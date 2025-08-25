מוטי קירשנבאום, יו״ר מגדלי הים התיכון: "עלייה חדה ברווחים וקידום משמעותי של פרויקטים חדשים"

העלייה ברווח נרשמה בעיקר כתוצאה מעליית שווי נכסים בגין עליית מחירי הפיקדונות בבתי הרשת ומהתקדמות בקצב השיווק של הבית ברחובות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית עלה בחדות לכ-141 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – הודות לגידול בקבלת פיקדונות מדיירים בגין הפתיחה של הבית ברחובות בחודש ינואר השנה.

ההון העצמי, בתוספת מיסים נדחים, עלה לכ-2.5 מיליארד שקל ולאחר חלוקת דיבידנד בסכום כולל של כ-240 מיליון שקל במהלך השנתיים וחצי האחרונות.

התקדמות בפעילות הייזום - בחודש שעבר, התקבל היתר כללי להקמת הבית בנווה איילון שיכלול כ-470 יחידות דיור ובנוסף התקבל האישור הסופי לזכייה בפרויקט שדה דב להקמת עד 300 יחידות דיור.

רשת מגדלי הים התיכון, בניהולו של דורון ארנון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המלמדות על צמיחה בהיקפי הפעילות, המשך עליית שווי נכסים ברקע לעליית מחירי הפיקדונות בבתי הרשת והתקדמות השיווק בבית ברחובות שאכלוסו החל בתחילת השנה, וכן מציגה עלייה חדה ברווחים. בחודש שעבר, התקבל היתר בנייה להקמת הבית בפארק איילון והתקבל אישור זכייה סופי בפרויקט שדה דב לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות של הרשת ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-11% לכ-68 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה ומגידול בהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-29 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היציבות ברווח הגולמי, למרות הצמיחה האמורה בהכנסות, נבעה בעיקר מהכרה במלוא הוצאות התפעול והאחזקה של הבית ברחובות, בעוד שהבית מאוכלס בשיעור תפוסה נמוך יחסית, שכן אכלוסו החל רק בתחילת השנה.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני של שנת 2025 הוכפל לכ-170 מיליון שקל, בהשוואה לכ-86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-145 מיליון שקל לעומת עלייה מתונה יותר בסך של כ-68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - לאור עליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת לצד התקדמות השיווק של הבית ברחובות שאכלוסו החל בתחילת השנה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2025 טיפס לכ-92 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווחים נבעה מהגידול האמור ברווח מפעילות רגילות כתוצאה משערוך בתי הרשת.

ה-AFFO הריאלי (FFO מתואם) המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-AFFO נבעה בעיקר מקיטון בתזרים מתחלופת פיקדונות, נטו כתוצאה מגידול בהיקף החזרי הפיקדונות ביחס לתקופה המקבילה .

התזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-38% לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:

ההכנסות של הרשת במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-10% לכ-135 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה ומגידול בהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-61 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. היציבות ברווח הגולמי נבעה מההסבר האמור ברבעון השני לעיל.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-33% לכ-228 מיליון שקל, בהשוואה לכ-171 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-190 מיליון שקל לעומת עלייה מתונה יותר בסך של כ-135 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - לאור עליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת לצד התקדמות השיווק של הבית ברחובות שאכלוסו החל בתחילת השנה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-42% לכ-116 מיליון שקל, בהשוואה לכ-82 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווחים נבעה מהגידול האמור ברווח מפעילות רגילות כתוצאה משערוך בתי הרשת, בקיזוז חלקי עם העלייה בהוצאות המימון, נטו בעיקר מגידול בהוצאות מימון המיוחסות להקמת הבית ברחובות.

