שלמה אליהו ממשיך לממש מניות במגדל

שלמה אליהו מנצל את העליות במניית מגדל שבשליטתו, ואתמול מכר מניות נוספות שלה בכ-370 מיליון שקל. מדובר בכ-2.5% ממניות מגדל שבבעלותו. המכירה נעשתה בהנחה של 1.26% על מחיר השוק. את המניות קנו הגופים המוסדיים - קרן הגידור נוקד, שרכשה מניות תמורת כ-170 מיליון שקל, כשיתרת המניות נרכשו בידי כלל ביטוח, ילין לפידות, וקרנות הגידור ספרה וחצבים. לאחר מכירת המניות ירדו אחזקותיו של אליהו במגדל לכ-45.5%, ששוויה מוערך בכ-12.5 מיליארד שקל.
יוצא, שבתוך קצת יותר משנה מימש אליהו מניות מגדל בסכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקל. ביולי 2024, אז החזיק כ-63% ממניות מגדל, מכר אליהו לאלטשולר שחם כ-5.99% ממניות מגדל תמורת 163 מיליון שקלים. בדצמבר האחרון הודיע שלמה אליהו, בעלי השליטה בקבוצת מגדל, על מכירת 6.15% ממניות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, תמורת כ-412 מיליון שקלים. דובר אז במכירת כ-64.8 מיליון מניות החברה (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה) למספר גופים מוסדיים בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של כ-6.7 שקלים למניה.
המוסדיים הרוכשים קיבלו אז גם אופציות לרכישה של כ-64.8 מיליון מניות נוספות של החברה, (המהוות כ-6.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה), עד ה-30 ביוני 2025, בתמורה לכ-6.8 שקלים למניה, וסה"כ תמורת כ-420 מיליון שקל, שהמוסדיים מימשו במלואן.
מימוש המניות שבידי אליהו בא כדי לשרת את החוב של אליהו הנפקות, החברה באמצעותה מחזיק אליהו בשליטה במגדל, לבנקים ולבעלי האג"ח שלה. חוב שנוצר לטובת רכישת מגדל ב-2012 ב-3.3 מיליארד שקל. אליהו הנפקות הנפיקה אג"ח למוסדיים ב-2017 שנושאת ריבית קבועה שנתית של 4.1%. תשלום הקרן האחרון והריבית, בשווי של כ-400 מיליון שקל, מתוכננים ל-18 בספטמבר 2025.