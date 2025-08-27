יאיר אוחיון: ״למרות הירידה בהכנסות בשל המלחמה, קסטרו-הודיס חוותה התאוששות במכירות החנויות ואתרי הסחר״

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-504.1 מיליון ש"ח לעומת כ-537.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

קיטון של כ-6.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הנובע בעיקר מפגיעה בהכנסות בשל מבצע 'עם כלביא', כשהגידול במכירות בחנויות הזהות סייע למתן את השפעתו.

מתום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח, מותגי הקבוצה חוו התאוששות בקצב ההכנסות שבאה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בשיעור של כ-13%.

הקבוצה ממשיכה בתנופת העשייה עם המשך פריסת חנויות משמעותית, כאשר מתחילת השנה נפתחו 15 חנויות חדשות בכלל המותגים.

שיפור עקבי של המותג קסטרו - ברבעון השני נשמר שיעור רווח תפעולי של כ-7.2% בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-60.3 מיליון ש"ח לעומת כ-87.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. להערכת החברה, מבצע 'עם כלביא' הוביל לאובדן רווח תפעולי פוטנציאלי של כ-35 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-23.2 מיליון ש"ח לעומת כ-56.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד מיוחד בסך של כ-200 מיליון ש"ח (כ-23.4 ש"ח למניה) מתוך עודפי החברה הראויים לחלוקה, אשר צפוי להיות מחולק ביום 14 בספטמבר 2025.

נתוני הדו"חות:

הכנסות הקבוצה ברבעון השני של שנת 2025 קטנו בכ-6.2% והסתכמו בכ-504.1 מיליון ש"ח לעומת כ-537.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מפגיעה בהכנסות בשל ימי מבצע 'עם כלביא', המקוזזת בחלקה על ידי גידול במכירות החנויות הזהות. על פי הערכות הקבוצה, ההכנסות בתקופת מבצע 'עם כלביא' נפגעו בהיקף של כ-76 מיליון ש"ח. הקבוצה מציינת כי מתום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום דוח זה, חוותה הקבוצה התאוששות בקצב ההכנסות אשר באה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בכלל מותגי הקבוצה בשיעור של כ-13%.

הקבוצה הציגה גידול של כ-1.3% במכירות החנויות הזהות של מותגי הקבוצה ברבעון השני לשנת 2025 שהסתכמו בכ-425.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-419.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום אופנת ההלבשה הציגה הקבוצה גידול של כ-0.9% במכירות החנויות הזהות, בתחום אביזרי האופנה רשמה הקבוצה גידול של כ-3.3% ובתחום הקוסמטיקה נרשם קיטון של 7.3%.

הקבוצה הציגה גידול של כ-4.4% במכירות החנויות הזהות של מותגי הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2025 שהסתכמו בכ-832.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-797.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. בתחום אופנת ההלבשה הציגה הקבוצה גידול של כ-4.4% במכירות החנויות הזהות, בתחום אביזרי האופנה רשמה הקבוצה גידול של כ-5.5% ובתחום הקוסמטיקה נרשם קיטון של 3.6%.

הפדיון החודשי הממוצע למ"ר של כלל מותגי הקבוצה בפעילותה בישראל הסתכם ברבעון השני לשנת 2025 בכ-2,192 ש"ח לעומת כ-2,151 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 1.9%.

הפדיון החודשי הממוצע למ"ר של כלל מותגי הקבוצה בפעילותה בישראל הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2025 בכ-2,015 ש"ח לעומת כ-1,917 ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, עלייה של 5.1%.

הכנסות מגזר אופנת ההלבשה ברבעון השני לשנת 2025 קטנו בכ-7.4% והסתכמו בכ-334.7 מיליון ש"ח לעומת כ-361.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', המקוזז בחלקו על ידי הגידול במכירות בחנויות הזהות. בתחום פעילות אופנת ההלבשה נרשם רווח תפעולי של כ-42.8 מיליון ש"ח לעומת כ-50.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מקיטון בשיעור הרווחיות הגולמית ומגידול בהוצאות שכר עבודה שנבעו בעיקרן מעליית שכר המינימום ומגידול במצבת העובדים ובעלויות השיווק והפרסום.

במגזר אופנת ההלבשה, אורבניקה והודיס הציגו ברבעון השני קיטון של כ-3% בהכנסות שהסתכמו בכ-114.8 מיליון ש"ח ובכ-75.9 מיליון ש"ח, בהתאמה. אורבניקה רשמה ברבעון השני שיעור רווח תפעולי המהווה כ-16.4% מההכנסות והודיס רשמה רווח תפעולי המהווה כ-17.8% מההכנסות. הכנסות המותג קסטרו הסתכמו בכ-144 מיליון ש"ח לעומת כ-164.8 ברבעון המקביל אשתקד. למרות ירידה ברווח התפעולי מכ-11.8 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2024 לכ-10.4 מיליון ש"ח ברבעון השני לשנת 2025, בעיקר בהשפעת מבצע 'עם כלביא', המותג קסטרו שמר על שיעור רווח תפעולי של כ-7.2% בין התקופות.

תחום אביזרי אופנה תרם הכנסות של כ-146.3 מיליון ש"ח, קיטון של כ-4.7% לעומת כ-153.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתחום אביזרי אופנה ירד בכ-41% והסתכם בכ-21 מיליון ש"ח לעומת כ-35.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מקיטון בשיעור הרווחיות הגולמית, מגידול בהוצאות שכר המינימום וכן, מגידול בעלויות השיווק והפרסום.

