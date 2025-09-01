עוגן תעמיד מסגרות אשראי לעסקים – ללא עמלת הקצאת אשראי ובריבית מסובסדת לעומת המערכת הבנקאית

עוגן, גוף האשראי החברתי, המסייעת לישראלים המתקשים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית, מרחיבה את סל השירותים הפיננסיים שלה ותחל להציע לעסקים קטנים מסגרות אשראי חוץ בנקאי, ללא עלות הקצאת אשראי ובריבית מסובסדת ביחס לריביות שגובים הבנקים וחברות אשראי חוץ-בנקאי.
מסגרת אשראי היא קו אשראי המאפשר ביצוע משיכות בכל זמן, כל עוד המסגרת בתוקף, ולהשתמש רק באשראי הנצרך בפועל, תוך חיסכון בתשלומי הריבית לעומת לקיחת הלוואה על כל הסכום. עוגן תעמיד מסגרות אשראי של עד 200 אלף שקל לעסק, ללא תשלום עמלות הקצאת האשראי, בשונה מהנהוג בבנקים ובגופי אשראי חוץ בנקאי, הנוהגים לגבות עמלת הקצאת אשראי רבעונית. עסקים שירצו לנצל חלק ממסגרת האשראי ישלמו בגין ההלוואה ריבית מסובסדת לעומת הריבית שגובים הבנקים וגופי אשראי חוץ בנקאיים (פריים + 2% בלבד).
שיעור הריבית יהיה זהה לכל העסקים, ללא תלות בהיקף הפעילות של העסק, בדירוג האשראי שלו או ברמת הסיכון של הענף שאליו הוא משתייך. זאת, בשונה מהמצב במערכת הבנקאית, שם עסקים בענפים הנחשבים ברמת סיכון גבוהה יותר - למשל ענפי המזון והתיירות - עשויים לשלם ריבית גבוהה יותר. כמו כן, במערכת הבנקאית, מסגרות האשראי מחולקות לרוב למדרגות, והריביות גבוהות משמעותית.
שגיא בלשה, מנכ"ל עוגן, אמר: "ההחלטה להציע גם מסגרות אשראי היא חלק מהמאמץ הבלתי פוסק של עוגן להרחיב ולגוון את פתרונות האשראי, כדי לתת מענה למצוקה של העסקים הקטנים, המתמודדים עם שילוב קטלני של מלחמה, אינפלציה ועלויות אשראי מאמירות. עבור עסקים שסובלים מתנודתיות רבה בהכנסות, למשל עסקים של מילואימניקים שיוצאים לסבב מילואים או עסקים בענפים עונתיים כמו תיירות - מסגרת האשראי יכולה לגשר על תקופות שבהן ההכנסות נמוכות. מסגרות אשראי גם מאפשרות לעסקים קטנים שמקבלים את התשלום מהלקוח ב'שוטף פלוס' לקחת הלוואה בסכום מדויק ולמשך הזמן המדויק שיאפשר להם לגשר על פער התזרים, תוך הוזלה משמעותית של עלויות האשראי הכוללות. בנוסף, מסגרות אשראי מאפשרות לעסק שמעוניין להשקיע בצמיחה להשתמש בכסף בהדרגה".