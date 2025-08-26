תמיר פרדר מונה לאסטרטג השקעות ראשי בבית הסוכן רימונים

קבוצת רימונים שמחה להודיע על הצטרפותו של תמיר פרדר לתפקיד אסטרטג השקעות ראשי של הקבוצה. פרדר מביא עמו ניסיון של למעלה משלושה עשורים בשוק ההון. בתפקידיו הבולטים שימש כמנהל השקעות ראשי בהפניקס בית השקעות, ולפני כן כסמנכ"ל השקעות בפסגות גמל ופנסיה כיום פרדר, מכהן כדירקטור וחבר בוועדות השקעה של גופים פיננסיים שונים.
בתפקידו החדש ברימונים, יתמקד פרדר בהעצמת הסוכנים באמצעות כלים ותובנות מעולם ההשקעות, שיאפשרו להם להרחיב את סל הפתרונות ללקוחותיהם ולשלב בין ביטוח, חיסכון והשקעות בראייה כוללת.
לדברי רונן טוב, מנכ"ל ובעלים סוכנות רימונים: "הייתה לי הזכות כמנכ"ל בית ההשקעות פסגות להנות ולהעריך את הידע והמקצועיות הגבוהים של תמיר. מיום כניסתי לתפקיד פעלתי לעיבוי והעצמת פעילות הפיננסים בקבוצת רימונים. נכון להיום רק מספר קטן של בתי סוכן וסוכנויות גדולות מציעות לסוכנים שלהם פתרון דומה ואנחנו גאים להיות ביניהם. ככלל רימונים מציעה לסוכניה סל כלים רחב מקצועי וחדשני בתחום הפיננסי מה שהוביל את הקבוצה להגדלת מכירות הפיננסים בשיעור חד (מעל 2 מיליארד מכירות חדשות בשנה). אין לי ספק שתמיר הינו תוספת מקצועית משמעותית שתתרום להמשך מגמת הגידול של סוכני הקבוצה".
לדברי פרדר: “אני שמח להצטרף לרימונים סוכנות ביטוח. מטרתי היא לחזק את הסוכנים השותפים שלנו באמצעות ניסיון של עשרות שנים בשוק ההון, ולהעניק ללקוחותיהם פתרונות רחבים, מותאמים ואחראיים המשלבים ביטוח וחיסכון עם ידע מעולם ההשקעות והפיננסים".