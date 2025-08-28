ארתור לשינסקי, מנכ״ל רבוע כחול נדל״ן: ״נבחרנו כיזם פרויקט ב-21 מתחמי התחדשות עירונית ברחבי הארץ״

זינוק של 168% ברווח הנקי של רבוע כחול נדל"ן ברבעון השני של 2025 לכ-305 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי בחציון הראשון גדל ב-55% לכ-382.6 מיליון ש"ח.

ה-NOI של רבוע כחול נדל"ן הסתכם בחציון הראשון של שנת 2025 לסך של כ-195 מיליון ש"ח, ואילו ה-FFO הסתכם בחציון הראשון של שנת 2025 לסך של כ-170 מיליון ש"ח.

הכנסות החברה מדמי שכירות, לפי דוחות מאוחדים מורחבים הסתכמו בחציון בכ-229 מיליון ש"ח.

ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בחציון בכ-78 מיליון ש"ח.

החברה ממשיכה בקידום פעילותה בתחום המגורים בפרויקטים של עירוב שימושים והתחדשות עירונית בהיקף של כ-14,400 יח"ד. כ-900 יח"ד מהן כבר בביצוע או בשיווק:

בשכונת תלפיות בירושלים אושרה להפקדה תוכנית לבניית כ-730 יח"ד למכירה בשוק החופשי. בנוסף פועלת החברה בשיתוף פעולה מלא עם הגופים הסטטוטוריים להוספת כמות משמעותית של דירות להשכרה.

במתחם מגדים שבקריית גת מקדמת החברה פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של יותר מ-4,000 יח"ד יזם חדשות וכ-30 אלף מ"ר שטחי מסחר בשני מרכזי מסחר על צירי תנועה ראשיים בעיר.

בחודש יולי 2025 (לאחר תאריך המאזן), קיבלה החברה אישור אכלוס (טופס 4) לפרויקט "תוצרת הארץ", ובחודש אוגוסט 2025 החלה מסירת דירות בפרויקט.

פעילותה השוטפת של החברה הניבה בחציון הראשון של 2025 תזרים מזומנים חזק בסך של כ- 280 מיליון ש"ח.

שווי נכסי הנדל"ן של החברה עומד על כ-9.1 מיליארד ש"ח - מחציתם, בשווי של כ-4.5 מיליארד ש"ח, לא משועבדים.

גידול של כ-13% בהון העצמי לכ-4.1 מיליארד ש"ח, כ-34% מסך המאזן המורחב.

ליום 30 ביוני 2025 לחברה יתרות נזילות בסך כ- 2.2 מיליארד ש"ח.

רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב והמגורים שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה (58.3%), מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של 2025.

החברה סיימה את החציון הראשון של 2025 ברווח נקי בסך של כ-383 מיליון ש"ח, גידול של 55% לעומת 247 מיליון ש"ח בחציון המקביל בשנת 2024. ברבעון השני של 2025 הסתכם הרווח הנקי בכ-305 מיליון ש"ח, גידול של 170% לעומת 113 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2024.

ה-NOI בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם לסך של כ-195 מיליון ש״ח וה-FFO (לגישת ההנהלה, כולל תחום הייזום למגורים) בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם לסך של כ-170 מיליון ש"חעליה של 6% ביחס לחציון המקביל אשתקד. ברבעון השני של 2025 הסתכם ה-FFO בכ-96 מיליון ש"ח לעומת FFO בסך של כ-87 מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד.

הכנסות החברה מדמי שכירות לפי דוחות מאוחדים מורחבים הסתכמו בחציון הראשון של 2025 בכ-229 מיליון ש"ח, לעומת כ- 225 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 1.7%.

הכנסות החברה ממכירת דירות הסתכמו בחציון הראשון של 2025 בכ-78 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-97 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. ברבעון השני של 2025 הסתכמו הכנסות החברה ממכירת דירות בכ-41 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-47.4 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2024.

בתקופת הדוח החברה המשיכה להכיר בהכנסה מפרויקט "תוצרת הארץ" ופרויקט "אשרמן". נכון ליום 30 ביוני 2025 חתמה החברה על הסכמים למכירת 271 דירות בפרויקט "תוצרת הארץ" ו-2 דירות נמצאות בתהליכי רכישה, ו-77 דירות בפרויקט "אשרמן". בחודש יולי 2025 (לאחר תאריך המאזן), קיבלה החברה אישור אכלוס (טופס 4) לפרויקט "תוצאת הארץ", ובחודש אוגוסט 2025 החלה מסירת דירות בפרויקט.

בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון רבוע כחול נדל"ן, מוטי בן משה מציין, כי "נכון ליום 30 ביוני 2025, לרבוע כחול נדל"ן נכסי נדל"ן בשווי של כ-9.1 מיליארד ש"ח - מתוכם, נכסים לא משועבדים בשווי של כ-4.5 מיליארד ש"ח. אנחנו פועלים כל העת על מנת להמשיך ולהשביח את הנכסים הקיימים, להגדיל את הזכויות ולהוסיף שימושים לצד שמירה על איתנותה הפיננסית של החברה ". בן משה חושף כי רבוע כחול נדל"ן מקדמת בימים אלה, ביחד עם שותף אסטרטגי, הקמת מגדל יוקרתי ייחודי בן 60 קומות בצומת חשמונאים-דרך בגין בת"א. במגדל המתוכנן ישולבו קומות מגורים נפרדות עם משרדים ושטחי מסחר ופנאי יחד עם שטחים ציבוריים בסטנדרט בינלאומי לרווחת הדיירים.

