המכס האמריקאי פוגע בהודו: הממשלה והבנק המרכזי של הודו שוקלים צעדים לריכוך הנזק הכלכלי

צרפת: הצבעת האמון הצפויה בספטמבר מעמידה את חוסן השוק למבחן

חוסר הוודאות הפוליטית בצרפת גבר לקראת הצבעת אמון, אך ההשפעה על השווקים נותרה יחסית מינורית. עבור משקיעי מניות, חברות רב־לאומיות (MNCs) בתחומי הצריכה והתעשייה עשויות להוכיח עמידות גבוהה יותר, בעוד שהמערכת הפיננסית צפויה להיפגע. באג"ח, המרווח בין אג"ח ממשלת צרפת לגרמניה התרחב, אך יכולת הנשיאה היחסית של החוב הצרפתי צפויה לצמצם את פוטנציאל המכירה.

הפוליטיקה בצרפת חזרה למרכז הבמה לאחר שראש הממשלה פרנסואה ביירו הכריז כי יתמודד עם הצבעת אמון ב־8 בספטמבר, ימים ספורים לפני דיוני התקציב בפרלמנט והשביתה הכללית המתוכננת ל־10 בספטמבר. הסבירות לנפילת ממשלתו של ביירו גבוהה לנוכח המיעוט השברירי שלו והעובדה שהסוציאליסטים מצטרפים לשמאל הקיצוני ולימין הקיצוני בהתנגדות לתכניתו הפיסקלית. עם זאת, גם בתרחיש כזה הנשיא מקרון לא יידרש לפזר את הפרלמנט. הוא יוכל למנות ראש ממשלה חדש שיגבש תקציב חלופי, אולי עם הידוק פיסקלי מתון יותר. הדבר מפחית את הסיכון שנראה פאניקה דומה לזו שנרשמה בשווקים בקיץ שעבר, כאשר המשקיעים חששו מממשלה בראשות קיצוניים.

תגובת השוק הייתה מתונה מהמצופה. מניות צרפת נפרדו מתשואות האג"ח הריבוניות והציגו עמידות ניכרת, זאת מאחר שחלק גדול מהפרמיה הפוליטית כבר תומחרה מראש. עם זאת, התנודתיות צפויה להישאר גבוהה בשבועות הקרובים. גם הרכב המדד מקטין את הסיכון המקומי: מניות הפיננסים, המהוות רק 12% מהמדד, היו המשפיעות העיקריות על הדשדוש עם ירידה של 8.5% ביומיים, בעוד שמניות בתחומי הצריכה והבריאות החזיקו מעמד טוב יותר עם ירידות מתחת ל־1%. אנו מצפים שהתנודתיות תישאר גבוהה בטווח הקרוב ונעדיף חברות רב־לאומיות עם חשיפה פיסקלית מוגבלת בתחומי הצריכה והתעשייה, המהוות יותר ממחצית משווי השוק של המדד. רעש פוליטי ימשיך להכביד על הפיננסים, אך אנו נוטים להסתכל מעבר לכך, מאחר והבנקים הגדולים בצרפת עדיין מציגים פרופיל אטרקטיבי של החזרי ערך לבעלי המניות.

גם שוק האג"ח הגיב לחידוש הטלטלות הפוליטיות. המרווח בין אג"ח ממשלת צרפת ל-10 לבין אג"ח ממשלת גרמניה זינק כמעט ל־80 נקודות בסיס. אמנם מדובר ברמה נמוכה מהשיאים שנרשמו בסוף 2024, אך עדיין בולטת העובדה שהמרווח גבוה מזה של ספרד או יוון. במילים אחרות, צרפת משלמת כיום יותר מאותן מדינות על חוב חדש. יחד עם זאת, יכולת הנשיאה של החוב בצרפת עדיין גבוהה יחסית, שכן המדינה נהנתה לאורך זמן ממימון זול במיוחד ומחוב בעל מח"מ ארוך. גורמים אלו אמורים להגביל את עוצמת המכירות באג"ח ממשלת צרפת. אף על פי כן, לא קיים פתרון מהיר לדילמה הפוליטית הנוכחית, כפי שכבר ציינו בעבר. כתוצאה מכך, גם תוספת המרווח על חוב ממשלת צרפת לא תיעלם בקלות.

ננד דיניץ', אסטרטג מחקר מניות, יוליוס בר

דריו מסי, ראש תחום אג"ח, יוליוס בר

הודו: מכס של 50% על יצוא לארצות הברית נכנס לתוקף היום

החל מהיום (27 באוגוסט) יצוא של הודו לארצות הברית מתייקר ב־50% בעקבות הוספת מכס עונשי נוסף של 25%. יצוא לארצות הברית מהווה כ־2% בלבד מהתוצר המקומי הגולמי של הודו, אך מדובר בשוק היצוא הגדול ביותר שלה, ולכן ההערכות הן שההשפעה על הצמיחה לשנת הכספים 2026 עשויה להגיע לכ־1%. הממשלה כבר הודיעה על הפחתת מיסי צריכה ושוקלת צעדים נוספים כדי לצמצם את הפגיעה. הבנק המרכזי של הודו (RBI) עשוי להמשיך בצעדי הקלה נוספים. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידה על רקע החששות הפיסקליים בעקבות הפחתת המיסים.

המכס הנוסף הוטל בעקבות המשך רכישות נפט רוסי על ידי הודו. ביקור מתוכנן של משלחת אמריקאית בהודו (25–29 באוגוסט) בוטל, מה שדוחה את סבב השיחות הבא. ההערכות הן כי 55%–66% מהיצוא ההודי לארצות הברית יושפע מהמכס, בהם טקסטיל, תכשיטים, פירות ים, שטיחים ורהיטים. המהלך צפוי לפגוע בכושר התחרות של הודו מול מתחרות כמו סין ווייטנאם. היקף היצוא ההודי לארצות הברית עמד ב־2024 על 87.4 מיליארד דולר. סוכנות S&P מעריכה כי יצוא החשוף למכסים האמריקאיים לאחר החרגת ענפים כמו תרופות, מוצרי אנרגיה, אלקטרוניקה וסמיקונדקטורים, נמוך יותר ומהווה כ־1.2% מהתוצר.

כלכלת הודו נשענת פחות על סחר חוץ ויותר על צריכה מקומית, המהווה כ־60% מהצמיחה. עם זאת, כלכלנים מעריכים שהמכס עלול לגרוע 0.6 עד 0.9 נקודות אחוז מהצמיחה לשנת הכספים 2025, ולהוריד אותה מתחת ל־6%. ה־RBI הותיר באוגוסט את תחזית הצמיחה שלו ל־6.5%, אך הדגיש כי אי ודאות גלובלית, מתחים גיאופוליטיים ותנודתיות פיננסית מהווים סיכון.

במקביל, הודיעה הממשלה על תוכנית להפחתת מיסי צריכה שתיכנס לתוקף לפני חג הדיוואלי (20 באוקטובר), ככל הנראה בסוף ספטמבר. המהלך צפוי לתמוך בצריכה המקומית ולסייע בתקופת המכסים. צעדים נוספים שנשקלים כוללים תמיכה ישירה ליצואנים, הלוואות בריבית נמוכה ופתיחת שווקים חדשים. הנשיא מודי הקים שתי ועדות ברמה גבוהה שיגבשו המלצות למדיניות חדשה ולצעדים שיחזקו את ההשקעות והצמיחה.

במקביל, לפי דיווח בבלומברג, בתי הזיקוק ההודיים מתכננים להפחית את רכישות הנפט מרוסיה בתקופה הקרובה – ויתור מסוים מול הלחץ האמריקאי, אך כזה שאינו משדר כוונה לנתק את הקשרים עם רוסיה. ההנחה על נפט רוסי ירדה השנה ל־7% בלבד לעומת 14% ב־2024, כך שהמעבר למקורות חלופיים אינו צפוי להיות יקר במיוחד מבחינה פיסקלית.

סוק יין יונג, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר