קבוצת חג׳ג׳ מדווחת על שיווק בהיקף של כ-1.85 מיליארד ש"ח מתחילת השנה

קבוצת חג'ג' דיווחה לפני זמן קצר לבורסה את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2025. מהתוצאות עולה כי הקבוצה, שנסחרת בשווי של יותר מ-1.3 מיליארד ש"ח, שיווקה מתחילת השנה ועד למועד הדיווח כ-240 יחידות דיור בשווי של כ-1.85 מיליארד ש"ח כולל מע"מ, מתוך יחידות אלה מכרה החברה בחודשים יולי-אוגוסט 60 יחידות דיור ,פי-2 בהשוואה ל-30 יחידות דיור שנמכרו בחודשים ינואר-יוני.
עוד מדווחת החברה על שילוש הרווח התפעולי ל-113 מיליון ש"ח, ועל כך שהרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב-67 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6 מיליון ש"ח באותה תקופה בשנה שעברה.
בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' והמנכ"לים המשותפים, צחי ועידו חג'ג', מסרו: "האסטרטגיה שאנחנו דבקים בה מציגה תוצאות מובהקות. בנוסף לקצב המכירות המתגבר, אנחנו מתחילים לראות גם תוצאות גם בשותפות החדשה עם רני צים מרכזי קניות, וגם בפעילות ההתחדשות העירונית בחברת חג'ג'-צים. בנוסף, בשבועות האחרונים קיבלנו את האישור הסופי להקמת מלון היוקרה במרינה בהרצליה. כל העשייה הענפה הזאת, יחד עם המשך קידום הפרוייקטים המגוונים של החברה, ימשיכו להביא לביטוי את הערך המשמעותי שאנו מעניקים למשקיעים וללקוחות שלנו".
הדמייה של פרויקט FIRST בשדה דב של קבוצת חג׳ג׳, קרדיט: קבוצת חג׳ג׳
109 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 72.36 מיליון בחג׳ג׳ נדלן מניות רגילות
קרנות נאמנות שמחזיקות את חג׳ג׳ נדלן מניות רגילות. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.73%
|
339790.5
|
3.38%
|
753997.5
|
3.03%
|
126718.5
|
2.99%
|
184023
|
2.95%
|
9494589.75
|
2.9%
|
1199392.5
|
2.53%
|
5436717
|
2.05%
|
2790480.75
|
1.92%
|
695589
|
1.86%
|
483000