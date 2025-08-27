נופר אנרג׳י מתכוננת לעידן חדש: עמי לנדאו מצטרף כמנכ"ל, והחברה ממוצבת להובלת שוק האנרגיה בישראל

החברה מציגה ברבעון תנופת עשייה הכוללת צמיחה בחיבורים והקמות, חיזוק המבנה הארגוני והאיתנות הפיננסית וצמיחה בהיקפים משמעותיים בפיתוח העסקי

שיא בחיבורים והקמות – ההספק הכולל של מתקנים בהפעלה מסחרית עלו לכ-1.7 GW סולארי ולכ-0.2 GWh אגירה כאשר רק במהלך הרבעון הנוכחי השלימה החברה הקמות של כ-411 MW.

שיא החיבורים וההקמות ברבעון הנוכחי הביא לגידול דרמטי בנתונים הפיננסים של הפרויקטים המחוברים ומוכנים לחיבור כאשר במהלך הרבעון עלתה תחזית הכנסות ממחוברים ומוכנים לחיבור בשנה המייצגת חלק החברה האפקטיבי בכ-40% לכ-525 מיליון שקל אל מול רבעון מקביל אשתקד.

צמיחה מואצת – הספק כולל של מתקנים בהקמה ולקראת הקמה - 0.9 GWסולארי ו- 3.3 GWh אגירה.

הבטחת עתיד החברה לשנים הקרובות – הספק פרויקטים בייזום מתקדם של 5.8 GW סולארי ו- 11.5 GWh אגירה והספק פרויקטים בייזום של כ-1.4 GW סולארי וכ-7.5 GWh אגירה.

החברה מעלה תחזיות להכנסות ב-2026 ו-2027 בכ-7% וכ-32% בהתאמה. העלייה מיוחסת לתוספת פרויקטי אגירה ברומניה, ייזום פרויקטי אגירה בישראל ומכירת מלאי בפלטפורמת הייזום NOVENTUM.

מימוש אסטרטגית הצפת ערך והחזרת הון מהחברות הבנות לרבות מימון פרויקטלי ומימון מחדש בתנאים מיטיבים.

איתנות פיננסית – החברה הרחיבה את מקורותיה בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד שקל ברבעון באמצעות הרחבת מסגרות אשראי ומו"מ מתקדמים למימון וחילוצי הון. במקביל החברה מדווחת על מו"מ מתקדם למימון פרויקטלי בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל שצפוי בחודשים הקרובים במדינות ישראל, ארה"ב, פולין, איטליה ורומניה.

הצפת ערך - החברה עדכנה כי בכוונתה לבצע הליכי הצפות ערך בפלטפורמות ובפרויקטים.

חיזוק המבנה הארגוני לרבות החלפת הנהלה והתייעלות ארגונית.

הבשלת מאמצי הפיתוח העסקי וזינוק בצבר- החברה הרחיבה את פורטפוליו האגירה בכ-22 GWh, במקביל רפורמת השערים בבריטניה האיצה את הבשלת פרויקטי הייזום בפלטפורמת NOVENTUM וחתמה על מזכר הבנות לרכישת חברת סחר בחשמל באירופה.

תנאי שוק התומכים בסביבה העסקית: מחירי חשמל עולים, עלויות הקמה שהצטמצמו משמעותית, היצע חסר של ייצור חשמל ביחס לביקוש הצפוי בשנים הקרובות וצפי לתוואי ריביות יורד.

נופר אנרג׳י (ת״א: נופר), מובילה עולמית בתחום האנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025.

החברה מדווחת על שיא השלמות הקמות ברבעון של 411 MW והופכת להיות החברה השנייה בגודלה בהספק ייצור מחובר. היקף הפרויקטים המחוברים ומוכנים לחיבור עלה לכ-1.7 GW סולארי ולכ-0.2 GWh של מתקני אגירה. בנוסף, לחברה מתקני ייצור חשמל ואגירה בהקמה ולקראת הקמה בהיקף של 0.9 GW ושל 3.3 GWh בהתאמה. מתקנים אלו צפויים לייצר הכנסות שנתיות ממכירת חשמל בשנה ראשונה מייצגת בסך של למעלה מ-2 מיליארד שקל.

המשך פיתוח מואץ בכלל הפלטפורמות:

החברה מדווחת על התקדמות משמעותית בפעילות בישראל, אירופה וארה״ב.

בישראל- החברה ייצרה במהלך הרבעון צבר משמעותי של אגירה בהיקף של כ-7 GWh אותם השלימה באמצעות שותפויות עם שחקנים מובילים בשוק הישראלי וחתמה על מזכר הבנות לסגירה פיננסית של כ-2.4 מיליארד שקל תוך שיפור תנאי המימון וחילוץ הון לתמיכה בצמיחה.

