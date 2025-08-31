תיק אישי
מנורה מבטחים ברווחי שיא והתשואה על ההון הגבוהה ביותר מבין חמש חברות הביטוח הגדולות

הרווח הכולל לאחר מס גדל בחציון הראשון של 2025 בכ-107% והסתכם לסך של כ-1,107 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-536 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 
מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוימיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי
 
אדם כהן
31/08/2025

קבוצת מנורה מבטחים מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2025 ומדווחת על גידול משמעותי ברווח הכולל, בתשואה להון, בהיקף הפעילות ובהיקף הנכסים.

הקבוצה חילקה במהלך החציון 150 מיליוני ₪ כדיבידנד בגין רווחי שנת 2024. כמו כן, לאחר תאריך הדוח הכריזה החברה על חלוקת 450 מיליוני ₪ נוספים, המהווים כ-40% מרווחי הקבוצה בחציון הראשון של השנה הנוכחית.

תוצאות החציון הראשון: זינוק של כ-107% ברווח הכולל

התשואה על ההון בחציון הראשון של השנה (במונחים שנתיים) עמדה על 29.8% - זאת בהשוואה ל-17.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח המותאם לאחר מס בתקופת הדוח גדל בכ-8.8% והסתכם לסך של כ-818 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-752 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המותאם מייצג את הרווחיות הנורמטיבית, והוא מחושב בנטרול השפעות חד פעמיות, השפעות שוק ההון וריבית.

 

תוצאות הרבעון השני: רווח כולל של 716 מיליון ש"ח ותשואה על ההון של 38.5%

הרווח הכולל לאחר מס גדל ברבעון השני בכ-285.6% והסתכם לסך של כ-716 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-186 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) עמדה על 38.5% - זאת בהשוואה ל-12% ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח המותאם לאחר מס ברבעון גדל בכ-8.7% והסתכם לסך של כ-427 מיליוני ₪ - זאת בהשוואה לכ-393 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

תמונה שמכילה טקסט, גופן, מספר, מלבן התיאור נוצר באופן אוטומטי

 

המשך צמיחה בפעילות ובנכסים

במקביל לגידול ברווחיות, ממשיכה הקבוצה להציג גידול בהיקפי הפעילות.

תמונה שמכילה טקסט, גופן, מספר, צילום מסך התיאור נוצר באופן אוטומטי

סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-16.9 מיליארדי ₪ - זאת בהשוואה לכ-16.1 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה ברבעון הסתכם לכ-8.3 מיליארדי ₪ - זאת בהשוואה לכ-8.1 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי הקבוצה ממשיך לצמוח והסתכם לתאריך הדוח לכ-403 מיליארדי ש"ח - זאת בהשוואה לכ-345 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-16.7%).

 

הון עצמי וכושר פרעון

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות ממשיך לצמוח והסתכם לכ-8.4 מיליארדי ₪.

יחס כושר הפירעון של מנורה מבטחים ביטוח ללא תקופת הפריסה עומד על 165.7%, נכון ליום 31 בדצמבר 2024. עודפי ההון נכון לאותו מועד עומדים על סך של כ-3.1 מיליארדי ₪.

 

מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח:אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות שיא - רווח כולל של מעל 1.1 מיליארד ₪ ותשואה על ההון שנושקת ל-30% בחציון ול-40% ברבעון השני.

הקבוצה מציגה המשך צמיחה בפעילות העסקית לצד עליה ברווחיות במגזר הפנסיה והגמל, במגזר הבריאות ושמירה על רווחיות גבוהה מאוד בתחום הביטוח האלמנטרי. בנוסף, הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילות האשראי שלה, אשר תורמת אף היא לרווחי הקבוצה.

תוצאות אלה ממשיכות לבלוט לחיוב ביחס לשוק ומשקפות את הצלחתן של ההחלטות העסקיות ארוכות הטווח שקיבלה הקבוצה, לצד ניהול עסקי מוקפד ודרך עסקית ברורה לשנים הבאות".

לינק למניית מנורה מבטחים אחזקות ב FUNDER טרייד

מנהלי השקעות בקרנות שמחזיקים במניית מנורה מבטחים*

מנהל השקעות שווי באלפי בשקלים
MFV מור 112759.66
MFV הראל 86849.67
MFV אי.בי.אי 71232.31
MFV מיטב 59842.89
MFV תמיר פישמן 55691.07
MFV אנליסט 38660.5
MFV מגדל 31991.09
MFV קסם 19372.52
MFV פורסט 15958.81
MFV אלטשולר שחם 15052.04
MFV פרופאונד 8360.46
MFV אילים 8080.37
MFV סיגמא 2916.1
MFV בסט אלטרנטיב 2721.16
MFV ברומטר 2234.01
MFV כוון 1764.72
MFV פורטה 1700.7
MFV איילון 1521.35
MFV פינסה 861.84
MFV אזימוט 613.75
MFV פורצ`ן 589.33
MFV אקסיומה 515.46
MFV פוקוס 429.89
MFV ילין לפידות 422.3
MFV אלפי בנדק 355
MFV פלקון 268.81
MFV דיאמונד 248.91
MFV ברק 59.51
MFV אימפקט 54.99
MFV פסטרנק שהם -627.3

*נכון לפרסום אחרון באתר FUNDER

 

175 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 496.9 מיליון במניות מנורה מב החז

קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מב החז* - לינק לרשימה המלאה 

*נכון לפרסום אחרון באתר FUNDER

שם קרן אחוז מהקרן בשקלים כמות ניירות סוג
MTF מחקה ת"א - ביטוח 17.05% 2436544.8 11874 מניות
הראל מחקה ת"א- ביטוח 17.05% 3805434 18545 מניות
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח 17.05% 37041678 180515 מניות
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה 15.56% 32159970 156725 מניות
תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים 10.8% 24822018 120965 מניות
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי 9.28% 3887514 18945 מניות
ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל 7.37% 24500059.2 119396 מניות
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי 6.46% 9595152 46760 מניות
תכלית TTF אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום 4.92% 847681.2 4131 מניות
הראל מניות פיננסים 4.92% 4104000 20000 מניות
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת 4.67% 1505142 7335 מניות
הראל מניות דיבידנד 4.67% 2052000 10000 מניות
איילון השקעות 4.3% 429894 2095 מניות
