עסקי שונים במספר פרויקטים, שמרביתם צפוים להתחיל בניה עד לשנת 2029.

נתוני מאזן ודגשים עיקריים:

גידול בהון של החברה – ההון המיוחס לבעלי המניות לסוף הרבעון השני של שנת 2025 עומד על סך של כ-674.7 מיליון ש"ח, כ-29.4% מסך המאזן, בהשוואה לכ-571.2 מיליון ש"ח בסוף שנת 2024 (כ-23% מהמאזן), וכ-521.2 מיליון ש"ח בסוף הרבעון המקביל בשנת 2024 (כ-22.7% מהון החברה). הגידול בהון העצמי של החברה בתקופת הדוח, נובע בעיקר מהרווח מתקופת הדוח ומהקצאת מניות ואופציות להפניקס, בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך של כ-12 מיליון ש"ח בתקופה.

יחס חוב פיננסי ל-CAP - נכון לסוף הרבעון השני היחס עומד על כ-54.7% בלבד, לעומת יחס של כ-61.9% בסוף שנת 2024 וכ-64.5% בסוף התקופה המקבילה אשתקד.

נזילות גבוהה - לחברה קופת מזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסך של כ-216.7 מיליון ש"ח. מנגד, לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-1 מיליארד ש"ח, לעומת חוב פיננסי, נטו בסך של כ-1.1 מיליארד בסוף שנת 2024.

ביוני 2025, חברת 'אנשי העיר' אשר נכון למועד זה החברה מחזיקה בכ-41.3% מהון המניות שלה, ופועלת בתחום ההתחדשות העירונית באזור תל אביב וגוש דן, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-51 מיליון ש"ח, בתמורה לכ-20% מהון מניותיה. ההנפקה בוצעה לי שווי של כ-251 מיליון ש"ח.

בפברואר 2025, התקשרה החברה בהסכם למכירת 50% מזכויותיה במקרקעין באשדוד, הכוללים זכויות להקמת 230 יח"ד וכ-4,000 מ"ר עיקרי שטחי מסחר ותעסוקה.

בחודש ינואר 2025, דיווחה החברה על גיוס הון בהיקף של כ-31 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון ש"ח נוספים. בסה"כ הנפיקה החברה להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 ש"ח למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה. האופציות שקיבלה הפניקס יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנה וחצי, ומחיר המימוש שלהן נקבע על כ-73 ש"ח למניה המשקף פרמיה של 7% על מחיר הסגירה של המניה ליום 16 בינואר 2025. במידה והן ימומשו, תגדיל הפניקס את אחזקתה בחברה לכ-5.27% מההון בדילול מלא. הנפקה זו מצטרפת להנפקה פרטית שבוצעה בחודש אפריל 2024 לכלל ביטוח.

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2025 עם עלייה בקצב מכירת הדירות ועם גידול ברווח הנקי, כאשר על אף התקופה המאתגרת מכרנו מתחילת השנה ועד היום 210 יחידות דיור, נתון שיא תקופתי עבור החברה, וזאת בזכות מלאי זמין של דירות ופרויקטים שבבעלותנו. מתחילת השנה יצאה החברה לשיווק של כ-1,200 יחידות, ובמסגרת הגדלת היקפי הפעילות של החברה, אנו צפויים להוציא לשיווק עד סוף השנה כ-1,600 יחידות נוספות, ביניהם פרויקט פינוי בינוי בנווה יעקב ,ירושלים, פינוי בינוי בשלמה המלך בלוד, גבעת זאב ועוד. הרווח הנקי ברבעון הושפע גם משיערוך חיובי של אחזקתנו בחברת אנשי העיר במסגרת הנפקתה לציבור. החברה ממשיכה לפעול לטובת הרחבת פעילותה וביסוסה כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בישראל".



