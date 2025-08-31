מנורה מבטחים ברווחי שיא והתשואה על ההון הגבוהה ביותר מבין חמש חברות הביטוח הגדולות

קבוצת מנורה מבטחים מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2025 ומדווחת על גידול משמעותי ברווח הכולל, בתשואה להון, בהיקף הפעילות ובהיקף הנכסים.
הקבוצה חילקה במהלך החציון 150 מיליוני ₪ כדיבידנד בגין רווחי שנת 2024. כמו כן, לאחר תאריך הדוח הכריזה החברה על חלוקת 450 מיליוני ₪ נוספים, המהווים כ-40% מרווחי הקבוצה בחציון הראשון של השנה הנוכחית.
תוצאות החציון הראשון: זינוק של כ-107% ברווח הכולל
הרווח הכולל לאחר מס גדל בחציון הראשון של 2025 בכ-107% והסתכם לסך של כ-1,107 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-536 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון בחציון הראשון של השנה (במונחים שנתיים) עמדה על 29.8% - זאת בהשוואה ל-17.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח המותאם לאחר מס בתקופת הדוח גדל בכ-8.8% והסתכם לסך של כ-818 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-752 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המותאם מייצג את הרווחיות הנורמטיבית, והוא מחושב בנטרול השפעות חד פעמיות, השפעות שוק ההון וריבית.
תוצאות הרבעון השני: רווח כולל של 716 מיליון ש"ח ותשואה על ההון של 38.5%
הרווח הכולל לאחר מס גדל ברבעון השני בכ-285.6% והסתכם לסך של כ-716 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-186 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון (במונחים שנתיים) עמדה על 38.5% - זאת בהשוואה ל-12% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח המותאם לאחר מס ברבעון גדל בכ-8.7% והסתכם לסך של כ-427 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-393 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
המשך צמיחה בפעילות ובנכסים
במקביל לגידול ברווחיות, ממשיכה הקבוצה להציג גידול בהיקפי הפעילות.
סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-16.9 מיליארדי ₪ - זאת בהשוואה לכ-16.1 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה ברבעון הסתכם לכ-8.3 מיליארדי ₪ - זאת בהשוואה לכ-8.1 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי הקבוצה ממשיך לצמוח והסתכם לתאריך הדוח לכ-403 מיליארדי ש"ח - זאת בהשוואה לכ-345 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-16.7%).
הון עצמי וכושר פרעון
ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות ממשיך לצמוח והסתכם לכ-8.4 מיליארדי ₪.
יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח ללא תקופת הפריסה עומד על 165.7%, נכון ליום 31 בדצמבר 2024. עודפי ההון נכון לאותו מועד עומדים על סך של כ-3.1 מיליארדי ₪.
מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח:" אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות שיא - רווח כולל של מעל 1.1 מיליארד ₪ ותשואה על ההון שנושקת ל-30% בחציון ול-40% ברבעון השני.
הקבוצה מציגה המשך צמיחה בפעילות העסקית לצד עליה ברווחיות במגזר הפנסיה והגמל, במגזר הבריאות ושמירה על רווחיות גבוהה מאוד בתחום הביטוח האלמנטרי. בנוסף, הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילות האשראי שלה, אשר תורמת אף היא לרווחי הקבוצה.
תוצאות אלה ממשיכות לבלוט לחיוב ביחס לשוק ומשקפות את הצלחתן של ההחלטות העסקיות ארוכות הטווח שקיבלה הקבוצה, לצד ניהול עסקי מוקפד ודרך עסקית ברורה לשנים הבאות".
מנהלי השקעות בקרנות שמחזיקים במניית מנורה מבטחים*
|מנהל השקעות
|שווי באלפי בשקלים
|MFV
|מור
|112759.66
|MFV
|הראל
|86849.67
|MFV
|אי.בי.אי
|71232.31
|MFV
|מיטב
|59842.89
|MFV
|תמיר פישמן
|55691.07
|MFV
|אנליסט
|38660.5
|MFV
|מגדל
|31991.09
|MFV
|קסם
|19372.52
|MFV
|פורסט
|15958.81
|MFV
|אלטשולר שחם
|15052.04
|MFV
|פרופאונד
|8360.46
|MFV
|אילים
|8080.37
|MFV
|סיגמא
|2916.1
|MFV
|בסט אלטרנטיב
|2721.16
|MFV
|ברומטר
|2234.01
|MFV
|כוון
|1764.72
|MFV
|פורטה
|1700.7
|MFV
|איילון
|1521.35
|MFV
|פינסה
|861.84
|MFV
|אזימוט
|613.75
|MFV
|פורצ`ן
|589.33
|MFV
|אקסיומה
|515.46
|MFV
|פוקוס
|429.89
|MFV
|ילין לפידות
|422.3
|MFV
|אלפי בנדק
|355
|MFV
|פלקון
|268.81
|MFV
|דיאמונד
|248.91
|MFV
|ברק
|59.51
|MFV
|אימפקט
|54.99
|MFV
|פסטרנק שהם
|-627.3
*נכון לפרסום אחרון באתר FUNDER
175 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 496.9 מיליון במניות מנורה מב החז
קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מב החז* - לינק לרשימה המלאה
*נכון לפרסום אחרון באתר FUNDER
|שם קרן
|אחוז מהקרן
|בשקלים
|כמות ניירות
|סוג
|MTF מחקה ת"א - ביטוח
|17.05%
|2436544.8
|11874
|מניות
|הראל מחקה ת"א- ביטוח
|17.05%
|3805434
|18545
|מניות
|אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח
|17.05%
|37041678
|180515
|מניות
|מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה
|15.56%
|32159970
|156725
|מניות
|תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
|10.8%
|24822018
|120965
|מניות
|אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
|9.28%
|3887514
|18945
|מניות
|ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל
|7.37%
|24500059.2
|119396
|מניות
|אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
|6.46%
|9595152
|46760
|מניות
|תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום
|4.92%
|847681.2
|4131
|מניות
|הראל מניות פיננסים
|4.92%
|4104000
|20000
|מניות
|אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת
|4.67%
|1505142
|7335
|מניות
|הראל מניות דיבידנד
|4.67%
|2052000
|10000
|מניות
|איילון השקעות
|4.3%
|429894
|2095
|מניות