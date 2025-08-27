הבנקים הצילו את השוק המקומי מיום חסר כיוון - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

עוד יום ש"נגנב" על ידי מניות הבנקים וקצת מניות הפיננסיים. וזה מסתמן היטב בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות, כפי שזה קורה בחיוב החודשי! והחיוב השנתי? גם הוא מניות בנקים לרוב כאשר יש קמצוץ מניות ביטוח. בצד השלילה נציין גיוון ברמה היומית: אנרגיה ישראלית, מניות ישראל, וקצת דולר כאשר בצד החודשי מניות הבנייה ממשיכות להראות חולשה ענקית. החלק השנתי עדיין מאוכלס על ידי הדולר והאג"ח שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:



למרות החיוב בבנקים ובמדד העיקרי, השלילה שלטה בקרנות של הקטגוריה ברמה היומית (26-08). רק המניות המעוכבות עדכון הצליחו לשמור על חיוב כאשר אנליסט (היא אחת מאלו...) מובילה עם 0.34%. מתחילת החודש העניינים פחות מסוננים והקרן הטובה מגיעה אלינו מבית אושן יצירה עם 1.21%. לא הרבה לחודש...

לעומת זאת, מתחילת השנה אנו חוזרים לאנליסט עם 8.63% כאשר הרמה השנתית המלאה מובלת על ידי קרן של אילים עם 15.42%. בראש הטווח הארוך באמת, של שלוש שנים, נמצאת הקרן של אילים שוב עם 27.97%. עבודה די מופלאה עבור הקרן הגדולה ביותר המכילה 2.608 מיליארדי שקלים. הקרן של פורסט והקרן של ילין לפידות הינן הקרנות היקרות ביותר עם 0.95% כאשר נציין את הגיוס הגדול ביותר ביולי של 108.24 מיליוני שקלים בקרן של אנליסט.



הבורסות

ארה"ב: אחרי שלא היה המשך לעליות של יום שישי, ביום שני, הנה חזר השוק לעלות ביום שלישי. האם הכול נובע מן התוצאות המצוינות של מכירות הקמעונאיות שיצאו הרבה יותר טוב מן הצפוי (1.1% מול צפי של 0.2% בגרעיני ו-2.8%- מול 3.8%- ברגיל)? או בגלל העלייה באמון הצרכנים מצפי של 96.4 למצב של 97.4? מן המהלך התוך יומי המצב שונה לחלוטין!

דווקא אחרי הנתונים הטובים ראינו פתיחה שלילית קטנה ורק מן התחתית היומית הזו ראינו עליה יפה כאשר רק מ-21:00 ראינו עלייה דרמטית שהצליחה להתקרב שוב לשיא כל הזמנים. בינתיים, אין סיבה נראית לעין המסבירה את המהפך התוך יומי הזה לקראת סיום המסחר. נחכה ליום חמישי עם פרסום התוצר כדי להבין את המצב טוב יותר. כאמור, המספררים הסופיים מצוינים והנה הם:





תל-אביב: אז ההסבר הולך כך: הקרן הנורבגית החליטה לחסל את אחזקותיה בארץ, ובמיוחד את מניות הבנקים, וסיום ביצוע אקט זה הביא לעליות די דרמטיות בהן (2.67%) בגלל שהסיום של החיסול הזה נראה עכשיו כהסרה של עננה כבדה שעמדה מעל אותן המניות. בקיצור: תודה רבה לנורבגים שמכרו את העמדה שלהם! חוץ מזה, ומכמה מניות ביטוח, היינו רואים היום שוק שלילי למדיי וזה נראה היטב בקרנות הנאמנות לעיל.

בכל אופן, קשה להתלונן כאשר המדד העיקר נשאר בחיוב עם עלייה של 0.6% וגם מדד ת"א 90 עמד איתן עם ירידה מזערית של 0.01%-. בנדל"ן קצת סבלו עם ירידה של 0.72%- כאשר הטכנולוגיה עלתה ב-0.74%. המניות הקטנות נשארו עם עלייה קטנה של 0.23%. יש לזכור שאנו נמצאים בזמני המתנה לביצוע החלטת ראש הממשלה לגבי המהלך הבא: מימוש ההכרעה וכיבוש הרצועה כולה או הליכה לעסקה חלקית שתסיים בצורה מעשית את המלחמה.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-25-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום נורמטיבי בבורסה שלנו היה ביום שני. המחזור הכללי עמד על הנורמה עם 1.633 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35 והמוסדיים עמדו גם הם בנורמה, אולי בצד הנמוך של הדברים..., עם קניות של 464.1 מכירות של 362.9 ונטו: 101.2. נטו חיובי שתמיד שמחים לראות... מעניין לציין שבין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו אנו מוצאים עכשיו את טבע (24.9-) כאשר מנייה זו ככבה בין הנקנות ביותר תקופה ארוכה למדי. כמו כן, שטראוס (25.1-) בולטת גם היא במכירות. בצד הנקנות נציין את פועלים (40.3) ואת אלביט מערכות (42.1).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





תמונה: Dreamstime



