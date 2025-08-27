רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "העסקה בארה״ב תכפיל את תיק הנכסים ותוביל לעלייה חדה בהכנסות ובתזרימי המזומנים של החברה"

ברבעון השני של 2025 גדל ה-NOI ב-3% כ-6.7 מיליון דולר, וה-FFO צמח בכ-10% לכ-3.2 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה;

ביוני 2025 חתמה החברה על מכתב כוונות לרכישת פורטפוליו של 16 מרכזים מסחריים בארה"ב בתמורה ל-276 מיליון דולר (כ-930 מיליון שקל);

במאי 2025 רכשה החברה מתחם מסחרי בניו ג'רזי בכ-37.5 מיליון דולר, המניב NOI מייצג של כ-2.5 מיליון דולר בשנה, עם שיעור תפוסה של כ-97%;

מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה"ב, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2025.

למדיפאואר 18 נכסים מניבים בארה"ב, בשטח להשכרה כולל של כ-195 אלף מ"ר, וכ-290 שוכרים עם חוזי שכירות המסתיימים בין השנים 2025 עד 2044. שיעור התפוסה הממוצע בנכסי החברה עומד על 94%, נכון ליום 30 ביוני 2025.

פעילותה של מדיפאואר בתחום המרכזים המסחריים נהנית כיום מתנופה עסקית: במהלך הרבעון השני של 2025 חתמה החברה על מכתב כוונות (לא מחייב) לרכישת פורטפוליו נדל"ן מסחרי-מניב, הכולל 16 מרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים בפנסילבניה ובמרילנד, בתמורה לסך של כ-276 מיליון דולר (כ-930 מיליון שקל). מדובר בעסקה אסטרטגית, שצפויה להגדיל משמעותית את תיק הנכסים המניב של מדיפאואר בארצות הברית ולהביא לגידול חד בהיקף ההכנסות ובתזרימי המזומנים של החברה.

המרכזים המסחריים בהסכם החדש הינם בשטח כולל להשכרה של כ-135 אלף מ"ר, ומניבים NOI מייצג בסך של כ-20 מיליון דולר בשנה. התקופה הממוצעת של מרבית חוזי השכירות במרכזים הינה כ-5 שנים, בשיעור תפוסה של כ-96% ודמי שכירות ממוצעים למ"ר של כ-13.4 דולר לחודש. שוכרת העוגן העיקרית במרכזים היא רשת הסופרמרקטים Giant הפועלת במסגרת קבוצת הקמעונאות הבינלאומית מהגדולות בעולם - Ahold Delhaize - המדורגת BBB+ על ידי S&P ו-Moody’s בארה״ב.

בנוסף, במהלך הרבעון השני של 2025 (מאי 2025) השלימה החברה עסקה משמעותית לרכישה של מתחם מסחרי בניו ג'רזי בתמורה לכ-37.5 מיליון דולר. המתחם שנרכש הינו בתפוסה של כ-97%, והוא כולל שישה מבנים מעוני סופרמרקט בשטח להשכרה של כ-10.3 אלף מ"ר. ה-NOI המייצג מהמתחם הוא כ-2.5 מיליון דולר בשנה.

התוצאות הכספיות:

ההכנסות מדמי שכירות בחציון הראשון של 2025 הסתכמו לסך של כ-19.6 מיליון דולר, גידול של כ-2% בהשוואה להכנסות של 19.2 מיליון דולר לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מדמי שכירות ברבעון הראשון של 2025 הסתכמו לסך של כ-10 מיליון דולר, גידול של כ-4% לעומת הכנסות בסך 9.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהשכרת נכסים (NOI)הסתכם בחציון הראשון של 2025 בכ-12.8 מיליון דולר, עלייה של 1.3% בהשוואה לכ-12.6 מיליון דולר בחציון המקביל . ה-NOI מהשכרת נכסים הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-6.7 מיליון דולר, גידול של 3% לעומת NOI בסך 6.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO הסתכם בחציון הראשון של 2025 בכ-6 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה לFFO של כ- 5.5 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד. ברבעון השני של 2025 הסתכם ה-FFO בכ-3.3 מיליון דולר, גידול של 10% בהשוואה ל-FFO בסך של כ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.





פעילות השוטפת של החברה הניבה בחציון הראשון של 2025 תזרים חיובי בסך של 9 מיליון דולר.

ליום 30 ביוני 2025 סך ההלוואות של החברה מתאגידים פיננסיים הינו כ-263 מיליון דולר ארה"ב, בריבית שנתית ממוצעת של 4.1%.

נכון ליום 30 ביוני 2025, ההון העצמי (המיוחס לבעלי מניות החברה) הסתכם בכ-136.6 מיליון דולר, לעומת כ-128.7 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2024, ולעומת כ-133.3 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2024.

רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "הרבעון השני של 2025 עמד בסימן העסקה האסטרטגית שאנו מקדמים לרכישת 16 מרכזים מסחריים בפנסילבניה ובמרילנד, ארה"ב. בימים אלה אנו ממשיכים לקדם את העסקה, לרבות השלמת בדיקת הנאותות והמבנה הפיננסי מדובר בעסקה משמעותית שצפויה להכפיל את תיק הנכסים של החברה בארה"ב מ-18 ל-34 ולהביא לעלייה חדה בהכנסות ובתזרימי המזומנים של החברה. העסקה משתלבת היטב באסטרטגיה של החברה לרכישת מרכזים מסחריים שכונתיים איכותיים, עם שוכרי עוגן בעלי איתנות פיננסית, וזאת כחלק מהעמקת פעילות החברה באזורי ביקוש אטרקטיביים בחוף המזרחי".