ה-AFFO הריאלי (FFO מתואם) המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בחדות לכ-116 מיליון שקל, בהשוואה לכ-45 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ב-AFFO הריאלי נבעה בעיקר מפתיחה של הבית ברחובות בתחילת השנה שהתבטאה בעלייה חדה בתזרים מתחלופת פיקדונות, נטו לסך של כ-141 מיליון שקל לעומת תזרים בסך של כ-49 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

התזרים מזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בלמעלה מפי 3 לכ-141 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בקבלת פיקדונות מדיירים בגין פתיחת הבית ברחובות.

נתוני מאזן ליום ה-30 ביוני 2025 ודגשים עיקריים:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-525 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-1.24 מיליארד שקל. בהתאם לכך, לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-718 מיליון שקל.

ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.5 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) – גידול של כ-239 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה, וזאת לאחר ניכוי ההכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-100 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה. כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-727 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים עומד על כ-2.52 מיליארד שקל.

בחודש יולי 2025, התקבל אישור זכיה סופי במכרז של רמ"י, להקמת פרויקט דיור מוגן במתחם הצפוני של שדה דב, שיכלול עד 300 יחידות דיור תמורת כ-418 מיליון שקל, בתוספת הוצאות פיתוח של כ-29 מיליון שקל. הפרויקט הוא הראשון שיתבצע במסגרת שיתוף הפעולה בין מגדלי הים התיכון וחברת כלל ביטוח ופיננסים, שהקימו אשתקד שותפות להקמת בתי דיור מוגן ורכישת בתי דיור מוגן קיימים – כלל ביטוח תשקיע כ-60% מההון הנדרש לעסקה ומגדלי התיכון תחזיק ב-51% מהזכויות בפרויקט. עלות הקמת הפרויקט נאמדת בכמיליארד שקל.

בחודש יולי 2025, התקבל היתר בנייה כללי לפרויקט בפארק איילון באור יהודה שיכלול 470 יחידות דיור ומחלקה סיעודית ויהיה לבית הדיור המוגן הגדול ביותר בישראל, וזאת לאחר שהחברה השלימה את שלב החפירה ודיפון בפרויקט.

בחודש יוני 2025, גייסה החברה אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה ז', בהיקף של כ-352 מיליון שקל במחיר המשקף תשואה של כ-5.26% במח"מ ארוך של כ-6.5 שנים, כאשר תמורת ההנפקה מיועדת לפתוח עסקי ,לפעילות שוטפת והמשך התרחבות החברה.

בחודש ינואר 2025, החלה החברה באכלוס הבית ברחובות המונה 250 יחידות דיור, שטחים ציבוריים, מרתף, חניה ומחלקה סיעודית. בהתאם לכך, במהלך המחצית הראשונה של השנה הכירה בתקבולים, נטו מפיקדונות דיירים בבית ברחובות בסך של כ-137 מיליון שקל בגין תחילת האכלוס.

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "הרבעון השני של השנה התאפיין בהמשך מגמת הצמיחה של הרשת, שהתבטאה בהתקדמות באכלוס הבית ברחובות ובפיתוח פרויקטים חדשים, ובתוך כך הצגנו עלייה חדה ברווחי החברה. במחצית הראשונה של השנה הצגנו גידול חד של למעלה מפי 3 בתזרים מפעילות שוטפת לכ-141 מיליון שקל כתוצאה מאכלוס הבית ברחובות בתחילת השנה וצפוי תזרים נוסף עם המשך שיווק יתרת יחידות הדיור. בחודש שעבר הצגנו התקדמות נוספת בפעילות הייזום – התקבל היתר בנייה מלא להקמת 470 יחידות דיור בנווה איילון, שם העבודות כבר החלו ואכלוסו צפוי תוך כ-3 שנים מהיום, ובמקביל קיבלנו אישור זכייה סופי בפרויקט שדה דב לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים ואנו מתקדמים עם תכנון הפרויקט הנמצא בקו ראשון לים וכבר נבחר אדריכל שילווה את הפרויקט. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות להרחבת פעילות הרשת ובכך נייצר ערך משמעותי הן לדיירי הרשת והן לבעלי המניות".



