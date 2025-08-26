ווישור גלובלטק מרחיבה פעילות בארה"ב: תרכוש חברת תשלומי שכר דיגטלית וקבוצת ביטוח אמריקאית

התשואה על ההון ברבעון השני של השנה עמדה על כ-44.5% במונחים שנתיים.

הכנסות הקבוצה משירותי ביטוח צמחו ברבעון השני של השנה לכ-1.2 מיליארד שקל, גידול בשיעור של כ- 5.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

סך המאזן ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-18.1 מיליארד שקל, עליה בשיעור של כ- 12.5% ביחס למועד המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה בשיעור משמעותי והסתכם בכ-910 מיליון שקל בתום הרבעון, עליה של כ-45% ביחס למועד המקביל אשתקד.

הקבוצה מחזקת את פעילותה בארה"ב - בחודש יולי, לאחר תקופת הדוח, חתמה על הסכם לרכישת חברת Hourly האמריקאית, המספקת פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לניהול שכר ותגמולי עובדים לעסקים קטנים ובינוניים; בנוסף בחודש אוגוסט חתמה הקבוצה על מזכר הבנות לרכישת קבוצת ביטוח בארה"ב, הכוללת את חברת הביטוח האמריקאית U.S. Insurance Company of America.

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח WeSure Global Tech מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה לסיכום הרבעון השני של 2025 והמחצית הראשונה של השנה עם תוצאות שיא חדשות. החל מיום ה-1 בינואר השנה, החברה מיישמת את תקני החשבונאות הבינלאומיים, IFRS 17 ו-IFRS 9.

ההון העצמי של החברה עלה באופן ניכר והסתכם ליום הדוח בכ- 1.2 מיליארד שקל, כאשר ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 910 מיליון שקל לאותו מועד. הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) הסתכם בחציון הראשון של השנה בכ- 187.8 מיליון שקל, לעומת כ-95.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של כ- 97.2%. ברבעון השני של שנת 2025 סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) הסתכם בכ- 138.1 מיליון שקל לעומת כ- 69.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של כ- 99.6%.

תוצאות ווישור גלובלטק לרבעון השני של השנה:

סך הפרמיות ברוטו של הקבוצה ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, עליה בשיעור של כ- 6.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה ברבעון השני בכ-109% לכ-96 מיליון שקל, לעומת כ-45.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024, ומבטא תשואה על ההון במונחים שנתיים בשיעור של כ- 44.5%.

בתחום הביטוח הכללי היקף הפרמיות הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-860.7 מיליון שקל, עלייה של כ-9.8% לעומת כ-783.7 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. העלייה בהיקף הפרמיות נובעת מגידול בפרמיות באיילון ביטוח, הן בתחומי הפרט והן בתחומים העסקיים. סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה ולפני מס) הסתכם ברבעון השני של השנה בכ- 151.2 מיליון שקל ביחס לכ- 49.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק בשיעור של כ- 203%.

בתחום ביטוחי החיים וחיסכון ארוך טווח היקף הפרמיות ברבעון השני הסתכם בכ-169.6 מיליון שקל, לעומת כ-174.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון השולי בהיקף הפרמיות מקורו בירידה בעיקר בפרמיות מפוליסות ביטוחי המנהלים, אשר קוזז בחלקו הגדול מעלייה בפרמיות בפוליסות ריסק. לצד הובלתה בתשואות של חברת הבת, איילון ביטוח, במרבית מסלולי ההשקעה בענף, היקף התקבולים בגין חוזי השקעה רשם גם הוא גידול משמעותי בתקופה הדוח וברבעון. סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה ולפני מס) הסתכם ברבעון השני של השנה בכ- 29 מיליון שקל לעומת כ- 30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום ביטוח הבריאות היקף הפרמיות ברבעון השני הסתכם לכ-179 מיליון שקל, בדומה להיקף שהסתכם בכ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה לפני מס) הסתכם ברבעון השני של השנה בכ- 24.4 מיליון שקל לעומת כ- 40.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של כ- 39.6%.

תוצאות ווישור גלובלטק למחצית הראשונה של השנה:

סך הפרמיות ברוטו של הקבוצה במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-2.72 מיליארד שקל, בדומה לסך הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של 2024.

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-96.7% לכ-131 מיליון שקל, לעומת כ-66.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024, המשקף תשואה על ההון במונחים שנתיים בשיעור של 30.4%.

בתחום הביטוח הכללי היקף הפרמיות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-2.03 מיליארד שקל, ללא שינוי ניכר בפרמיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (כ-2.04 מיליארד שקל). סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה ולפני מס) הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה בכ- 211.2 מיליון שקל לעומת כ- 103.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של כ- 104%.

בתחום ביטוחי החיים וחיסכון ארוך טווח היקף הפרמיות במחצית הראשונה של השנה הסתכם לכ-338.9 מיליון שקל, לעומת כ-343.3 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד, קיטון של כ- 1.3%. סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה ולפני מס) הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה בכ- 30.6 מיליון שקל לעומת כ- 32.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של כ- 6.8%.

בתחום ביטוח הבריאות, היקף הפרמיות במחצית הראשונה עלה בכ-4.9% לכ-353.9 מיליון שקל, לעומת כ-337.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. סך הרווח הכולל (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה ולפני מס) הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה בכ- 62.1 מיליון שקל לעומת כ- 36.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של כ- 68.2%.

