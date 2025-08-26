מס היסף החדש – הנישום הופך לשותף הזוטר

בתחילת שנת 2025 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית מס היסף קפץ ב 2% נוספים והעלה את שיעור המס הכולל המוטל על הכנסות גבוהות לשיא חדש ועל הכנסות מסוימות יחול מס בשיעור שיא של 52%(!).

ומכאן שהנישום הוא ה"שותף הקטן" בפעילות הכלכלית, בעוד המדינה היא השותף הראשי.

שאלות ותשובות עם רואה החשבון (עורך דין) אריאל כץ, מעמוס כץ ושות' רואי חשבון, אודות המס החדש וההשלכות שלו.

מהו מס היסף החדש?

עד סוף שנת 2024 חל מס יסף בשיעור של 3% על הכנסות גבוהות (מעל כ-720 אלף ₪ בשנה). כאשר מס זה חל על כל סוגי ההכנסות.

החל משנת 2025 חל מס יסף חדש ונוסף, בשיעור של 2% נוספים, על כל הכנסה "ממקור הוני", ובלבד שסך ההכנסות ממקור הוני עולה על כ-720 אלף ש"ח בפני עצמן (כלומר, ללא הכנסות מיגיעה אישית).

מה שיעור המס המירבי שיחול כיום על הכנסות ממקור הוני?

לשיעור המס ה'רגיל' יש להוסיף היום עד 5% נוספים. כך, שיעור המס על רווחי הון בשוק ההון יהא עד 30% (במקום 25%), וכך גם שיעור המס על דיבידנדים. שיעור המס על ריביות יהא 20% או 25% (במקום 15% או 20% ללא מס יסף, בהתאמה).

ובמקביל הכנסות משכר דירה למגורים שמחויבות במסלול 10%, עשויות להיות כפופות למס בשיעור של עד 15%.

כיצד השינוי הופך את הנישום ל"שותף הזוטר" בנוגע להכנסות שלו?

הסיבה נעוצה בהגדרת הכנסה ממקור הוני. ההגדרה עוסקת בכל הכנסה שאינה מיגיעה אישית, ומכאן שגם הכנסות פאסיביות שחייבות במס בהתאם למדרגות המס, חייבות במס היסף החדש. מכאן שהכנסות מאפיקים מסוימים, דוגמת השכרת נכס מסחרי בידי יחיד, הכנסות ריבית של יחיד מחברה בשליטתו, תמלוגים ובמקרים מסוימים שכר דירקטורים, עשויים להיות מחויבים במס בשיעור של 52%! שמשמעותו שמכל שקל של רווחיות המדינה תקבל 52 אגורות והנישום רק 48 אגורות, ולדעתי מדובר באבסורד מוחלט.

היכן האבסורד?

עד היום, הכנסות שלא נקבע להן שיעור מס מיוחד, חויבו במס פרוגרסיבי בהתאם למדרגות המס כאשר שיעור המס על הכנסה היה משתנה בהתאם לרמות ההכנסה. מדרגות המס החלו מ-10% (בגין הכנסות אקטיביות) ונעו עד 47% עבור הכנסות גבוהות במיוחד. בנוסף מי שהרוויח מעל ל-כ700,000 ₪ לשנה התחייב במס יסף בשיעור של 3% נוספים, כך שבפועל מדרגות המס שלו עמדו על 47% מס פרוגרסיבי רגיל + 3% עבור הכנסה שעברה את ה"תקרה", כך ששיעור המס המירבי במדינת ישראל עמד על 50% ובמצב זה נשמר העיקרון שלפיו לפחות מחצית מהרווחים נשארים בידי האדם.

החל משנת 2025 במסגרת חוק ההתייעלות, שיעור מס היסף התעדכן ועלה ב2% נוספים עבור הכנסות שאינם מיגיעה אישית, מה ששינה לחלוטין את התמונה הכלכלית– במקרים בהם אדם מפיק הכנסה שאינה מיגיעה אישית אולם חייבת במס שולי, נוצר מצב כי חלה עליו חבות מס של 52% מה שיוצר מצב שבו האדם הוא השותף הזוטר, והמדינה היא השותף העיקרי, בפעילות הכלכלית שאותו אדם יזם, תוך השקעת מרצו זמנו וממונו.

דוגמאות רלוונטיות בהן שיעור המס יהא 52%:

1. השכרת נכס מסחרי (חנות או משרד) בידי יחיד:

כאשר יחיד משכיר נכס מסחרי, חל עליו שיעור מס שולי (החל מ-31% ועד 47% ובתוספת מס יסף של עד 5% נוספים). כתוצאה מכך, נוצרת מציאות שבה המס הכולל על הכנסות של יחיד מנכס מסחרי מגיע לכדי52% מס!

2. בעל מניות נותן הלוואה לחברה בשליטתו ומקבל ריבית:

כאשר יחיד, שהוא בעל מניות בחברה, מעניק הלוואה לחברה שבבעלותו ומקבל ריבית בעבורה – הריבית שהתקבלה חייבת במס לפי שיעור המס השולי שבו הוא נמצא, וגם במקרה הזה יחול שיעור מס מירבי של 52% (מקום בו היחיד מחויב במס יסף).

3. תמלוגים:

יחיד המקבל תמלוגים עשוי אף הוא להגיע לשיעור מס מירבי של 52%.

4. שכר דירקטורים שאינו עולה לכדי עסק:

במקרים בהם שכר הדירקטור לא משולם בתלוש שכר, והפעילות לא עולה לכדי עסק, עשוי לחול חיוב בשיעור מס מקסימאלי של 52%.

האם מס ההכנסה בישראל הוא אכן מהגבוהים בעולם?

לאחר תיקון החוק החדש, ישראל מתמקמת בצמרת מדינות העולם מבחינת שיעור המס המרבי. שיעור המס המירבי בישראל עומד כיום על 52%, מה שמציב אותה במקום הרביעי בעולם ברמת המיסוי על הכנסות גבוהות.

לשם השוואה, רק שלוש מדינות מטילות מס הכנסה גבוה יותר: דנמרק (55.9%), פינלנד (55%) ואוסטריה (55%) כאשר במדינות אלו נהוגה מערכת סוציאלית המשלבת בין שיעורי המס גבוהים, רווחה ברמה גבוהה לאזרחים, ושיעור תעסוקה גבוה. מנגד, בארצות הברית – אחת הכלכלות המובילות בעולם – שיעור המס המרבי עומד על 37% בלבד, ובמרבית מדינות אירופה שיעור המס המירבי לא עולה על 45%.

מהי המלצתך למחוקק?

ראשית אציין שמושכלת יסוד בדיני המס, אשר מקובלת במרבית המדינות המפותחות הינה ששיעור המס המקסימאלי שראוי לגבות מהכנסה מסוימת הינו 50%. כך, בידי הנישום נשאר לפחות מחצית מההכנסה, ובאופן זה מתמרצים נישומים להשקיע מהונם ומרצם, ואף לקחת סיכונים כלכליים כדי להרוויח יותר. ברגע ששיעור המס עולה על 50% עשוי להתחולל אפקט פסיכולוגי שיוביל לתמריץ שלילי להפקת הכנסות ולקידום מזמים עסקיים. מעבר לכך, לדעתי מדובר במיסוי גבוה בצורה שאינה צודקת ואינה הגונה.

ראוי לקבוע בפקודת מס הכנסה, בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים כי חרף כל הוראה אחרת, כי שיעור המס המירבי שיחול על הכנסה פלונית לא יעלה על 50%, ובאופן זה למנוע עיוותים וחוסר צדק כאמור לעיל.

לסיכום: לדעתנו, לא ראוי להטיל מס בשיעור העולה על 50% וראוי שהמדינה תבצע תיקון לחוק בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל.