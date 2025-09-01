אפריקה ישראל מגורים מציגה תוצאות חיוביות: "המשך התרחבות בפעילות החברה ושיפור ברווחיות הגולמית"

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני הסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה הסתכם בכ-55.9 מיליון ש"ח.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות (כולל חלקה בחברות כלולות) ברבעון השני עלה ל-29%, לעומת כ-25% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-15 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון השני. מתחילת השנה הכריזה החברה על חלוקות דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ-58 מיליון ש"ח.

מינוף החברה נשאר נמוך. לחברה יחס חוב נטו ל-CAP נטו של כ-38.6% נכון ל-30 ביוני 2025.

במחצית הראשונה מכרה החברה 152 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-422 מיליון ש"ח כולל מע"מ. ברבעון השני מכרה החברה 63 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-192 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

לחברה 3,037 יח"ד לשיווק בשלבי ביצוע ושיווק שונים, המפוזרים במספר אזורי ביקוש ברחבי ישראל. ליום 30 ביוני 2025 נמכרו 1,651 יח"ד (54%) בהיקף של כ-4.625 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה).

כ-98% מהדירות המיועדות לאכלוס בשנים 2025-2026 כבר נמכרו. כמו-כן, כ-70% מהדירות המיועדות לאכלוס בשנת 2027 כבר נמכרו.

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני לשנת 2025:

הכנסות החברה (כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים) במחצית הראשונה הסתכמו בכ-462.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-452.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה (כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים) ברבעון השני הסתכמו בכ-216.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-244.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממכירת דירות הכוללות את חברות האקוויטי במחצית הראשונה הסתכמו בכ-480.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-473 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממכירת דירות הכוללות את חברות האקוויטי ברבעון השני הסתכמו בכ-226.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-257.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לחברה פרויקטים בשלבי ביצוע שונים, המקבלים ביטוי בשורת ההכנסות עם התקדמות הביצוע מרבעון לרבעון. זאת, הודות לשיעורי מכירות גבוהים של הפרויקטים, אשר צפויים להסתיים במהלך השנתיים הקרובות.

הרווח הגולמי ממכירת דירות (כולל חלקה בחברות כלולות) במחצית הראשונה הסתכם בכ-133.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-115.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת דירות (כולל חלקה בחברות כלולות) ברבעון השני הסתכם בכ-65.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-63.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות (כולל חלקה בחברות כלולות) במחצית הראשונה עמד על כ-28%, לעומת כ-24% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות (כולל חלקה בחברות כלולות) ברבעון השני עמד על כ-29%, לעומת כ-25% ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה הסתכמו בכ-18.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-14.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-13.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפרשי שער פקדון מט"ח, וכן מירידה בהכנסות ממימוש ושערוך ניירות ערך סחירים. מנגד נרשמה ירידה בהוצאות מימון אג"ח בשל ירידה ביתרות האג"ח, ועליה בהכנסות מרכיב מימון משמעותי הגלום בחוזי מכירת דירות ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ-55.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-56.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני הסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-33.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלים נכון ליום 30 ביוני 2025 עלה לכ-1.878 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.865 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2024.

דיבידנד - החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-15 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון השני. מתחילת שנת 2025 הכריזה החברה על חלוקות דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ-58 מיליון ש"ח.

החברה ממשיכה לשמור על מינוף נמוך. נכון ליום 30 ביוני 2025, עמד יחס החוב נטו ל-CAP נטו על כ-38.6%. בחודש דצמבר 2024 העלתה חברת מידרוג את דירוג החוב של החברה מ-A2 ל-A1 עם אופק יציב.

צבר פרויקטים בשיווק ובביצוע:

נכון ליום 30 ביוני 2025, לחברה 15 פרויקטים בביצוע בהיקף כולל של 2,237 יח"ד לשיווק, מתוכן נמכרו 1,370 יח"ד (כ-61%) בהיקף כספי של כ-4.16 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה).

למועד פרסום הדוח, כ-98% מהדירות המיועדות לאכלוס בשנים 2025-2026 כבר נמכרו. כמו-כן, כ-70% מהדירות המיועדות לאכלוס בשנת 2027 כבר נמכרו.

לחברה פרויקטים בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בהיקף כולל של 3,037 יח"ד, מתוכן נמכרו 1,651 יח"ד (כ-54%) בהיקף כספי של כ-4.625 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה). יתרת הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים אלו ועתידיים, הצפויים לתחילת ביצוע בשנים 2026-2029, מסתכם בכ-4.453 מיליארד ש"ח, עם שיעור רווחיות גולמי של כ-22.6%.

נתוני מכירת דירות:

במחצית הראשונה מכרה החברה (כולל שותפים) 152 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-422 מיליון ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה כ-333 מיליון ש"ח). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) במחצית הראשונה עמד על כ-2.78 מיליון ש"ח.

במחצית המקבילה אשתקד מכרה החברה (כולל שותפים) 240 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-863 מיליון ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה כ-682 מיליון ש"ח). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) במחצית המקבילה עמד על כ-3.6 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

ברבעון השני מכרה החברה (כולל שותפים) 63 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-192 מיליון ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה כ-136 מיליון ש"ח כולל מע"מ). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) ברבעון השני עמד על כ-3.05 מיליון ש"ח.

ברבעון המקביל אשתקד מכרה החברה (כולל שותפים) 122 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-462 מיליון ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה כ-328 מיליון ש"ח כולל מע"מ). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) ברבעון המקביל אשתקד עמד על כ-3.79 מיליון ש"ח.

מתחילת חודש יולי 2025 ועד סמוך לפרסום הדו"ח, מכרה החברה עוד 31 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ- 112 מיליון ש"ח כולל מע"מ בפרויקטים שונים של החברה (לרבות פרויקטים משותפים ביחד עם צדדים שלישיים, בהתייחס לחוזים ולבקשות רכישה יחד).

רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה לשנת 2025, עם המשך ההתרחבות בפעילות החברה ושיפור ברווחיות הגולמית. במהלך המחצית הראשונה מכרנו 152 יחידות דיור ברחבי הארץ, כאשר מתחילת חודש יולי נחתמו עוד 31 חוזי מכר ובקשות לרכישת דירות. יחד עם זאת, מלחמת "עם כלביא" הביאה להאטה בפעילות הבניה באתרים במהלך חודש יוני ולסגירה זמנית של חלק ממשרדי המכירות.

אנו נמצאים כיום בשלבי ביצוע ושיווק שונים של כ-3,000 יחידות דיור, כאשר כ-54% מתוכן כבר נמכרו בהיקף כספי כולל של כ-4.63 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה), והיקפי השיווק מקדימים בצורה משמעותית את שיעור הביצוע. בחודשים הקרובים נתחיל בשיווקן של כ-1,400 יחידות דיור נוספות בשישה פרויקטים בחיפה, קריית אונו, הרצליה, נתניה וירושלים, וזאת מתוך רצון להגדיל את היצע של הדירות שברשותנו ולהרחיב את המגוון שלהן. אנו מאמינים כי השקת כמות משמעותית של פרויקטים חדשים במגוון רחב של מחירים ובפיזור גאוגרפי משמעותי, תאיץ את קצב מכירת הדירות של החברה ותפתח בפני לקוחותינו היצע רחב של דירות במחירי השקה אטרקטיביים.

כמו-כן, בכוונתנו להשלים בשנים 2025-2026 את הקמתם של שישה פרויקטים בהיקף של כ-570 יחידות דיור לשיווק, אשר 98% מהן כבר נמכרו. בשנת 2027 נשלים את הקמתם של עוד ארבעה פרויקטים בהיקף כ-860 יחידות דיור לשיווק, אשר כ-70% מהן כבר נמכרו. שיעור המכירות הגבוה של הדירות בפרויקטים הנמצאים לקראת מסירה והמינוף הנמוך, מאפשר לנו גמישות ניהולית גבוהה, ניצול הזדמנויות עסקיות ושמירה על שיעורי רווחיות גבוהים.

אנו מאמינים כי שוק הנדל"ן למגורים בישראל ימשיך לצמוח ולהתפתח גם בשנים הקרובות ויאפשר לנו לממש את הפרויקטים בתכנון, תוך שמירה על רמת הרווחיות".