סך המאזן המאוחד ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-18.1 מיליארד שקל, עליה של כ- 12.5% ביחס לסך המאזן של המועד המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 30 ביוני 2025 עלה באופן משמעותי והסתכם לכ-910 מיליון שקל, וזאת לעומת כ-625 מיליון שקל בסוף הרבעון השני ב-2024 וכ-815 מיליון שקל בסוף שנת 2024.

יחס כושר הפירעון של איילון ביטוח, כפי שחושב ליום 31 בדצמבר 2024 המשיך להשתפר ועמד על שיעור של כ- 120% ללא התחשבות בהוראות הפריסה ועל שיעור של כ- 128%, בהתחשב בהוראות הפריסה ולאחר פעולות הוניות מהותיות שהתרחשו בתקופה של בין תאריך הדוח לתאריך הדיווח. היחסים כאמור והעודף להון הנדרש, בסך של כ- 370 מיליון שקל וכ- 508 מיליון שקל בהתאמה, הינם לאחר השפעת הכרזה וחלוקת דיבידנד בסך של כ- 90 מיליון שקל בגין שנת 2024.

התפתחויות עיקריות לאחר תום המחצית הראשונה של השנה

ביולי 2025 דיווחה הקבוצה על הרחבת פעילותה העסקית בארה"ב. החברה הבת, ווישור טכנולוגיות ארה"ב, התקשרה בעסקת רכישה עם חברת Hourly האמריקאית, המספקת פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לניהול שכר ותגמולי עובדים לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב. ההתקשרות צפויה להתבצע על דרך של מיזוג משולש הופכי, שיבוצע על דרך של החלפת מניות בין בעלי מניות Hourly לבין ווישור טכנולוגיות ארה"ב (חברת בת בארה"ב בבעלות מלאה של ווישור גלובלטק). העסקה כוללת מרכיב השקעה בסך של 10 מיליון דולר ארה"ב במניות החברה הבת, שתבוצע על ידי החברה וכן על ידי שש קרנות הון סיכון מובילות, הנמנות על בעלי המניות הקיימים של Hourly.

בנוסף, באוגוסט 2025 דיווחה הקבוצה כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת קבוצת ביטוח קטנה בארה"ב, הכוללת את חברת הביטוח האמריקאית U.S. Insurance Company of America בתמורה מוערכת בסך של כ-6.5 מיליון דולר. החברה הנרכשת פועלת במספר מדינות בארה"ב, בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים ולה רישיונות לפעילות בתחומי ביטוח נוספים.

במועד אישור הדוחות לרבעון השני, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד ביניים לבעלי המניות בהיקף של כ-20 מיליון שקל. זאת, בנוסף לדיבידנד של 20 מיליון ₪, שהוכרז וחולק בתחילת השנה, בגין שנת 2024.

ביום 24 באוגוסט 2025,לאחר תאריך הדוח, אישר דירקטוריון איילון ביטוח חלוקת דיבידנד ביניים לשנת 2025 בסך של 75 מיליון שקל, חלקה היחסי של החברה בדיבידנד הנ"ל הינו כ- 52 מיליון שקל .

בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מחודש מאי 2025 לקידום הקמת פעילות אשראי חוץ בנקאי בקבוצה וכחלק מהיערכות זו, לאחר תאריך המאזן, הקימה החברה חברת בת, גלובלטק מימון בע"מ, שעתידה לפעול מול רשות שוק ההון לקבלת רישיון אשראי מורחב, והכל כפוף לקבלת אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברות הקבוצה ואישורים רגולטוריים הנדרשים.

איילון ביטוח נבחרה כזוכה במכרז ביטוח תאונות אישיות תלמידים. בהתאם לתנאי המכרז, איילון ביטוח תבטח בביטוח תאונות אישיות את כלל התלמידים במדינת ישראל (כ-2.6 מיליון תלמידים). הפרמיה השנתית המוערכת הינה בסך של כ-183 מיליון שקל. המכרז הינו לתקופה של עד שלוש שנים, כאשר לצדדים שמורה הזכות לסיימה בהודעה מראש בכל שנה, בהתאם לקבוע בתנאי המכרז.

אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק: "אנו מסכמים את הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה עם שיפור משמעותי בתוצאות העסקיות, תוך המשך תנופת העשייה בכל תחומי הפעילות בישראל ובארה"ב. התשואה על ההון ברבעון זינקה לכ-44.5% (במונחים שנתיים), כאשר הרווח הכולל ברבעון השני של השנה למעלה מהוכפל לעומת התקופה המקבילה אשתקד ועומד על כ-96 מיליון שקל. בחציון הראשון של שנת 2025 הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות גדל בשיעור של כ- 96.7% ביחס לחציון המקביל אשתקד והסתכם בסך של כ- 131 מיליון שקל; רווח זה מהווה תשואה על ההון של כ- 30.4% (במונחים שנתיים).

בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה, אנו ממשיכים לפעול לחיזוק מנועי הצמיחה, ובהתאם לאחר תקופת הדוח, דיווחנו על שתי התפתחויות עסקיות בארה"ב: הסכם לרכישת חברת תשלומי השכר הדיגטלית Hourly וחתימה על מזכר הבנות לרכישת קבוצת ביטוח אמריקאית - עסקאות אלו (בהנחה ויושלמו) מהוות עוד אבן דרך בבניית התשתית הבינלאומית של הקבוצה, המשלבת טכנולוגיה, ביטוח ושירותים פיננסיים".

אמיל וינשל: "אנו ממשיכים בפיתוח הפעילות הבינלאומית, עם עסקאות חדשות בארה"ב"



לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן

32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.18 מיליון בווישור גלובלטק

קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה