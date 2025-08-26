טופ גאם הופכת לשחקן גלובלי מוביל, למרות האתגרים הגיאו-פוליטיים והסנטימנט האנטי-ישראלי

טופ גאם רושמת הכנסות שיא רבעוניות עם גידול של 51% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וכ-34% לעומת החציון המקביל אשתקד.

מכירות תוספי התזונה צמחו בשיעור חד של 69% והסתכמו לכ-17.8 מיליון דולר.

צבר הזמנות בהיקף של כ-41 מיליון דולר בתחום תוספי התזונה לאספקה ברבעונים הקרובים.

זינוק של 35% ב- EBITDAהמתואם ברבעון השני לכ-3.5 מיליון דולר, המהווים 15.5% מההכנסות.

המפעל החדש בשדרות יחל את פעילותו במחצית השנייה של החודש הבא (ספטמבר), ויאפשר, בין היתר, כניסה לשוק תוספי התזונה לשיפור השינה – שוק שבארה"ב לבדה מגלגל מיליארד דולר מידי שנה.

החברה צופה כי קצב המכירות השנתי יעמוד על מעל 100 מיליון דולר, עם שיעור EBITDA מתואם של כ-16%, כשתחום תוספי התזונה צפוי להוות כ-80% מההכנסות.

אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם: "גאים להציג רבעון שיא נוסף שמסמן ציון דרך חשוב בהפיכתנו לשחקן גלובלי מוביל, עם קצב הכנסות שנתי של מעל 100 מיליון דולר".

טופ גאם, החברה המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025, ומדווחת על הכנסות שיא רבעוניות של כ-22.6 מיליון דולר – גידול של כ-51% לעומת הרבעון השני של 2024. תוצאות אלו מגיעות לאחר השלמת רכישת פעילות Island Abbey הקנדית בתחילת הרבעון השני, כשלראשונה מוצגות התוצאות המאוחדות המלאות.

בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שמיישמת החברה, גם ברבעון השני לשנת 2025 המשיכה מגמת הצמיחה המואצת בתחום תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי: ההכנסות ממגזר תוספי התזונה הגיעו לשיא רבעוני של כ-17.8 מיליון דולר, גידול דו-ספרתי גבוה של כ-69% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מגזר תוספי התזונה מהווה ברבעון כ-79% מסך הכנסות החברה – לעומת 71% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, גם מגזר הממתקים המשיך להציג צמיחה עם עלייה של כ-7% בהכנסות ממנו, ביחס לרבעון המקביל.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני הסתכם בכ-7 מיליון דולר, עלייה של כ-30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת כתוצאה מהגידול במכירות, בעיקר במגזר תוספי התזונה. ה-EBITDA המתואם של החברה ברבעון השני רשם שיא חדש והסתכם בכ-3.5 מיליון דולר – עלייה של כ-35% ביחס לרבעון המקביל אשתקד – והיווה כ-15.5% מסך ההכנסות; הרווח הנקי זינק בכ-140% והגיע לכ-3 מיליון דולר בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נכון למועד הדוח, צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום תוספי התזונה לאספקה במהלך הרבעונים הקרובים עומד על כ-41 מיליון דולר, המשקף את הביקוש החזק למוצרי הקבוצה, כאשר הצפי הוא להמשך צמיחה דו-ספרתית גבוהה.

נוכח התוצאות, טופ גאם כבר מצויה קרוב מאוד ליעד שהציבה לעצמה עם רכישת ,Island Abbey לפיו תחום תוספי התזונה צפוי להוות כ-80% מסך הכנסותיה המאוחדות, בקצב מכירות שנתי של מעל ל-100 מיליון דולר ארה"ב ושיעור EBITDA מתואם של כ-16%. רכישת Island Abbey, המתמחה בתוספי תזונה, ויישום הסינרגיות הגלומות בפעילות המשותפת צפויות להוביל את הקבוצה להיות אחד השחקנים הגלובליים המובילים בתחומה.

הצמיחה המרשימה של החברה ברבעון השני הושגה חרף סביבה עסקית וגיאו-פוליטית מאתגרת ומורכבת. מבצע "עם כלביא" שהתנהל במחצית השנייה של חודש יוני הוביל להטלת מגבלות משמעותיות על המשק הישראלי, לרבות סגירה כמעט מוחלטת של התנועה האווירית וצמצום משמעותי של התנועה הימית, אשר הובילו לפגיעה בשרשרת האספקה. כמו-כן, מכירות מגזר הממתקים בישראל ספגו פגיעה משמעותית לאור מבצע "עם כלביא" שהתנהל באחת מתקופות השיא בשנה של פעילות המגזר, עם עריכת אירועי סיום שנת הלימודים במסגרות השונות.

במהלך הרבעון השני נכנסו לתוקפם המכסים שהוכרזו והוטלו על ידי הממשל האמריקאי על מוצרים שמקורם בישראל. בעקבות הטלת המכסים ביצעה החברה התאמות לשרשרת האספקה של מוצרים המיוצרים בישראל ומיועדים לשוק האמריקאי. התאמות אלו הובילו לעיכוב בהכרה בהכנסות ביחס לחלק מהמוצרים שנשלחו לשוק האמריקאי במהלך הרבעון השני.

אלמלא השפעות אלו, החברה היתה מציגה הכנסות גבוהות אף יותר ברבעון השני.

מרחיבה את כושר הייצור ופותחת אפיקים חדשים

טופ גאם מתקרבת לקצה כושר הייצור של המפעל הקיים בשדרות ושל זה בקנדה, ופתיחת המפעל החדש בשדרות תאפשר לחברה לקלט הזמנות נוספות ולהתנהל ביעילות תפעולית גבוהה יותר.

החברה נמצאת בשלבים סופיים של הקמת מפעלה החדש בשדרות, ובמהלך אפריל 2025 החלה החברה בביצוע הרצות לקו הראשון במפעל. עם הפעלתו המסחרית של הקו הראשון, במהלך חודש ספטמבר 2025, צפוי המפעל החדש יותר מלהכפיל את יכולת הייצור הקיימת בישראל, לתת מענה למיקוד האסטרטגי של החברה בצמיחה במוצרי Tailor Made ללקוחות אסטרטגיים, ולכלול מתקן ומערכות ייצור מיקרו-אנקפסולציה, שיסייעו לחברה לפתח יכולות ייצור עצמאיות בתחום זה ו"לקפּסל" רכיבים פעילים בהיקפים גדולים לאצוות ייצור מסחריות.

לאחרונה, קיבלה החברה אישור ממשרד הבריאות הישראלי לייצר במפעל החדש (לצורך ייצוא בלבד) סוכריות גומי המכילות מלטונין כחומר פעיל. תוספי תזונה המסייעים לשינה, אשר העיקרי שבהם הוא מלטונין כחומר פעיל, מהווים את אחת הקטגוריות הגדולות של תוספי תזונה בארה"ב ובאירופה בכלל ובצורת מתן של סוכריות גומי בפרט, ובשווי שוק של מעל מיליארד דולר בארה"ב לבדה, בו החברה עד היום לא הייתה פעילה כלל.

האינטגרציה עם פעילות Island Abbey הקנדית הובילה לקפיצת מדרגה, נוכח המפעל המתקדם שלה בו הושקעו בשנים האחרונות עשרות מיליוני דולרים, בסיס הלקוחות המשמעותי הכולל לקוחות אסטרטגיים Tier-1 בצפון אמריקה, וצוות הנהלה מיומן עם ניסיון רב שנים בתעשיית תוספי התזונה. מיד עם השלמת הרכישה מונה מנכ"ל Island Abbey למנכ"ל טופ גאם צפון אמריקה וכל הצוות המסחרי של החברה בצפון אמריקה אוחד תחתיו. במקביל, החברה פועלת לאיחוד צוותי המחקר והפיתוח, כמו-גם לניצול סינרגיות מסחריות ותפעוליות, לרבות מימוש מכירות צולבות (Cross-Selling). בנוסף, החברה נערכת להעברת פעילות הבּיקבּוּק מקבלן המשנה המספק לחברה שירותי בּיקבּוּק ללקוחות בצפון אמריקה למפעל בקנדה, דבר אשר יביא להפחתת עלויות הייצור (Cogs) ולשיפור בשיעור הרווחיות.

מחזקת את מבנה ההון וזוכה לתמיכה מוסדית

במקביל להצגת התוצאות הכספיות המרשימות, זוכה טופ גאם להמשך הבעת אמון מצד השוק המוסדי. בסוף חודש יולי השלימה החברה גיוס הון של 100 מיליון שקל ממנורה מבטחים, הפניקס ומור, בעסקה שמחזקת משמעותית את מבנה ההון ומאפשרת גמישות פיננסית למימון אסטרטגיית הצמיחה. בנוסף, שלושת המשקיעים המוסדיים רכשו אופציות לתקופה של 18 חודשים שמימושן המלא צפוי להזרים לחברה כ-57 מיליון שקל נוספים. הגיוס מיועד בעיקר להאצת הצמיחה, חיזוק מבנה ההון לצורך מיזוגים ורכישות נוספים, והשלמת הרכישה של Island Abbey.

לדברי אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם: "אנו גאים להציג רבעון שיא נוסף שמראה את הצלחת אסטרטגית הצמיחה המהירה שלנו ואת הפוטנציאל של מימוש האינטגרציה והסינרגיה עם הפעילות הנרכשת של Island Abbey. הרבעון השני מסמן ציון דרך חשוב בהפיכתנו לשחקן גלובלי מוביל, עם קצב הכנסות שנתי של מעל 100 מיליון דולר. הצמיחה המרשימה שאנו רושמים, על-אף הסביבה העסקית והאתגרים הגיאו-פוליטיים המתמשכים, מעידה על חוסנה של החברה ועל המובילות הטכנולוגית שלנו בתחום. האינטגרציה המוצלחת של Island Abbey וההרצות במפעל החדש ממצבות אותנו היטב לקראת המשך מסלול הצמיחה שלנו".

לדברי חגי שטדלר, יו"ר טופ גאם: "החברה ממשיכה במסע למימוש החזון, והפיכתה לשחקן בינלאומי מוביל בתחום תוספי תזונה בצורת מתן של סוכריות גומי. רכישת Island Abbey נותנת מענה לדרישה הגבוהה למוצרי החברה בצפון אמריקה, וזאת עוד טרם מיצוי הסינרגיות בשרשרת האספקה הגלובלית. החברה מתמודדת עם המלחמה המתמשכת ברצועה, הסנטימנט האנטי-ישראלי הגובר, ובוחנת מיזוגים ורכישות נוספות בשווקי היעד, כדי למצות את פוטנציאל הצמיחה ולתמוך בצמיחה האורגנית המואצת. המפעל החדש בשדרות, עליו עמלה החברה בשנים האחרונות, צפוי להיפתח במהלך חודש ספטמבר, והוא יציב סטנדרט חדש ליצור ואיכות בתעשיה העולמית. הנהלת החברה ועובדיה ממוקדים בהמשך הצמיחה הבינלאומית, תוך שיפור המדדים התפעולים והגדלת המרווחים נוכח היתרונות לגודל".