תחום הטיפוח והקוסמטיקה תרם הכנסות של כ-18 מיליון ש"ח, קיטון של כ-12% לעומת כ-20.5 ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' ומקיטון במכירות החנויות הזהות, אשר קוזזו בחלקם על ידי גידול במצבת החנויות. ברבעון השני נרשם הפסד תפעולי בתחום הטיפוח והקוסמטיקה שהסתכם בכ-358 אלף ש"ח לעומת רווח תפעולי של כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהקיטון בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא', מקיטון ברווחיות הגולמית (שנובע מהירידה בהכנסות, מגידול בעלויות הרכישה ועלייה בשיעור ההנחה הממוצעת) וכן, מגידול בהוצאות שכר עבודה.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2025 ירד בכ-8.4% והסתכם בכ-302.3 מיליון ש"ח (כ-60% מהמחזור) לעומת כ-329.9 מיליון ש"ח (כ-61.4% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות במגזר אופנת ההלבשה נותר ללא שינוי לעומת הרבעון אשתקד, כ-59.4% וזאת למרות הקיטון במכירות הנובע מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא'. הקיטון בשיעור הרווחיות הגולמית נובע בעיקר משוני בתמהיל המכירות ועלייה בשיעור ההנחה הממוצעת במגזר אביזרי אופנה, לצד עלייה בהוצאות האחסון, אשר קוזזו בחלקם על ידי ירידה בעלויות ההובלה והשילוח והשינוי בשער החליפין. הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 ירד ב-0.84% והסתכם בכ-556.8 מיליון ש"ח לעומת כ-561.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-60.3 מיליון ש"ח לעומת כ-87.7 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2024. הקיטון נובע בעיקר מהפגיעה בהכנסות בימי מבצע 'עם כלביא' - על פי הערכות החברה, הפגיעה בהכנסות במהלך מבצע 'עם כלביא' שמהלכו חנויות החברה היו סגורות, הובילה לאובדן של רווח תפעולי פוטנציאלי של כ-35 מיליון ש"ח. כמו כן, ברבעון השני נרשם הפסד תפעולי בסך של כ-3.2 מיליון ש"ח הנובע מפעילות אחרים לא מיוחסים, בעיקר בגין עלויות תפעוליות.

לצורך החדרת המותג 'איב רושה' לשוק האמריקאי וביטול חוזי חכירה עקב התמקדות בפעילות המכירה המקוונת והסיטונאית. ביום 11 באוגוסט 2025, לאחר תאריך הדו"ח, קבוצת קסטרו-הודיס.

הודיעה כי היא קבלה הצעה מרון רוטר, מנכ"ל ,Radixis החברה בארה"ב בעלת הזיכיון הבלעדי לשיווק והפצה של המותג 'איב רושה', והבן של בעלי השליטה בחברה, לרכישת מניותיה ב-Radixis תמורת כ-5 מיליון דולר.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-80.3 מיליון ש"ח לעומת כ-108.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ-23.2 מיליון ש"ח לעומת כ-56.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-23.3 מיליון ש"ח לעומת כ-60.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הקבוצה נמצאת עם נזילות גבוהה. נכון ליום 30.6.2025, הסתכמו יתרות המזומנים ושווי המזומנים של הקבוצה בכ-500 מיליון ש"ח. לאותו המועד לקבוצה עודף מזומנים על חוב פיננסי בסך של כ-441.4 מיליון ש"ח.

ביום 27 באוגוסט 2025 החליט דירקטוריון קסטרו-הודיס על חלוקת דיבידנד מיוחד לבעלי מניות החברה בסך של כ-200 מיליון ש"ח (כ-23.4 ש"ח למניה) מתוך עודפי החברה הראויים לחלוקה, אשר צפוי להיות מחולק ביום 14 בספטמבר 2025.

יאיר אוחיון מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס, מסר: "ההכנסות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה קטנו בהשפעת מבצע 'עם כלביא' שבמהלכו החנויות היו סגורות במשך 12 ימים, כשהשפעה זו קוזזה על ידי עלייה במכירות החנויות הזהות של הקבוצה. למרות זאת, חווינו פתיחה חזקה לרבעון השלישי - מאז תום המבצע ועד בסמוך למועד פרסום הדו"ח הקבוצה חוותה התאוששות בקצב ההכנסות אשר באה לידי ביטוי בעלייה במכירות החנויות הזהות ואתרי הסחר בתקופה זו בשיעור של כ-13%.

הקבוצה ממשיכה לפתח את כלל המותגים ופעילות האי-קומרס ממשיכה לצבור תאוצה. מתחילת השנה נפתחו 15 חנויות חדשות, מתוכן 4 של אורבניקה ו-7 חנויות של הודיס. המותג קסטרו במגמת שיפור מתמיד ונהנה מהמשך גידול במכירות החנויות הזהות וברווחיות. המותג טופ טן נהנה ברבעון השני משיעור הגידול הגבוה ביותר מבין מותגי הקבוצה כשסך ההכנסות והרווח התפעולי צמחו לעומת הרבעון אשתקד, למרות מבצע 'עם כלביא'. בתחום האופטיקה, אנו מרחיבים את פריסת חנויות קרולינה למקה כחלק ממעבר מדוכנים לחנויות וממשיכים להגדיל את נתח השוק. במהלך הרבעון הרביעי צפוי להיפתח מרכז הלוגיסטיקה החדש של אורבניקה, שישפר משמעותית את היעילות התפעולית ויתמוך בהאצת קצב הצמיחה.

כלל הגורמים הללו נותנים לנו ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של הקבוצה בהמשך השנה וודאות גבוהה בהשגת היעדים שלנו לשנת 2025. הקבוצה איתנה ונמצאת עם נזילות גבוהה המאפשרת לה להמשיך להשקיע בפיתוח כלל המותגים ולחלק דיבידנד מיוחד לבעלי המניות".



