יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״השקל ממשיך להתחזק ומושך עניין לצד הובלת מניות הבנקים״

 

 
יניב פגוט, צילום: ניקי וסטהפליניב פגוט, צילום: ניקי וסטהפל
 
יניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר
26/08/2025

״מדד ת״א-125 נסחר ביציבות עם נטייה קלה לעליות שערים. אנו מתקרבים לסיומו של חודש תנודתי יחסית, שנמצא כעת בטריטוריה חיובית, כשהמדדים המרכזיים עלו בכ-1% מתחילת החודש", אומר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. "במסחר היום נרשמת פעילות ערה במיוחד במניות הבנקים, בהובלת בנק הפועלים שמרכז לבדו מחזור של כ-200 מיליון ש״ח, נכון לשעה 14:20, והמניה עולה ביותר מ-3%.

מדד הבנקים מטפס בכ-2% ביום המסחר הנוכחי, משלים עלייה של 3.5% מתחילת החודש ושל כ-45% מתחילת השנה, ומהווה כיום את עוגן המסחר בבורסה. כמו כן, היום מתקיים עדכון מדדי MSCI, מהלך שאמור להוביל למחזורי מסחר ערים בניירות הכלולים במדדים אלו. בין המניות הבולטות בעדכון: הפניקס ונובה. בשוק המט״ח, לקראת פקיעת אופציות השקל-דולר בצהריים, השקל ממשיך להתחזק ונסחר ברמה של 3.365 שקלים לדולר - תיסוף של 0.37% מול הייצוגי של אתמול, ובסך הכול תיסוף של כ-0.7% מתחילת החודש וכ-7.7% מתחילת השנה. מניות הביטוח, שהן הכוכבות של שנת 2025 עד כה, ממשיכות לרכז עניין רב. היום בולטת מניית ליברה שמטפסת בכ-6% לאחר פרסום הדוחות, במחזור מסחר ער יחסית, ומשלימה עלייה של כ-12% החודש וכ-56% מתחילת השנה״.