"אנחנו ממשיכים להגדיל ל-100% את החזקתנו בנכסים ההיסטוריים של החברה ומציינים כבר כיום צמיחה עקבית של יותר מ- 121% בהיקף נכסי הנדל"ן של החברה מאז רכישת השליטה, בשלהי 2016". עם זאת, מדגיש בן משה, כי קבוצת רבוע כחול מקפידה על גישה שמרנית בעת הזאת בניהול השקעותיה תוך הקפדה על תמיכה בשוכרים בנכסינו השונים שעסקיהם נפגעו בימי מבצע "עם כלביא".

"הגם שאנו מציינים בסיפוק את התוצאות העסקיות המבורכות, כולנו מייחלים לימים טובים יותר לעם ישראל בכלל ובפרט לחטופים, לפצועים, למשפחות השכולות ולחיילים בחזיתות השונות" מייחל מוטי בן משה.

מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, ארתור לשינסקי הוסיף כי בחודשים אלה ממשיכה החברה בקידום פעילותה בתחום המגורים בפרויקטים של עירוב שימושים והתחדשות עירונית בהיקף של כ-14,400 יח"ד. כ-900 יח"ד מהן כבר בביצוע או בשיווק. לשינסקי מפרט כי "נבחרנו כיזם פרויקט ב-21 מתחמי התחדשות עירונית ברחבי הארץ, מהם 8 מתחמים שבהם עברנו את הרוב הדרוש . בשכונת תלפיות בירושלים אושרה להפקדה תוכנית לבניית כ-1,000 יח"ד מעל קניון הדר שהחברה שותפה בו. כ-730 יח"ד בפרויקט מיועדות לשיווק וכ-270 יח"ד צפויות להתווסף עם יעוד להשכרה אותן אנחנו מקדמים ביחד עם הרשויות. במתחם מגדים שבקריית גת אנחנו מקדמים פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של יותר מ-4,000 יח"ד יזם ובסה"כ כ 4600-5000 יח"ד חדשות וזאת בנוסף לכ-30 אלף מ"ר שטחי מסחר בשני מרכזי מסחר על צירי תנועה ראשיים בעיר".

לרבוע כחול נדל"ן 116 נכסים מניבים (כולל פרויקט B.O.T - חניון גבעון, ונכס לפיתוח הידוע כ"קמפוס בצלאל" בירושלים), בשטח כולל של כ-487 אלפי מ"ר, מתוכם סך של כ-330 אלפי מ"ר שטחי השכרה וכ-157 אלפי מ"ר שטחי חניה. מרבית נכסי החברה ממוקמים במרכז הארץ ובאזורי ביקוש, והם מושכרים בחוזים לתקופות שונות למטרות מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.

מדוחות רבוע כחול נדל"ן למחצית הראשונה של 2025 עולה עוד כי:

עלייה בשווי של נדל"ן להשקעה לפי הדוח המאוחד המורחב - ברבעון השני של 2025 נרשמה עלייה נטו של 141 מיליון ש"ח בשווי נדל"ן להשקעה, לעומת עלייה של 110 מיליון ש"ח ברבעון ההשני של 2024. עיקר עליית ערך נדל"ן להשקעה נרשמה ברבעון השני של 2025, והיא נובעת בעיקרה מעלייה בדמי השכירות, וקידום והשבחה של תוכניות סטטוטוריות המשפיעות על נכסי החברה, אשר נמצאים סמוכים למתחמי מטרו וצירי תנועה מרכזיים ובין השאר אישור להפקדה תוכנית לתוספת משמעותית של זכויות למגורים בקניון הדר בירושלים..

שיעור התשואה המשוקלל (CAP RATE) הנגזר מהנדל"ן להשקעה המושכר עמד על כ-6.4% (כמוצג בדוח הדירקטוריון של החברה), בעוד עלות אגרות החוב המשוקללת של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2025, הינה כ-2% בלבד. נתונים אלה מבטאים מרווח של כ-4.4%.

ה-EPRA NRV של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2025 לכדי כ-5.1 מיליארד ש"ח (כ-418.5 ש"ח למניה) יותר ממיליארד שקל מעל הון העצמי של החברה, לעומת 4.5 מיליארד ש"ח, נכון ליום 30 ביוני 2024 (כ-373.3 ש"ח למניה).

ההון העצמי הסתכם ביום 30 ביוני 2025 לכדי כ-4.1 מיליארד ש"ח (כ-34% מסך המאזן המורחב), גידול של 13% לעומת 3.6 מיליארד ש"ח ביום 30 ביוני 2024. הגידול נובע מהרווח לתקופת הדוח. מתחילת שנת 2024 חילקה החברה חצי מיליארד ש״ח דיבידנד לבעלי המניות שלה.

במהלך החציון הראשון של 2025 פעילותה השוטפת של החברה הניבה תזרים מזומנים חזק בסך 280 מיליון ש"ח. ברבעון השני של 2025 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ-135 מיליון ש"ח.

יתרות נזילות - לחברה יתרות נזילות בסכום כולל של כ-2.2 מיליארד שקל, ליום 30 ביוני 2025.

גיוס חוב - במהלך חודש אפריל הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) וגייסה כ-480 מיליון ש"ח (ברוטו).

כמו כן, בחודש יולי פרעה החברה ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) בסך של כ- 485 מיליון ש"ח, כולל ריבית שנצברה.