באיטליה- החברה מדווחת על תנופת הקמות וחיבורים בתחום הסולארי במקביל לכניסה מהירה לתחום האגירה כאשר הצפי הוא הגעה להקמת 600 MW בסוף 2026.

ברומניה- החברה מעדכנת על שילוב מואץ של אגירה ברווחיות גבוהה לצד פרויקטי ה-PV, וחתימת מזכר הבנות לרכישת חברת סחר בחשמל.

באנגליה- הבשלת הייזום המתקדם - הגשה של כ-2.5 GW לסבב הראשון של רפורמת השערים על ידי NOVENTUM להם פוטנציאל הבטחת חיבורי רשת לזמן הקרוב והגשת 3.5 GW נוספים בינואר 2026, פעולות שיבטיחו מלאי למכירה בהיקפים של מאות מיליוני פאונד.

בארה"ב- מעדכנת החברה על יצירת צבר איכותי וגדול של פרויקטי אגירה ובנוסף ניצול הזדמנות בעקבות שינוי החקיקה (Safe harbor).

תוצאות פיננסיות:

החברה מדווחת על צמיחה עקבית בהכנסות, ב-EBITDA וב-FFO (12 חודשים אחרונים) של כ-38% לכ-663 מיליון שקל, צמיחה של כ-38% לכ-453 מיליון שקל וצמיחה של כ-30% לכ-285 מיליון שקל, בהתאמה.

לאחרונה התקשרה נופר ישראל במזכר הבנות על הסכם מימון בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל עם בנק לאומי שנועד להוזיל עלויות מימון, להאריך את מח״מ ההתחייבויות, לחלץ הון משמעותי מהפרויקטים בישראל ולהאיץ את הפיתוח העסקי.

לחברה קופת מזומנים ומסגרות פנויות למשיכה (מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות מתאגידים בנקאיים ואחרים ופיקדונות מוגבלים לשימוש) בהיקף של כ-700 מיליון שקל המיועדת לתמוך בצמיחה ולאפשר לחברה לנצל הזדמנויות אטרקטיביות בשווקי יעד מרכזיים.

הכנסות החברה ברבעון השני 2025 הסתכמו בכ-104 מיליון שקל בהשוואה לכ-100.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי הסתכם בכ-45 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, נבע בעיקרו בשינויים בשע"ח.

הכנסות החברה במחצית הראשונה 2025 הסתכמו בכ-162.3 מיליון שקל. סה"כ הפסד לתקופה הסתכם בכ-92.5 מיליון שקל ורווח כולל אחר של כ-106.5 מיליון שקל.

שינויי הנהלה:

במהלך חודש יולי 2025 הודיעה החברה על מינוי עמי לנדאו למנכ״ל החברה. עופר ינאי בעל השליטה בחברה, התפטר מתפקידו כיו״ר דירקטוריון ומונה לממלא מקום מנכ״ל וכן צבי לוין מונה ליו״ר הדירקטוריון. עם כניסתו של עמי לנדאו והשלמת תהליך חפיפה מקיף ינהיג את החברה החל מהחודשים הקרובים. החברה בוחנת בימים אלו מועמדים איכותיים לאיוש תפקיד סמנכ״ל הכספים.

עופר ינאי, בעל השליטה וממלא מקום מנכ״ל ציין: "השלמנו ברבעון הזה מספר מהלכים עסקיים, תפעוליים ופיננסים ואנו ממוצבים היטב לצמיחה בשווקי היעד בהם קיימות הזדמנויות משמעותיות. תנאי השוק, הכוללים ביקוש הולך וגובר לחשמל, היצע -חסר שאינו מדביק את הפער וסביבת ריבית יורדת, מהווים רוח גבית חזקה לפעילות שלנו.התקופה האחרונה הייתה בסימן של קבלת החלטות נועזות ורוח חדשה בחברה. האצנו תהליכי ארגון ותהליכים פיננסים מהותיים וביצענו "ניקוי שולחן" יסודי כהכנה לכניסת מנכ"ל חדש. אני גאה לומר שבתקופה זו חזרנו להוביל את השוק בישראל והפכנו לחברה השנייה בגודלה מבחינת הספק ייצור מותקן.

כעת, אני מתרגש לקראת הצטרפותו של עמי לנדאו למשפחת נופר אנרג'י כמנכ"ל. עמי, מנהל מוכשר, מנוסה ורב פעלים, ישלים בחודשים הקרובים תהליך חפיפה מקיף ויקבל לידיו את ניהול החברה. יחד, נעבוד כתף לכתף ונתמקד בקפיצת המדרגה הבאה, במטרה לייצר ערך רב עבורכם, בעלי המניות שלנו".



